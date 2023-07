Elintarviketurvallisuutta ja eläinten hyvinvointia valvova Ruokavirasto järjestää torstaina kello 13 tiedotustilaisuuden, jossa se kertoo ajankohtaisesta lintuinfluenssatilanteesta. Yle seuraa katsausta suorana tässä artikkelissa.

Ruokaviraston lisäksi torstain tiedotustilaisuudessa puheenvuoroja käyttävät THL:n, sosiaali- ja terveysministeriön sekä maatalousministeriön edustajat.

Kesän aikana lintuinfluenssaa on havaittu yhteensä 19 linnussa. Heinäkuussa Ruokavirasto kertoi Suomen ensimmäisistä varmistetuista tapauksista turkistarhoilla elävissä ketuissa, minkeissä ja supikoirissa.

Avaa kuvien katselu Linnuilla on todettu lintuinfluenssaa laajasti Suomessa. Turkistilatartunnat keskittyvät Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueille. Kuva: Nanna Sarkka / Yle

Virologi Tarja Sironen on aiemmin arvioinut, että Suomen erityishuoli liittyy juuri turkistiloihin, sillä eläimet ovat niissä kontaktissa ihmisiin.

– Tältä osin Suomen tilanne voi kehittyä nopeammin vaikeampaan suuntaan, Sironen sanoi STT:n haastattelussa maanantaina.

Helsingin yliopiston virologi Tarja Sironen pohti Ylen Aamun haastattelussa, mikä voi olla lintuinfluenssan todennäköinen reitti linnusta ihmiseen.

Hiljattain maailman terveysjärjestö WHO varoitti, että epidemian leviäminen nisäkkäiden keskuudessa voi edesauttaa viruksen leviämistä myös ihmisiin.

Ihmisillä ei toistaiseksi ole todettu tartuntoja, vaikkakin epäilyjä viruksen tarttumisesta nisäkkäiden välillä on Suomessakin jo ilmennyt.

Tartunta-aluetta laajennettiin keskiviikkona

Ruokavirasto laajensi lintuinfluenssan tartuntavyöhykettä neljään uuteen maakuntaan tiistaina.

Vyöhyke kattoi ensin Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat, mutta tiistaista lähtien alueelle kuuluivat myös Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kanta-Häme ja Uusimaa.

Syynä laajentamiselle on lintuinfluenssatilanteen paheneminen sekä pyrkimys ehkäistä luonnontilaisten lintujen aiheuttamia tartuntoja.

Tartuntavyöhykkeiden tarkoitus on estää tartunnat etenkin siipikarjaan: alueilla siipikarjan ja esimerkiksi kotikanojen pitäminen ulkona on kielletty ja eläinten käsittelijöiden on tehostettava hygieniaa ja lisättävä varotoimia.