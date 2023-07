Asiantuntijat toppuuttelevat puheita Ukrainan vastahyökkäyksen päävaiheen alkamisesta: ”Tuntuisi vähän oudolta”

Yhdysvaltalainen sanomalehti The New York Times uutisoi varhain tänään torstaina hallintolähteiden tietoihin perustuen, että Ukrainan vastahyökkäyksen niin sanottu ”pääisku” olisi alkanut.

Ukrainan sotaa seuraava asiantuntija John Helin sekä muut asiantuntijat toppuuttelevat näitä puheita Ylen haastatteluissa.

Helinin mukaan Ukraina on vastahyökkäyksensä alussa hyökännyt nykyistä huomattavasti laajemmalla rintamalla ja suuremmalla määrällä yksiköitä. Nyt kiivaimmat taistelut näyttäisivät hänen mukaansa keskittyvän vain Robotynen kylän itäpuolelle Zaporižžjan alueella.

– Mikäli tämä olisi se päähyökkäys, se tuntuisi vähän oudolta, Helin sanoo.

Muutosta tilanteeseen on kuitenkin tapahtunut, ja Helinin mukaan nyt on syytä puhua vastahyökkäyksen toisesta vaiheesta.

– Toinen vaihe tai toinen porras tuntuu tässä vaiheessa huomattavasti järkevämmältä nimitykseltä. Ukraina on yrittänyt kesän alusta asti aidosti päästä läpimurtoon venäläisten linjoista. Sitä menestystä ei ole tullut, tähän asti, Helin sanoo.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo ISW sanoo tuoreimmassa raportissaan, että Ukraina aloitti keskiviikkona eteläisellä rintamalla uusilla joukoilla ”merkittävän vastahyökkäysoperaation”, joka on onnistunut murtamaan osan Venäjän puolustuslinjasta.

”Ukrainalla on vielä pelimerkkejä”

Etelärintama on edelleen Ukrainan vastahyökkäyksen tärkein etenemissuunta, vahvistaa Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.

– Käytännössä Ukraina yrittää puskea Asovanmerelle päin. Siellä olisi linjalla Tokmak, Melitopol ja sitten Krimin niemimaa.

Ukrainalaisten tavoitteena on Käihkön mukaan päästä katkaisemaan Venäjän huoltolinjoja Etelä-Ukrainassa. Jos ukrainalaiset pääsisivät Asovanmerelle asti, joukot pääsisivät myös uhkaamaan Kertšinsalmen siltaa ja Krimin miehityshallintoa. Tällaisesta tilanteesta ollaan kuitenkin vielä kaukana.

Avaa kuvien katselu Kuva: Maija Hurme / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Samaa sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän johtaja, everstiluutnantti Simo Pesu.

Ukraina on käynyt etelärintamalla kulutustaistelua jo toukokuusta alkaen.

– Nyt näyttää siltä, että on tehty päätös lähteä hieman suuremmalla joukolla hyökkäämään. Ukrainalaiset pyrkivät ilmeisesti prikaatin kokoisella eli noin 4 000–5 000 sotilaan vahvuisella joukolla murtamaan jonkin osan venäläisten rintamasta, Pesu sanoo.

Vastahyökkäys on jatkunut jo pian kaksi kuukautta, eikä Ukraina ole edennyt sinä aikana kuin joitain kilometrejä. Ilmari Käihkön ja monen muun asiantuntijan mukaan vastahyökkäykseen on lännessä kohdistettu epärealistisia odotuksia.

– Ukrainalla on kuitenkin edelleen joukkoja, joita ei ole vastahyökkäyksessä käytetty. Osa näistä joukoista on pistetty nykytietojen mukaan eilen mukaan. Eli kyllä Ukrainallakin tässä pelimerkkejä vielä on, Käihkö sanoo.

Nykyiset joukot eivät riitä pitkälle

Simo Pesun mukaan pääosa Ukrainan reserveistä odottaa edelleen Venäjän puolustuslinjojen murtumista.

– Ukrainalla on nyt ollut mahdollisuus murtaa linjaa jossain kohtaa, ja he ovat sitten mitä ilmeisemmin siihen yritykseen lähteneet, Pesu tulkitsee tämän hetken tilannetta.

Lähipäivät näyttävät, miten pitkälle joukot onnistuvat pääsemään ja vahvistetaanko niitä vielä lisäjoukoilla. Ainakaan sitä ennen ei Pesun mukaan voi puhua siitä, että vastahyökkäyksen päävaihe olisi käynnissä.

Jos vastahyökkäykseen ei laiteta lisäjoukkoja, nykyisillä ukrainalaisjoukoilla ei ole Pesun mukaan mahdollisuuksia päästä venäläisten puolustusjärjestelmässä kovinkaan syvälle.

– Jos he suuntaavat lisää voimaa hyökkäykseen, heidän seuraavia tavoitteitaan on päästä Tokmakin länsi- ja itäpuolelle. Varsinaiseen kaupunkiin hyökkääminen ei ole järkevää, jos ei ole selkeää ylivoimaa. Kuten Bahmutissa on nähty, se on todella kuluttavaa toimintaa.

Edessä voi Pesun mukaan olla edelleenkin Ukrainan aikaa vievä asteittainen eteneminen, ellei tilaisuutta suurempaan hyökkäykseen tule.

Avaa kuvien katselu Vastahyökkäys jatkuu myös Ukrainan itäosissa. Kuvassa ukrainalaissotilas ja tuhoutunut venäläistankki 13. heinäkuuta Donetskin alueen Velyka Novosilkassa. Kuva: Diego Herrera Carcedo / AOP

”Läpimurrosta ei voida puhua”

Ilmari Käihkön mukaan on vielä epäselvää, paljonko Ukraina on päässyt etenemään kohti Tokmakia ja onko Venäjä onnistunut pysäyttämään hyökkäyksen tai jopa työntämään ukrainalaisjoukkoja taaksepäin.

Tiedossa ei myöskään Käihkön mukaan vielä ole, paljonko tappioita Ukraina on itse alueella kärsinyt ja paljonko tappioita se on onnistunut Venäjälle tuottamaan.

– Jos Venäjä ei saa puolustusta kuntoon, Ukrainalla olisi edellytykset jatkaa tätä hyökkäystä. Mutta tällä hetkellä varsinaisesta läpimurrosta ei voida puhua, Käihkö sanoo.

Hän muistuttaa, että Venäjällä on vielä huomattavan monta puolustuslinjaa ukrainalaisjoukkojen ja Asovanmeren välissä. Vaikea maasto, miinoitukset ja Venäjän ilmaherruus miehitetyillä alueilla tekevät Ukrainan vastahyökkäyksen etenemisestä edelleen hyvin vaikeaa.

Lisävaikeutta vastahyökkäyksen etenemiseen etelässä tuo se, että Ukrainan joukkoja on sidottu maan itä- ja koillisosissa käytäviin taisteluihin.

Lähestyvän syksyn myötä heikkenevät sääolosuhteet vaikeuttavat Ukrainan etenemistä entisestään.

– Lokakuussa aletaan tulla pisteeseen, jossa ihan sään ja luonnonvoimien takia hyökkäys vähintäänkin joutuu hidastamaan, sanoo John Helin.

Vastahyökkäyksen tulokset selvinnevät tulevina viikkoina

Käihkö muistuttaa, että myös rintamalinjojen takana tapahtuu paljon sellaista, joka jää julkisuudessa vähemmälle huomiolle.

Ukraina kohdistaa liki päivittäin iskuja Venäjän komentokeskuksiin, ammusvarastoihin ja tykistöön. Tämän vaikutukset tuntuvat aikanaan myös rintamatilanteessa.

– Todennäköisesti seuraavien viikkojen ja viimeistään parin kuukauden aikana nähdään, mitä tällä vastahyökkäyksellä saadaan aikaan, Käihkö sanoo.

Vastahyökkäyksellä on alueiden takaisinvaltauksen lisäksi myös merkittävä poliittinen tarkoitus: lännen tuen jatkumisen varmistaminen.

– Aluevaltaukset eivät pelasta Ukrainaa pitkällä tähtäimellä ilman lupauksia jatkuvasta tuesta länneltä, koska sota tulee kaikella todennäköisyydellä jatkumaan ja voi jatkua vielä pitkän aikaa.