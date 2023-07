Pirkanmaan hyvinvointialue alkaa myöntää sosiaalisia luottoja – toiminta muuttuu vapaaehtoisesta palvelusta pakolliseksi koko Suomessa

Sosiaalisen luoton myöntämisen ehdot

- Hakijan kotikunta tulee sijaita Pirkanmaan hyvinvointialueella.

- Velkojen enimmäismäärä enintään 10 000 euroa.

- Riittävä maksuvara luoton takaisinmaksamiseksi korkeintaan 5 vuodessa.

- Edellyttää säännöllisiä tuloja kuten palkkaa, eläketuloa tai ansiosidonnaista päivärahaa. Päivärahan tulee riittää koko laina-ajalle.

- Hakijan taloudellinen tilanne on vakiintunut, esim. velkaantuminen on päättynyt ja hakijalla on kykyä suoriutua takaisinmaksusta.

- Hakijalla ei ole realisoitavaa varallisuutta tai säästöjä.

- Hakija ei voi saada kohtuuhintaista luottoa normaaleilta luottomarkkinoilta esimerkiksi maksuhäiriömerkinnän vuoksi tai säästää kohtuullisessa ajassa tarvitsemansa luoton määrän.

- Hakijalla ei ole käräjäoikeuden vahvistamaa yksityishenkilön velkajärjestelyä tai Takuusäätiön järjestelylainaa.