Moottorikelkoilla ajettu vetten päällä jo 30 vuotta Ivalossa – muutama minuutti veden päällä vaatii kymmeniä tunteja autotallissa

Vesicross on suosittu laji varsinkin Lapissa. Suomenmestarin mukaan lajin tulevaisuus turvataan sillä, että tulevaisuudessakin kelkat edelleen pärisevät, eikä sähkökelkat yleisty lajin keskuudessa.

Joka kerta lähtöviivalla on jännittävä tunne ennen kuin ruutulippu heilahtaa ja moottorikelkan kaasu painetaan pohjaan. Vesicrosskuskin on päästävä mahdollisimman sukkelasti rannalta veden päälle moottorikelkalla kisaamaan.

Osa kilpakavereista poimitaan lähdön jälkeen joesta ylös.

Kesä on vesicrosskuskeilla todella kiireistä aikaa, sillä kilpailuja järjestetään pitkin Suomea lähes joka viikonloppu. Suomessa kisaviikonloppuja on jo useita. Kisat houkuttelevat kuskeja eri puolilta Pohjoismaita.

Tulevana viikonloppuna kesän kilpailut huipentuvat Ivaloon, jossa on järjestetty vesicrosskisoja jo 30 vuoden ajan.

Ivalolainen vesicrosskuski Ossi Kiviniemi innostui lajista teini-ikäisenä.

– Aika vähän tiesin lajista, kun sitä ensimmäistä kertaa menin nuorena poikana hotellin rantaan katsomaan. Silloin ajattelin, että onpa hauska ja helponnäköinen laji, mutta aika vähän taisin silloin tietää, hymähtää Kiviniemi.

Vesicross on koko perheen harrastus, kertoo ivalolainen kilpa-ajaja Ossi Kiviniemi.

Kiviniemi on muutaman vuoden ajan kilpaillut vesicrossin avoimessa luokassa eli suomenmestaruustasolla. Kilpailusta tulee kova, sillä samaan luokkaan osallistuu entisiä suomen- sekä euroopanmestareita.

– Kyllä siinä saa vääntää. Paljon kertoo se, että tänä kesänä on tullut kilpa-ajanana ajoa vain parin tunnin verran. Tallissa on tullut häärittyä ainakin pari sataa tuntia, eli aika kovaa hommaa on, sanoo Kiviniemi.

Vauhti veden päällä innostaa paljon myös nuoria

Joka vuosi vesicrosskisoihin tulee lisää osallistujia.

Varsinkin suomalaiset ja norjalaiset nuoret ovat löytäneet tiensä lajin pariin.

17-vuotias Esaias Sokki kilpailee ensimmäistä kesäänsä vesicrossissa. Norjan Kautokeinosta kotoisin oleva Sokki tutustui lajiin ensin motorcrossin kautta. Nyt kesä on mennyt tallissa ruuvaillessa.

Normaalisti talvella ajettavan moottorikelkan on kuljettava soljuen myös veden päällä.

– Kilpailut ovat menneet hyvin, vaikkei onnea ole ollut vielä mukana, harmittelee Sokki.

17-vuotias Esaias Sokki on tyytyinen ensimmäiseen kisakesäänsä.

Sokki kilpailee semi pro -luokassa, jossa kilpailijat ajavat puoliammattilaistasolla. Ivalon tapahtumaan Sokki valmistautuu parhaillaan. Ennen kisaa täytyy korjata kelkkaa parhaimpaan mahdolliseen kuntoon.

– Ajaessa ei pidä turhia stressata. Täytyy painaa täysillä kaasua ja ajaa niin paljon kuin vain jaksaa, sanoo Sokki.

Suomen mestari näkee lajin tulevaisuuden nuorissa

Vaikka tänä kesänä on vielä jäljellä parikin kisaviikonloppua, vesicrossin Suomen mestaruus on jo selvinnyt.

Ivalolainen Pasi Leivo onnistui pokkaamaan tämän vuoden mestaruuden. Leivo on ajanut jo 17 vuoden ajan avoimessa luokassa. Hän on nähnyt kuinka nopeasti vesicross lajina kehittyy.

– Kaasua täytyy painaa kunnolla, sillä taso on niin kova. Täytyy kiihdyttää kovasti. On mukava nähdä, miten laji on kehittynyt ja nuoria kuskeja tulee mukaan, sanoo Leivo.

Lähdön aikana voi tapahtua paljon. Ajon aikana on tärkeää pitää yllä kovaa vauhtia, painaa kaasua ja tasapainoilla niin hyvin kuin mahdollista.

Leivo kertoo, että hänellä on parhaimmillaan ollut jopa 120 kilometriä tunnissa vauhtia kisa-ajon aikana. Kova vauhti onkin tuonut hänelle mestaruuksia.

Ivalolainen Pasi Leivo perusti oman kisatiimin, jonne nuoret uudet kuskit ovat aina tervetulleita.

Kisamenestyksen sijaan kaikista tärkeintä vesicrosskuskeille on kuitenkin yhteishenki. Se on kantanut lajia vuosikymmeniä. Leivo haluaa kannustaa nuoria mukaan lajin pariin todeten, että vanhoilta konkareilta löytyy aina apua ja varaosia.

Näin lajin tulevaisuus turvataan.

– Toivottavasti emme vielä silloin ajele sähkökelkoilla. Pärinän vuoksi ne ihmiset tulevat tätä katsomaan. Sitä he vesicrosseissa myös saavat, naurahtaa Leivo.