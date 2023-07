Coldplaylle vielä neljäs konsertti Helsingin Olympiastadionille

Kiinnostus brittiyhtyeen ensimmäiselle esiintymiselle Suomessa on ollut ennennäkemätöntä. Ensi kesän konserttien ennakkolipunmyynti alkoi alkuviikosta, ja se on herättänyt paljon keskustelua.

Coldplayn Music Of The Spheres -maailmankiertueelle Helsingin Olympiastadionilla on lisätty neljäs keikkapäivä lauantaille 27. heinäkuuta 2024 valtavan kysynnän vuoksi.

Lipunmyynti nyt julkaistulle lisäkeikalle sekä kaikille jo aiemmin julkaistuille keikkapäiville käynnistyy huomenna perjantaina 28. heinäkuuta klo 10 Lippu.fi-palvelussa. Muut konserttipäivät ovat 28.,30. ja 31. heinäkuuta 2024.

Neljällä perättäisellä konsertilla Coldplay rikkoo Helsingin Olympiastadionin ennätyksiä. Aiemmin perättäisiä konsertteja stadionilla on ollut vain kaksi.

Coldplayn konserttien ennakkolipunmyynti käynnistyi tiistaina ja se vaati rekisteröitymisen ennakkoon. Kysyntä oli niin suurta, että moni jäi ilman lippuja. Useat yllättyivät myös ensimmäistä kertaa käytössä olleesta dynaamisesta hinnoittelusta, mikä saattoi nostaa lippujen hintoja kesken ostotapahtumaa.

Ennakkolippujen valtavasta kysynnästä huolimatta lippuja tulee tarjolle myös yleismyyntiin, sillä lipuista vain osa oli ostettavissa ennakkomyynnin kautta. Konserttijärjestäjä Live Nationin mukaan tarkat lipunmyyntiluvut eivät ole julkista tietoa sopimuksellisista syistä.