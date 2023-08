Otsatukka vai uusi asunto? Syksyllä moni kaipaa muutosta, joka voi olla pieni tai suuri

Turkulainen Lili-Ann Kuumeri on palannut useamman vuoden jälkeen Skotlannista kotikaupunkiinsa. Se on jo itsessään muutos, mutta jotain on jäänyt vielä kytemään.

Kuumeri tunnistaa muiden ihmisen halun muutokseen ja kertoo itse vähän taistelevansa tunnetta vastaan. Hetken mietittyään hän huomaa kaipaavansa itsekin jotain uutta.

– Tällä hetkellä tuntuu siltä, että haluaisin tehdä jotain radikaalia. Voisi muuttaa uuteen paikkaan tai opiskella. Toisaalta joku pieni harrastuskin olisi kiva. Kyllä, kaipaan muutosta, Kuumeri toteaa itsekin yllättyneenä.

Helsingistä Turkuun kesällä muuttaneelle Sami Moilaselle suurin muutos hetkeen on ollut paikkakunnan vaihtaminen.

– Yleensä olen ajatellut, että sellaiset pienet arjen lahjat itselle ovat tosi hyviä. Olen niillä koittanut tehdä enemmän muutosta elämään. Käy vaikka jossain kahvilassa kunnon kupillisella kahvia tai syömässä kunnolla. Se yleensä on riittänyt, mutta tänä kesänä vähän isompaa.

Herättääkö paluu arkeen muutoshaluja?

Luonto muuttaa väriään vuodenaikojen mukaan

Psykologian maisteri ja vaativan erityistason psykoterapeutti Riku Kivinen pysähtelee luonnossa tämän tuosta katsomaan, missä mennään. Tähän hän kannustaa muitakin.

– Ympärillämme tapahtuvat asiat, esimerkiksi valon määrä ja siitä seuraavat asiat, saavat meissä aikaan asioita tunnetasolla. Vaikka emme tiedostaisi tätä, se voi ohjata käyttäytymistämme.

Kivisen mukaan ihmiset katsovat nykyään asioita kalenterista ja kellosta.

– Luonto ja eläimet asennoituvat muuttuviin vuodenaikoihin. Jotenkin tuntuu, että nykyajan ihmisistä jotkut ovat vieraantuneet luonnon viesteistä. Jatkuvasti tapahtuu muutosta.

Avaa kuvien katselu – Toiset innostuvat keväällä, toiset syksyllä, harvemmin talvella. Kesäkin innoittaa kukkimaan monella tavalla. Talvi voi olla monelle sellaista lepoaikaa, toteaa psykologi Riku Kivinen. Kuva: Johanna Manu / Yle

Eli kun luonto vaihtaa väriä puista pupusiin, niin myös ihmisellä kasvaa tarve muuttaa väritystään? Esimerkiksi näin.

Tämän allekirjoittaa 17 vuotta parturi-kampaajana työskennellyt Johanna Laaksonen.

– Syksy on selvästi sellaista aikaa, että se näkyy hiuksissakin. Saatetaan haluta vaikka vähän tummempaa väriä. Kesä on vähän nähty ja menty samalla fiiliksellä, niin nyt tarvitaan jotain uutta.

Entä ne otsahiukset: miten usein niiden kautta haetaan haluttua muutosta?

– Aika usein. Kyllähän otsatukka muuttaa paljon kasvojen ilmettä. Jos haluaa jotain tosi uutta, leikkuutetaan otsatukka. Miehetkin kaipaavat muutosta, mutta on se enemmän tyypillistä naisille.

Laaksonen kertoo, että usein muutokset hiuksissa ovat seurausta myös muista suurista muutoksista elämässä. Tällaisia voivat olla vaikkapa ero tai uusi työpaikka.

Laaksosella itsellään toistaiseksi kampaus pysyy samanlaisena, mutta työpaikka vaihtuu. Turkulaiskampaamo Helmi on ollut Laaksoselle tuttu työpaikka jo vuosia. Nyt Laaksonen on siirtymässä yrittäjäksi.

Remontteja ja uusia harrastuksia

Laaksosen kampaamotuoliin istahtaa Vilma Pollari hakemaan tuttua ja turvallista väriä. Hänelle muutokset elämässä eivät näy kampauksessa, mutta asunto saattaa mennä remonttiin. Näkyviä muutoksia ovat myös kehon tatuoinnit.

– Tietenkin välillä miettii meneekö työpaikka vaihtoon tai haluaisiko muuttaa toiseen maahan, mutta yleensä ne ovat pintapuolisia muutoksia. Tyydytyksen löytää pienemmistä asioista, kun on sen tarve.

Avaa kuvien katselu Vilma Pollari hakee kampaajaltaan Johanna Laaksoselta tuttua ja turvallista. Suurimmat muutokset tehdään tatuoinneilla ja kodin remonteilla. Kuva: Johanna Manu / Yle

Salolainen Toni Rehmonen puolestaan kertoo olevansa suurten muutosten mies. Jos kukkaro antaisi periksi, autot ja asunnot vaihtuisivat entistä tiheämmin – ja nopeasti.

– Mieluummin jotain suurta. Radikaalein muutos on ollut asunnon hankinta Turusta, vaikka asutaan Salossa, Rehmonen nauraa makeasti.

Avaa kuvien katselu Asunto Turusta on radikaaleimmasta päästä, mitä Torni Rehmonen on viime aikoina tehnyt. Kuva: Johanna Manu / Yle

Muutoshalujen pyörteissä on myös Mikkelissä asuva Virpi Kuumeri.

– Ehdottomasti! Voin tunnustaa, että itsellänikin on sellainen, mutta varsinkin ikäpolveni naisilla on, että syksyllä pitää tehdä jokin muutos. Usein se on sitä, että haluaa aloittaa uuden harrastuksen. Itseasiassa minäkin olen ilmoittautunut keramiikkakurssille.

Kuumeri uskoo, että vuodenajat vaikuttavat haluihin ja tekoihin.

– Onhan syksy itsessäänkin muutos.

