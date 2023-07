Amerikkalaistunut huippumalli keräsi mittavan summan rahaa suomalaiskirkon pelastamiseksi: "Tuntuu jotenkin surulliselta”

Imatralla sijaitseva Kolmen ristin kirkko on kansainvälisesti maineikas Alvar Aallon taideteos, jonka ihailijat matkustavat jopa toiselta puolelta maailmaa vain nähdäkseen arvorakennuksen omin silmin.

Kirkko ei kuitenkaan ole tällä hetkellä ihailtavassa kunnossa. Ränsistymään päässeessä rakennuksessa on jo vuosia ollut kosteusvaurioita ja sisäilmaongelmia, eikä kirkossa ole voitu järjestää tapahtumia tai jumalanpalveluksia useaan vuoteen.

Avaa kuvien katselu Imatran seurakunta haluaa Kolmen ristin kirkon pääsevän Unescon maailmanperintökohteeksi. Aloitetun remontin toivotaan auttavan kirkkoa hakemuksessaan. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Kolmen ristin kirkon kauan odotetut korjaustyöt ovat alkamassa vielä tämän syksyn aikana. Imatran seurakunta hakee seuraavien muutamien viikkojen aikana tarjouksia urakoitsijoilta remontin ensimmäistä vaihetta varten.

Yksi suurimmista haasteista Kolmen ristin kirkon korjauksessa ovat remontin valtavat kustannukset. Rakennuksen korjaamisen kokonaiskustannuksen arvioidaan olevan 3–4 miljoonaa euroa, mahdollisesti jopa enemmänkin.

Avaa kuvien katselu Pahoin rapistuneet kirkon itäiset ja eteläiset seinät remontoidaan ensimmäisenä. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Koko remontin hinta olisi siis lähes yhtä paljon kuin koko Imatran seurakunnan vuosibudjetti. Pienellä seurakunnalla ei ole varaa korjata suojeltua kirkkoa.

Imatran seurakunta saa tukea remontin rahoittamiseen yllättävältä suunnalta.

Kymmeniä tuhansia euroja Yhdysvalloista

New Yorkissa asuva entinen malli Tiina Laakkonen-Rosen on yksi monista henkilöistä, jotka ovat päättäneet kääriä hihansa ja osallistua remontin kustannuksiin. Imatralaislähtöinen Laakkonen-Rosen kerää rahaa GoFundMe-joukkorahoitussivuston avulla ja myymällä arvokkaita design-vaatteitaan.

– Tuntuu jotenkin surulliselta, miten Imatralle on jätetty yksi Suomen hienoimmista rakennuksista ja arkkitehtuurisista aarteista, sanoo Laakkonen-Rosen.

Avaa kuvien katselu Tiina Laakkonen-Rosenilla on New Yorkissa kauppa, jossa hän myy design-tuotteita. Hän mainostaa Kolmen ristin kirkon GoFundMe-sivua muun muassa hänen myymälänsä sähköpostilistalla. Kuva: Mark C. O’Flaherty

Laakkonen-Rosen loi joukkorahoitussivuston keräyksen huhtikuun alussa. Kolmen ristin kirkon korjaamiseksi on jo kertynyt yli 26 000 euron arvolta lahjoituksia. Myös desing-vaatteet ovat keränneet huomattavan potin.

– Täällä Yhdysvalloissa on normaalia lahjoittaa hyväntekeväisyyteen ja tällaisiin kohteisiin. Moni on kysynyt minulta, kuinka kauan aion jatkaa rahan keruuta. Kerään niin pitkään, kun ihmiset haluavat antaa rahaa, Laakkonen-Rosen kertoo.

Katso tästä miltä Kolmen ristin kirkko näyttää sisältä. Video on helmikuulta 2022.

Kolmen ristin kirkon arvoa ei ole mahdotonta kuvailla potentiaalisille yhdysvaltalaisille lahjoittajille, sillä Alvar Aalto on New Yorkissakin tuttu nimi. Myös itse rakennus saattaa olla osalle tuttu, sillä New Yorkin modernin taiteen museossa on Kolmen ristin kirkon pienoismalli.

Avaa kuvien katselu Imatran seurakunta on tehnyt pienempiä korjauksia kirkkoon voidakseen tutkia niiden vaikutuksia rakennuksen sisäilmaongelmiin ja kosteusvaurioihin. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Alkusyksyllä alkava remontin ensimmäinen vaihe tulee maksamaan noin 1,5 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vaiheen aikana remontoidaan kirkon matalampia kohtia, jotta koko rakennusta ei tarvitse vielä laittaa sääsuojauksen alle.

Nämä kohteet korjataan remontin ensimmäisessä vaiheessa:

Itäiset ja eteläiset ulkoseinät puretaan betonirakenteeseen asti. Kyseisten ulkoseinien eristeet vaihdetaan uusiin ja seinät muurataan ja niiden pinnat rapataan.

Itäisten ja eteläisten seinien ikkunat uusitaan.

Alemmat katot uusitaan ja niihin vaihdetaan uudet eristeet. Kattoihin tehdään tuuletustilat.

Räystään korkeutta nostetaan parilla senttimetrillä, ja uusitaan räystäiden tuuletus.

Ilmanvaihtojärjestelmät asennetaan seinien sisälle piiloon.

Avaa kuvien katselu Alvar Aallon suunnitelmien mukaan alttarin alapuolelle jäävä tila kuuluisi olla tuuletettu, eikä täytetty maa-aineksella. Seurakunta on poistanut osan maa-aineksesta. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Imatran seurakunnalle on tärkeää päästä aloittamaan Kolmen ristin kirkon remontti. Aloitetun remontin avulla seurakunta toivoo osoittavansa aitoa halua ja kykyä remonttiin. Imatran seurakunta toivoo täten innoittavansa muita tahoja mukaan osallistumaan muun muassa urakan myöhempien vaiheiden kustannuksiin.