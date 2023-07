Turkiseläinten rooliin pandemioissa havahduttu vasta viime vuosina – Suomen tilannetta seurataan nyt myös maailmalla

Virologi Tarja Sirosen mukaan Suomen tilanne lintuinfluenssan leviämisen suhteen on nyt huomion kohteena laajemminkin. Aiemmin tautia on ollut turkistiloilla Espanjassa. Arkistokuva.

Turkiseläimien rooliin pandemioiden kehittymisessä on havahduttu vasta viime vuosina koronapandemian ja lintuinfluenssan myötä, sanoo Helsingin yliopiston virologi Tarja Sironen.

Jo pitkään on tiedetty, että tiheästi kasvatetut tuotantoeläimet voivat toimia viruksen lisääjinä, joilla saattaa olla merkittävä rooli taudin purkausten synnyssä. Aiemmin on kuitenkin keskitytty muihin tuotantoeläimiin. Nyt turkistarhojen merkitys on noussut esiin uudella tavalla.

– Tämä on oikeastaan uusi näkökulma virologeille. Meiltä puuttuu paljon tutkimustietoa ja seurantatietoa siitä, mitä infektiotauteja eläimillä esiintyy, miten ne muuntuvat ja miten ne leviävät.

Lintuinfluenssavirusta on havaittu yhä uusilla turkistiloilla ja tilanne on Sirosen mukaan huolestuttava.

– Lintuinfluenssavirus on alunperin lintujen virus. Se on muuttunut sillä tavalla, että se tarttuu nisäkkäisiin. Ne ovat olleet merinisäkkäitä tai muun muassa näitä turkiseläinlajeja, pieniä lihansyöjiä.

Vaarana on, että virus muuntuu edelleen ja tarttuu yhä laajemmin nisäkkäisiin.

– Jos se muuntuu edelleen, niin se voi muuttua sellaiseksi, että se voi tarttua nisäkkäästä toiseen. Ja ihminen on yksi nisäkkäistä, joten samalla sitten kasvaa tietenkin riski sille, että ihminenkin voi näitä tartuntoja saada.

Riski on olemassa kaikissa eläinlajeissa

Virusuhkiin kannattaa varautua kaikilla eläintiloilla.

– Itse olen sitä mieltä, että riski turkistarhoilla ei ole sen suurempi kuin jos mietitään vaikka broileritiloja, joissa lintuinfluenssa saattaa lisääntyä tai sikatiloja tai muita tuotantoeläimiä, joita tuotetaan huomattavasti enemmän, sanoo Sironen.

Tällä hetkellä kansainvälinen tutkijayhteisö haluaa tietoa meiltä tietoa, miten virus täällä käyttäytyy

Sironen haluaakin myös yleisen tason keskustelua.

– Mikä tahansa eläinlaji onkaan, niin riski on infektiotautien ilmaantumiselle. Tarvitaan yleisen tason keskustelua siitä, minkälainen riski hyväksytään ja minkä verran haluamme sijoittaa rahaa myös tautisuojaukseen, eläinten hyvinvointiin ja eläinten terveyteen, jotta uhkia saataisiin vähennettyä.

Tilannetta seurataan maailmallakin

Lintuinfluenssatutkijat ja pandemiatutkijat ovat seuranneet tämän viruksen kiertämistä maailmalla jo pitkään. Vuosi sitten erityisesti kiinnitettiin huomio siihen, että virustapaukset ja taudin purkaukset ovat lisääntyneet.

– Tällä hetkellä kansainvälinen tutkijayhteisö haluaa tietoa meiltä tietoa, miten virus täällä käyttäytyy: millaista tautia se aiheuttaa ja minkälaisia mutaatioita viruksessa on. Tutkijat haluavat tietoa riskinarvion kannalta, että onko tarve muualla päin maailmaa miettiä esimerkiksi diagnostisia testejä, ovatko ne toimivia.

Suomen tilanne on poikkeuksellinen ja erilainen kuin mitä muualta on raportoitu.

Aikaisemmin turkistiloilla on ollut tautia Espanjassa. Tarja Sirosen mukaan muualta taudista ei ole tietoa. Suomen tilanne on nyt huomion kohteena.