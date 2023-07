”Toisin kuin mediassa on väitetty, väkivallan ihannointia tai siihen yllyttämistä kommenteissani ei ole. En ole koskaan kannattanut minkäänlaista väkivaltaa tai ääritoimintaa. Olen aina vastustanut sellaista”, Purra kirjoittaa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra puolustautuu blogissaan voimakkaasti hänen vanhoista Scripta-kirjoituksistaan noussutta ja hänen toimintaansa kritisoinutta keskustelua vastaan.

Puolustuspuheenvuoro-kirjoituksessa Purra ottaa kantaa viime viikkoina hänen Scripta-blogin vieraskirjakommenttejaan ympäröineeseen keskusteluun ja uutisointiin. Scripta oli nykyisen eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon (ps) aikanaan pitämä blogi.

Purran kirjoituksessa toistuvat yhä samat pääasiat, joilla hän on aiemminkin kommentoinut aihetta. Hänen pääviestinsä vaikuttaakin olevan yhä se, että kyseessä on hänen mukaansa kontekstista irrotetut kommentit, jotka hän on kirjoittanut kauan ennen poliittista uraansa.

– Toisin kuin mediassa on väitetty, väkivallan ihannointia tai siihen yllyttämistä kommenteissani ei ole. En ole koskaan kannattanut minkäänlaista väkivaltaa tai ääritoimintaa. Olen aina vastustanut sellaista, Purra kirjoittaa.

Kirjoitus on pitkä ja seikkaperäinen pureutuen erillisissä osioissa niin perussuomalaisiin, rasismiin, mediaan kuin yksityisyyteenkin.

– Niistä [Scripta-kirjoituksista] on löydetty asioita, joita niissä ei ole ollut silloin eikä ole nyt, hän toteaa tekstissään.

”Joskus olin itse sellainen kansalainen”

Purra aloittaa kirjoituksen sanomalla kirjoittaneensa Scripta-blogin vieraskirjaan yksityishenkilönä kauan ennen poliittista uraansa.

– Olen tänä kesänä pahoitellut 15 vuotta sitten yksityishenkilönä nimimerkillä kirjoittamiani kommentteja, käyttämääni kieltä, sanavalintoja ja tyyliä. Moni kommentti on yliampuva, typerä, moukkamainen. Puran yksityiselle ihmiselle sallittua turhautumista ympärilläni omakohtaisesti havaitsemiini ongelmiin.

– Vastaavaa kieltä ja tyyliä löytää somesta – tai vaikkapa kansanedustajan saamasta kansalaispostista – helposti. Piti sisällöstä tai ei, tällaisia asioita varsinkin meille perussuomalaisille monet kansalaiset jatkuvasti kertovat. Joskus olin itse sellainen kansalainen, Purra kirjoittaa.

Purran mukaan hän ei enää julkisissa tehtävissä käyttäisi samanlaista kieltä, mutta aikoo jatkaa kirjoitusten taustalla olevista ongelmista puhumista. Purran mukaan epäonnistunut maahanmuuttopolitiikka on ”tärkein syy sille”, että hän lähti mukaan politiikkaan.

Puoluettaan perussuomalaisia Purra puolustaa tekstissään myös. Hän sanoo, että puolueen jokainen poliittinen kanta ja tavoite kestää kaiken päivävalon. Hänen mukaansa puolueen poliittiset kannat ja tavoitteet perustuvat myös ”johdonmukaiseen argumentaatioon sekä demokraattisiin prosesseihin”.

– Puolueeni ei ole rasistinen, hän kirjoittaa.

”Tuohon aikaan sarkasmi oli vielä kanssakäymisessä sallittua”

Purra omistaa kirjoituksessa yhden kappaleen vieraskirjaan kirjoittamiensa kommenttien tyylille. Purran mukaan ”Viesteissä leikitellään stereotypioilla, hyvässä ja pahassa. Median aivoituksille nauretaan ja niistä tehdään pilkkaa. Kommentteja pitää lukea osana keskustelua ja osana kyseistä aikaa ja lehdissä käsiteltyjä aiheita.”

– Viljelen erittäin voimakkaasti ironiaa, lähes jokaisessa viestissäni. Irvailen moneen suuntaan. Tuohon aikaan sarkasmi oli vielä kanssakäymisessä sallittua eikä aiheuttanut siinä määrin tahattomia tai tahallisia väärinymmärryksiä kuin nykyään.

Purra kieltää fantasioineensa kirjoituksissaan väkivallalla.

Kritiikkiä medialle

Purra käsittelee kirjoituksessa laajalti median roolia Scripta-vieraskirjan kommenttien suhteen. Purran mukaan ”huomionarvoista on, että journalistit, kielen kanssa töitä tekevät, hekään eivät kykene enää tulkitsemaan kieltä ja sen käyttöä. Uutiskieli ei leikittele kielellä eikä ironisoi, mutta ennen vanhaan toimittajat kuitenkin osasivat tulkita sellaistakin tekstiä.”

Purran mukaan hänen kommenttejaan on ”arvioitu, kuin se olisi täysin tosissaan kirjoitettu”.

– Huomattavasti vielä tätäkin rumemmaksi jälki muuttuu, kun kommentit irrotetaan kontekstistaan ja kun suuhuni laitetaan muiden sanomaa. Kirjoittamakseni väitetään jopa täysin päinvastaisia asioita kuin mitä olen viestinyt.

Purran mukaan median huomio on kohdistunut hänen käyttämiinsä sanoihin, eikä hänen tekstinsä sanomaan.

Heinäkuun alussa mediassa uutisoitiin ministeri Purran vanhoista kirjoituksista Halla-ahon ylläpitämän Scripta-blogin keskustelupalstalla.

Ensiksi Purra ilmoitti, että hänelle ”ei tulisi mieleenkään” pahoitella kirjoituksia tai irtisanoutua niistä. Seuraava päivänä hän kuitenkin pahoitteli kirjoituksiaan.

Katso myös video, jolla mielenosoittajat vaativat Helsingissä Riikka Purran erottamista ja nollatoleranssia rasismille 19. heinäkuuta: