Tasan 50 vuotta sitten ensimmäiset asukkaat tulivat Hervantaan – nyt alueella asuvat kertovat, miksi eivät halua muuttaa pois

Tampereen Hervanta on Suomen ehkä tunnetuin lähiö. Se on 25 000 asukkaallaan jo suomalaisen kaupungin kokoinen.

Tänään 27. heinäkuuta on tärkeä merkkipaalu lähiölle: nyt on kulunut tasan 50 vuotta ensimmäisten asukkaiden muutosta Hervannan Orivedenkadulle.

Reijo, 79, ja Anja, 78, Taka-Eilola ovat lähes alkuperäisasukkaita. He muuttivat elokuussa 1976 Pispalasta Hervantaan Tarjanteenkadulle.

Päivä on yhä muistissa. Hervannassa oli tuolloin vielä paljon metsää.

– Kyllä silloin oli aika rauhallista ja hiljaista. Pohjoisesta näkyi kaupungille hyvin, hienot näköalat oli, Reijo Taka-Eilola muistelee.

Muutto työpaikan perässä

Sittemmin lähiöstä tuli yhtä rakennusmaata, ja nyt Hervanta on tiivis kaupunginosa, jossa on paljon yrityksiä ja opiskelijoita. Ratikan varrelle on tullut uusia kerrostaloja.

Taka-Eilolat eivät moiti täydennysrakentamista, mutta ihmettelevät asuntojen kokoa alkuperäisiin huoneistoihin verrattuna.

– Huoneistoista tehdään liian pieniä nykyään. Tehdään pieniä koppeja, eikä niissä ole varastotiloja. Hinta nousee, vaikka asunnot pienenevät, Reijo Taka-Eilola sanoo.

Reijo ja Anja Taka-Eilola muuttivat elokuussa 1976 Pispalasta Hervantaan Tarjanteenkadulle. Hervannassa he pitävät muun muassa siitä, että ruokakauppaan ja ostoskeskukseen pääsee kävellen, eikä autolle ole juuri tarvetta.

Taka-Eilolat ovat muuttaneet samalla kadulla vain kerran, niin hyvin he ovat viihtyneet. Alun perin he tulivat Reijon työpaikan perässä. Lokomo rakensi työntekijöille kerrostalon, ja kadulla asuu yhä monia senaikaisia perheitä.

Samanikäiset lapset leikkivät yhdessä ja asukkaista tuli läheisiä. Tämä kaikki lisäsi Hervannan vetovoimaa.

Monikulttuurisuus näkyy

Alueelle on muuttanut paljon uusia asukkaita, ja moni käy Hervannassa töissä tai opiskelemassa. Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella opiskelee noin 60 eri kansalaisuutta. Alueella elää paljon maahanmuuttajia ja pakolaisia.

– Kun menimme eilen ostoskeskus Duoon, ei yhtään suomalaista tullut vastaan, Reijo Taka-Eilola kertoo.

Tähän kerrostaloon osoitteessa Orivedenkatu 13 ensimmäiset hervantalaiset kerrostaloasujat muuttivat tasan 50 vuotta sitten.

Anja Taka-Eilolalla oli perhepäivähoitajana hoitolapsi Namibiasta. Lapsen isä opiskeli insinööriksi, ja lapsi itki hoitotädin perään. Pariskunta muistelee lasta lämpimästi samoin kuin muita hoitolapsia.

– Ei muuta kuin tervetuloa ja töihin vain. Suomessa on valtava työvoimapula, Reijo Taka-Eilola sanoo.

Vain rautakauppa puuttuu

Hervannalla on ollut joskus maine levottomana lähiönä. Lähes alkuperäisasukkaat eivät tunnista kuvausta.

– Alussa täällä oli niin sanottuja punkkareita, ne häiritsivät jonkin verran, mutta eivät meitä kuitenkaan. Ainakin tällä hetkellä Hervannassa on suhteellisen rauhallista. En menisi moittimaan tilannetta, Reijo Taka-Eilola sanoo.

– En tiedä, onko punkkareita enää, se oli sen ajan muoti. Aluksi pelotti, kun ei ollut ikinä ollut yhteyksissä senlaisten kanssa, mutta mitään pahaa he eivät tehneet meille, Anja Taka-Eilola lisää.

Hervannassa on luonto ja palvelut lähellä. Taka-Eilolat kiittävät sitä, että ruokakauppaan ja ostoskeskukseen pääsee kävellen. Hervannan keskellä on arkkitehtipari Raili ja Reima Pietilän suunnittelema julkisten palvelujen keskus.

Hervannan läpi kulkee myös Tampereen raitiotien kolmoslinja.

– Täällä ei paljon autoa tarvitse käyttää. Kuuluisalla ratikalla pääsee keskustaan, Reijo Taka-Eilola sanoo.

Hän kaipaa Hervantaan ainoastaan rautakauppaa, vaimo lisää vaateliikkeitä. Pois he eivät halua muuttaa.

– Kyllä me täällä viihdymme hyvin.

