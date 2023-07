Sisu-elokuva takoi miljoonatuotot maailmalla ja tuo tunturimaisemiin ihastuneita matkailijoita Utsjoelle

Sisu-elokuva on ollut taloudellinen menestys. Se tuli Suomen ensi-iltaan puoli vuotta sitten, 27. tammikuuta.

– Se on tuottanut pelkästään elokuvateatterilipputuloina yhteensä 13 miljoonaa dollaria (11,8 miljoonaa euroa) maailmanlaajuisesti. Sen päälle on muut mediat, kertoo elokuvan tuottaja Petri Jokiranta.

Lisää tuloja on odotettavissa esimerkiksi suoratoistopalveluista, tv-levityksestä ja fyysisistä kopioista, kuten dvd-versioista.

– Nykyäänhän home entertainment -tuotot ovat verrannollisia teatterilevitykseen. Oletamme hyvää menestystä myös siellä puolen, koska teatterilevitys on onnistunut näin hyvin.

Sisu-elokuvaa on esitetty ympäri maailmaa, kuten Aasiassa, Euroopassa ja Australiassa. Pelkästään Pohjois-Amerikassa se keräsi yli seitsemän miljoonan dollarin tuotot. Suomessa elokuvan on nähnyt 180 000 katsojaa, ja se pyörii edelleen elokuvateattereissa osassa maata. Maailmanlaajuista katsojamäärää on Jokirannan mukaan mahdotonta arvioida.

Elokuvan budjetti oli noin kuusi miljoonaa euroa.

Elokuvamaisemat kiinnostavat matkailijoita

Elokuva on tuonut lappilaismaisemat vähintään satojentuhansien katsojien tietoisuuteen. Se toi valkokankaalle erämaa- ja tunturimaisemia, joita harvemmin elokuvissa nähdään.

Elokuvaa kuvattiin syksyllä 2021 Nuorgamissa Pulmankitien varrella, Nuorgamin lähituntureilla ja Njallavaaran maston läheisyydessä. Lisäksi sitä kuvattiin Kaamasen hylätyllä lentokentällä ja Ivalossa.

Kylätalo Giisássa Sisu-turisteja ei ole vielä tavattu, mutta Nuorgamin lomakeskuksessa elokuvan innoittamia matkailijoita on näkynyt.

– Itse asiassa hyvin paljon, kertoo lomakeskuksen yrittäjä Raimo Hekkanen.

Nuorgamin lähituntureille ilmestyi syyskuussa 2021 erikoisia rakennuksia, kuten esimerkiksi palanut bensiiniasema, jota nuorgamilainen Aslak Holmberg ja toimittaja Susanna Guttorm kävivät ihmettelemässä tuoreeltaan. Jäljellä näistä on enää tunturilammen rannalle rakennettu laituri.

Moni suomalainen on halunnut tulla kokemaan elokuvamaisemat itse. Myös saksalaiset ja hollantilaiset matkailijat ovat olleet kiinnostuneita kuvauspaikoista.

Sisu-elokuvan lavasteista on jäljellä enää laituri Pitkäjärven lammen rannalla, jossa moni matkailija on kuvauttanut itsensä. Laituri on paikallaan vuoden loppuun Metsähallituksen luvalla. Raimo Hekkanen kuitenkin toivoo, että sille saataisiin vielä 2–3 vuoden jatkolupa.

– Ihan laiturin vieressä muuten kuvattiin elokuvan kohtaus, jossa on Rovaniemen rauniot, Hekkanen kertoo.

Hekkanen muistuttaa, että myös Emmi Peltosen luisteluvideo ja tv-sarja Ivalo ovat tehneet Nuorgamin maisemia tutuksi isolle yleisölle.

Explore Utsjoki -sivusto on reittikuvauksessaan maininnut Sisun kuvauspaikat, mutta isommin elokuva ei markkinoinnissa näy. Hekkasen mukaan isompi Sisu-elokuvan kuvauskohteiden mainostaminen vaatisi yhteydenpitoa elokuvan tuotantoyhtiöön.