Tallinnaan on avattu pikavauhtia taidemuseo, jonka teokset ovat kalleimmilta poptaiteilijoilta – esillä töitä Andy Warholista Banksyyn

Tallinnan Rotermannin korttelissa tapahtui kesäkuun lopulla jotakin varsin yllättävää ja odottamatonta. Korkean ja kapean kalkkikivirakennuksen uumeniin avautui PoCo-museo, jossa on yli 340 poptaidetta edustavaa teosta. Popkulttuuriin kuuluu nopeus ja niin kuuluu PoCoonkin: museon perustamisessa ei aikailtu vaan se pistettiin pystyyn pikaisessa aikataulussa.

– Halusimme näyttää, että asioita voi tehdä myös ihan toisenlaisessa tempossa ja toisella tyylillä. Toisaalta voi kyllä sanoa, että olen tehnyt kaikki ne virheet, jotka museota perustava ihminen yleensä voi tehdä, PoCon perustaja ja taidekeräilijä Linnar Viik toteaa.

Avaa kuvien katselu Roy Lichtensteinin teoksia. Sarjakuvien estetiikkaa hyödyntänyt Lichtenstein kuuluu poptaiteen tunnetuimpiin edustajiin. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Suomea sujuvasti puhuva Viik tunnetaan Virossa IT-guruna, joka on opiskellut Otaniemessä ja asunut pitkiä jaksoja Yhdysvalloissa, muun muassa San Franciscossa. Poptaiteen keräämisen hän aloitti kolmisenkymmentä vuotta sitten.

– Halusin perustaa museon, koska poptaide on taidetta, joka tekee maailman paremmaksi. Tällä hetkellä tarvitsemme nimenomaan sellaista taidetta, joka kohottaa myös mieliaa, Viik kiteyttää ja viittaa erilaisia kriisejä pursuavaan maailmaamme.

Hänen mukaansa poptaide ottaa hetkestä kiinni ja tarkastelee niin politiikkaa, taloutta, nykykulttuuria kuin ihmisen käyttäytymistäkin.

– Poptaide uskaltaa esittää kysymyksiä joita muut taidemuodot eivät ehkä uskalla: kysymyksiä politiikasta, ympäristöstä, teknologiasta ja mediasta. Ja miten nämä asiat muokkaavat ja muuttavat ihmistä.

Avaa kuvien katselu Vuoropuhelua eli Man Rayn The Father of Mona Lisa (1968), Marcel Duchampin L.H.O.O.Q. (1964) ja Marcel Duchampin Hand With a Cigar (1967). Rayn Leonardo da Vinci kommentoi Duchampin Mona Lisaa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Iloittelevaa poptaidetta eli Keith Haringin Andy Mouse (1986). Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu PoCossa on useita Banksyn teoksia. Vandalized Landscape (2007) kertoo taiteilijan teknisestä taituruudesta. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Poptaide mullistaa tekijänoikeuksia

Poptaide syntyi Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa 1950-luvulla, ja alun perin sitä leimasi kapinallisuus vallitsevia taidemuotoja kohtaan. Toisin kuin perinteinen taide, poptaide haki ideoita sarjakuvista, massatuotannosta ja mainosten maailmasta ja hyödynsi surutta banaaleja elementtejä ja kitsiä.

Poptaiteen supertähdeksi nousi nopealla tahdilla Andy Warhol, jonka ansiosta genre myös kaupallistui roimasti.

– Warhol aloitti mainosten parissa, halusi sen jälkeen ”oikeaksi” taiteilijaksi ja sitten bisnesmieheksi. Hän kertoi julkisesti haluavansa saada rahaa tekemällä taidetta ja nimenomaan sellaista taidetta, jota ihmiset ostaisivat, Linnar Viik kertoo.

Avaa kuvien katselu Täyslaidallinen Andy Warholia eli Marilyn (1967). Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Tuoreempaa poptaidetta eli Mall Nukken Norma (2023). Teos koostuu Marilyn Monroesta kertovista lehtileikkeistä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Yksityiskohta Normasta. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Warholin tunnetuimpiin töihin kuuluvat Campbell'sin tomaatti- ja papukeittotölkeistä tehtyjen maalausten ohella eriväriset muokkaukset näyttelijä Marilyn Monroen kasvoista. Lähteenä oli yksittäinen elokuvan freimi.

Alkuperäisteosten kopionti ja muokkaaminen veivät Warholin myös oikeuteen tekijänoikeusrikkomusten takia. Vuonna 1966 hän hävisi oikeudessa kiistan, jossa oli käyttänyt Patricia Caulfieldin valokuvaa Flowers-teoksensa pohjana. Muun muassa poptaiteen kaltainen uudenlainen ilmaisu vaati kuitenkin päivitystä tekijänoikeuskäytäntöihin, ja vuonna 1978 Yhdysvalloissa voimaan tullut uusi tekijänoikeuslaki salli ”fair usen” eli alkuperäisteosten hyödyntämisen.

– Tämä on yksi perusasioista popkulttuurissa: siihen kuuluu oleellisena osana sekoittaminen, lainaaminen ja sitaatit. Kaikki elokuvat ja musiikki, joita tällä hetkellä tehdään, sisältävät viitteitä edeltävään. Ja mehän tykkäämme siitä kun ymmärrämme, mihin nämä viitteet kohdistuvat, Linnar Viik toteaa.

Avaa kuvien katselu Diedrik Van Applen Mr. Satoshi Nakamoto (2019). Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Kantaaottavaa poptaidetta eli Shepard Faireyn Make Art Not War (1997). Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Japanilainen Yayoi Kusama tunnetaan pilkuistaan ja kurpitsoistaan. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Digitaalisia maailmoja ja tekoälytaidetta

PoCo-museon erikoisimpiin teoksiin kuuluu eittämättä Marcel Duchampin Rotorelief (1935/1953), jossa eriväriset pyörivät kiekot luovat hypnoottista tunnelmaa. Duchamp printtasi Rororeliefejään noin 500 kappaletta. Suurin osa niistä kuitenkin tuhoutui toisen maailmansodan aikana tulipalossa Pariisissa, ja noin 80 jäi jäljelle.

– Jahtasin sarjaa lähes kymmenen vuotta ja sain sen lopulta Espanjasta. Paikallinen perhe oli saanut sen lahjaksi itseltään Duchampilta, Linnar Viik kertoo.

Viik luonnehtii kokoelmaansa ”hitaan keräämisen” lopputulokseksi.

– En edes tiennyt, että kokoelmasta tulee museo, kyse on lähinnä ollut teoksista, jotka ovat koskettaneet minua. Kannattaa myös huomata, että poptaide on universaali ilmiö, ja että sitä tehdään kaikkialla maailmassa, niin Italiassa, Japanissa, Koreassa kuin Suomessakin. Poptaiteen muoto voi olla samannäköinen ympäri maailmaa, mutta teemat ovat aina vähän erilaiset.

Avaa kuvien katselu Videoteos, joka muuttaa jatkuvasti muotoaan. Museon kontrollissa ei myöskään ole, mitä videoruudulle milloinkin ilmestyy. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Roope Rainiston Dark Matter (2023). Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Viik ei kiistä sitä, etteikö hänen siviiliammattinsa olisi vaikuttanut keräämiseen.

– Tavasta jolla kokoelma on kasattu näkyy varmaankin rationaalisuus ja insinöörin kädenjälki.

Linnar Viikin taustoista kertoo ehkä sekin, että PoCossa on myös NFT-teoksia digitaalisine hallintatodistuksineen sekä kuvia tekoälytaiteen kuumalta nimeltä eli Roope Rainistolta.

– Taide on aina liikkunut yhteiskunnan vanavedessä. Teknologia on tällä hetkellä sen verran tärkeä osa yhteiskuntaa, että niitä taiteilijoita, jotka koettelevat uuden teknologian rajoja ja mahdollisuuksia, pitää myös tuoda esille. Teknologia on kuitenkin toissijaista ja se mitä haluat sanoa, on tärkeintä, Viik summaa.