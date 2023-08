Korvaako suomalainen koivu haitalliset mikromuovit kosmetiikassa? Koetuotanto on käynnistynyt lupaavasti Kokkolassa

Kasvuyritys Innomostin koetuotanto Kokkolan suurteollisuusalueella on käynnistynyt lupaavasti. Yhtiö aloitti koe-erien valmistuksen maaliskuussa uudessa pilottilaitoksessaan.

Innomost valmistaa kosmetiikkateollisuudelle koivun kuoresta ympäristöystävällisiä ainesosia, joilla korvataan öljypohjaisia tuotteita. Innomostin ratkaisuilla voi olla käyttöä myös esimerkiksi lääke- ja elintarviketeollisuudessa.

Ratkaisuilla voidaan korvata esimerkiksi kosmetiikkatuotteista löytyviä mikromuoveja, samalla normaalisti poltettavaksi menevälle koivunkuorelle saadaan lisäarvoa.

Innomostin pilottilaitos pohjautuu yrityksen itse kehittämään teknologiaan. Tähän mennessä laitoksessa on ajettu erilaisia tuote-eriä ja kerätty kokemuksia muun muassa raaka-aineista, teknologiasta ja tuotteista.

Koeistusvaiheen jälkeen yhtiö lähtee skaalaamaan tuotantoa isommaksi, Innomostin tapauksessa se tarkoittaa useampaa työvuoroa, tämä voi olla edessä jo syksyllä.

Tällä hetkellä Innomost työllistää yhdeksän henkilöä. Mikäli tuotantoa laajennetaan useampaan työvuoroon, palkataan tuotantoon lisää henkilöstöä.

Toimitusjohtaja Sami Selkelän mukaan tuotantoerät ovat tällä hetkellä satojen kilojen luokkaa. Innomostilla on useamman jalostusasteen tuotteita tuotantoprosessissa ja tuotevalikoimassa.

– Kosmetiikkateollisuudessa raaka-aine voi olla aktiivinen, jolloin tarvittavat määrät ovat pienempiä tai kyseessä voi olla funktionaalinen eli toiminnallinen ainesosa, jolloin volyymit ovat huomattavasti isompia. Meillä on molempia tuotteita valikoimassa.

Samaan aikaan kun kokemukset kerääntyvät pilottilaitoksesta, rinnalla etenee teollisen mittakaavan tuotantolaitoksen suunnittelu. Tavoitteena on hyödyntää parasta saatavilla olevaa tekniikkaa (BAT), joten erilaisten tuotantotekniikoiden testaaminen voi viedä aikaa.

– Jos jotain pitäisi arvioida, niin 3-5 vuoden päästä teollinen laitos olisi käynnissä. Perustekniikka on jo testattu, että se toimii. Nämä BAT-valinnat vaativat vielä testaamista.

Kosmetiikkateollisuudessa isot markkinat, jotka janoavat kestävämpiä ratkaisuja

Epävarmuutta aikatauluihin tuo myös se, että asiakkaiden tuoteprojektit vievät aikaa. Koska kosmetiikkatuotteet ovat suorassa ihokontaktissa ihmisten kanssa, tuoteturvallisuus on tärkeää. Innomost satsaakin jo nyt voimakkaasti asiakkaiden opastukseen ja koulutukseen, miten sen tuotteet eroavat raakaöljy- tai palmuöljypohjaisista tuotteista.

– Uusien ainesosien tuominen tuotteisiin, joita on totuttu tietyllä tapaa tuottamaan, vaatii opettelua ja asiakkaiden opettamista ja ehkä jopa uusia tapoja tehdä tuotteita. Nämä prosessit vievät aikaa ennen kuin ne realisoituvat isomman mittakaavan myynneiksi.

Innomost on kiertänyt kosmetiikka-alan messuja yrityksen alkutaipaleelta saakka. Selkelän mukaan kiinnostus yhtiön tuotteisiin on suurta.

– Maailmassa on menossa vääjäämätön muutos uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön ja meidän isot globaalit asiakkaat hakevat myös eettisesti oikeantyyppisiä ratkaisuja, tähän pyrimme vastaamaan. Meidän ratkaisuista ollaan sanoisinko jopa innoissaan.

Kyselyjä Innomostin suuntaan on tullut Selkelän mukaan paljon myös lääketeollisuudesta ja keskusteluja on käytykin. Yksi kynnyskysymys on tuotantolaitoksen yhteensopivuus lääketeollisuuden vaatimusten kanssa. Myös elintarvikepuolella on liiketoimintamahdollisuuksia.

– Sovelluskohteita olisi paljon, mutta tällä hetkellä keskitymme lähes 100-prosenttisesti kosmetiikkateollisuuteen. Siellä on yllättävän isot volyymit. Suomesta käsin ei ehkä tule ajateltua, kuinka isot markkinat ne ovat globaalisti.

Innomostin pilottilaitosta on ollut rahoittamassa muun muassa Metsä Groupiin kuuluva Metsä Spring. Metsäteollisuuden mukaantulo varmistaa myös raaka-aineen saantia.