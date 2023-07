And just like that… jatkaa Sinkkuelämää-sarjan tarinaa ja yrittää sovittaa alkuperäissarjan syntejä

Sinkkuelämää-hahmot Miranda (Cynthia Nixon), Carrie (Sarah Jessica Parker) ja Charlotte (Kristin Davis) ovat mukana And just like that...-sarjassa.

Sinkkuelämää-sarjan jatkumo And just like that -sarja elää vahvasti woke-ajan hermolla ja yrittää paikata alkuperäisen sarjan kömmähdyksiä. Päätös sekä ihastuttaa että vihastuttaa faneja.

Sinkkuelämää oli oman aikakautensa kulttuuri-ilmiö, joka kertoi neljän menestyvän naisen elämästä New Yorkissa. Se rikkoi tabuja seksin puhumisesta ja esittämisestä 1990-luvun lopun televisio-ohjelmissa.

Mirandaa näyttelevän Cythia Nixonin mukaan yhteiskuntanormit olivat tuolloin hyvin puritaanisia naisten käyttäytymisen osalta.

- Sarjassa romutettiin neitsyys-huora-akseli. Olit joko kiltti tyttö tai sellainen, joka harrasti seksiä. Molempia et voinut olla, Nixon sanoo Yle Kulttuurille.

Sarja oli huippusuosittu myös sen takia, että hahmot keskustelivat suorapuheisesti intiimeistä asioista keskenään, sanoo Carrieta näyttelevä Sarah Jessica Parker.

- Sitä ei ollut nähty televisiossa ennen. Saimme myös käyttää ronskia kieltä, jota ei muissa ohjelmissa kuultu. Toisekseen tämä oli ensimmäinen sarja, jossa käsiteltiin meidän naisten välisiä tiiviitä ja avoimia ystävyyssuhteita.

Avoimuus määriteltiin tuolloin kuitenkin eri tavalla kuin nykyään. Tällä wokismin aikakaudella 1999–2004 esitetyn sarjan valkoisuutta ja heteronormatiivisuutta kauhistellaan. Seksuaalivähemmistöä edusti vain Carrien homobestis Stanford (Willie Garson), joka vastasi pukeutumisvinkkien lisäksi myös komiikasta – välillä myös tahattomasta.

And just like that…-sarjan Carrie (Sarah Jessica Parker) ja Seema Patel (Sarita Choudhury) keskustelevat baarissa.

Ainoa sarjassa vieraillut mustaihoinen näyttelijä on Blair Underwood. Hän esitti viidessä jaksossa Mirandan naapuria ja ”täydellistä” poikaystävää, kunnes Miranda tuuppasi lääkäriä näytelleen Underwoodin luiskaan valkoihoisen baarimikon Steven (David Eigenberg) takia.

Synnintunnustus pitkän kaavan mukaan

Sarja palasi televisioon loppuvuodesta 2021 nimellä And just like that… tarkastelemaan keski-ikäisten ystävien luovimista nykymaailmassa ja sovittaakseen vanhat syntinsä. Tiimiin palkattiin uusia käsikirjoittajia, jotta vastaavia mokia ei pääse syntymään. Siihen kuuluu nyt sarjan luoneen Michael Patrick Kingin ja Lucas Froehlichin lisäksi seitsemän naista: Samantha Irby, Susan Fales-Hill, Rachel Palmer sekä Julie Rottenberg ja Elisa Zuritsky, jotka kirjoittivat myös Sinkkuelämää-sarjaa. Lopputuloksen pitäisi olla taattu.

Avaa kuvien katselu Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker) ja Charlotte (Kristin Davis) lastensa koulun vanhempainillassa. Kuva: HBO Max

Turkulaiset nuoret, Aku, 30, Sohvi, 31, ja Emmi, 30, eivät ole vakuuttuneita sarjan uudesta tulemisesta, vaikka sitä katsovatkin. Helmikuussa päättyneen ensimmäisen kauden anteeksipyytely päähahmojen käymien keskustelujen kautta oli paikoin väkinäistä. Koko asetelma oli nurinkurinen, kun pahoiteltiin sitä, että ei tiedetty 20 vuotta sitten, millainen maailma on tulevaisuudessa. Niinpä ainakin yksi sarjan viehätyksistä, hahmojen puolesta koettu myötähäpeä jatkuu, sanoo Aku.

- Sinkkuelämää-sarjan vannoutuneena fanina odotukseni olivat liiankin korkealla. Välillä on kiusaantunut olo katsoessa huumoriltaan ja juonenkuvioiltaan latteampaa jatkosarjaa.

Sohvi on samaa mieltä. Hän painottaa, että Sinkkuelämää-sarjan suosio johtui juuri rohkeudesta, jolla se poikkesi valtavirrasta.

- Uudessa sarjassa yritetään miellyttää kaikkia, ottaa kaikki vähemmistöt huomioon ja varotaan, että ketään ei loukata. Kaikki uudet hahmot ovat muita kuin valkoihoisia. Päätöksestä paistaa läpi, että heitä ei valittu sattumalta.

Uusien näyttelijöiden ihonväristä huolimatta *And just like that…*on siis vaniljaa edeltäjänsä rommirusinaan verrattuna. Suurin yhtäläisyys sarjojen välillä ovat naiset, joilla on elämänsä ohjakset käsissään. He ovat kaikki voimaantuneita hahmoja, jotka ovat kiinnostuneita miehistä ja seksistä, mutta omilla ehdoillaan.

Keski-iän sietämätön keveys

Uusiin hahmoihin kuuluva intialaissyntyinen Seema Patel (Sarita Choudhury) on dominoiva ja itsevarma kiinteistövälittäjä. Hän on vastavoima miehensä Kihon (Chris Noth) yllättävää menetystä surevalle Carrielle. Tupakoiva Seema nähtiin ”uutena” Samanthana (Kim Cattrall), jonka poissaoloa Aku ja Emmi harmittelevat.

Avaa kuvien katselu Seema Patel (Sarita Choudhury) on itsevarma kiinteistövälittäjä. Kuva: HBO Max

- Ensin tuli sellaiset vibat, että Seema otettiin sarjaan vain Samanthan korvikkeeksi. Se oli pettymys. Nyt toisella kaudella olen lämmennyt hahmon suhteen, sanoo Emmi.

Choudhury ei itse lähestynyt hahmoa tältä pohjalta, vaikka Seema hakeekin miesseuraa yhtä aktiivisesti kuin seksihurjastelija Samantha 20 vuotta sitten - nykyteknologian avulla tai siitä huolimatta. Sinkkuelämää-sarjan aikana ei vielä ollut sosiaalista mediaa, joten deittailu tapahtui kasvotusten baareissa.

- Minusta on hauskaa seurata, kun Seema ja muut vanhemmat naiset opettelevat nykymaailman menoa, kuten deittisovellusten käyttöä kuin ketkä tahansa boomerit, sanoo Emmi.

Kaikilla boomereilla ei silti ole olohuoneen kokoista vaatekaappia, luksusasuntoa ja muhkeaa pankkitiliä. Siitä huolimatta tietyt asiat elämässä ovat universaaleja, huomauttaa Nicole Ari Parker. Hän esittää toista uutta hahmoa, piinkovaa uranaista Lisa Todd Wexleyta kotiäitinä viihtyvän Charlotten (Kristin Davis) vastakohtana.

- Näinä kauheina aikoina on hyvä näyttää inhimillisyyttä vastapainoksi. Ihonväristä, kansalaisuudesta tai seksuaalisesta suuntauksesta riippumatta äidit ympäri maailmaa huutavat lapsiaan laittamaan kengät jalkoihinsa, kun on kiire kouluun, Ari Parker muistuttaa Yle Kulttuurille Zoom-haastattelussa.

Samoin kuin dokumenttiaan viimeistelevä Wexley, myös oikeustieteen tohtori Nya Wallace (Karen Pittman) on musta. Hän edustaa järkeä ja logiikkaa vastapainona avioliiton kahleista vapautuvalle Mirandalle.

Avaa kuvien katselu Miranda (Cynthia Nixon) uuden rakkaansa Che (Sara Ramirez) kanssa. Kuva: HOB Max

Pittman pitää tärkeänä, että katsojat näkevät mustaihoisen naisen voimakkaana, mutta myös haavoittuvana hahmona.

- Sarja on edelläkävijä nimenomaan sen takia, että siinä tuodaan esiin, miten kehitämme jatkuvasti itseämme naisina ystävyyssuhteidemme ja seksuaalisuutemme kautta, Pittman kertoo Zoom-haastattelussa.

Muutosvastarintaa

And just like that… antaa toivoa niille, jotka odottavat ikääntymistä kauhunsekaisin tuntein. Vanhempien naisten elämä voi olla yhtä mielenkiintoista, yllättävää ja jopa tyydyttävämpää kuin kolmikymppisten, vaikka se ei pyörisikään seksin ympärillä, kuten sarjassa. Tämä kenties johtuu siitä, että kenelläkään ei ole mainittavaa menopaussia, jolloin kiinnostus seksiin usein lopahtaa – toisilla joksikin aikaa, joillakin kokonaan. Se voi myös vapauttaa. Muutokset ovat osa elämää, ja monet naiset vakuuttavat löytäneensä kipinän vasta keski-iän jälkeen panostamalla itselle tärkeisiin asioihin.

King, sarjojen luoja, korostaa, että sellaisten valintojen tekeminen, jotka tekevät onnelliseksi oli myös Sinkkuelämää-sarjan ytimessä, yhteiskuntanormeista piittaamatta.

- Hahmojen tavoitteena ei ole löytää aviomiestä, vaan onnellisuus on haettava omasta elämästään.

Sinkkuudesta ja yksinolosta pitää osata nauttia, sarjassa opastetaan. Miehet ovat takapenkillä, silmänruokana tai vaihdettu naisiin, kuten Mirandan tapauksessa. Menestynyt lakinainen onkin sarjan eniten muuttunut hahmo. Hän hylkää entisen elämänsä, ryhtyy opiskelijaksi ja antaa muiden kontrolloida itseään.

- Miranda on kuin haamu entisestään, kauhistelee Aku.

Hahmon löytämä ja vaalima uusi puoli seksuaalisuudestaan ei miellytä kaikkia katsojia. Joillekin Steven vaihtaminen marijuanaa polttavaan podcast-emäntä Chehen (Sara Ramirez) oli liikaa, samoin tämän seuraaminen Los Angelesiin. Nämä juonenkäänteet ovat saaneet eniten kritiikkiä amerikkalaiskatsojilta, joiden mielestä Che on syyllinen Mirandan päätökseen.

Wokeismin taakse on turvallista piiloutua, mutta kun butch-lesbon tai ei-binäärisen hahmon seksuaalisuus isketään vasten kasvoja, Cosmopolitan voi mennä valveutuneeltakin katsojalta väärään kurkkuun.

And Just Like That... jatkuu HBO Maxilla uusin jaksoin 24.8. 2023 asti.