Ukrainalainen sota-analyytikko Ylelle vastahyökkäyksestä: ”Menee ainakin kaksi tai kolme päivää ennen kuin on selvää, missä joukkomme ovat”

Vastahyökkäyksen kulkua on todella vaikea ennustaa, sanoo Ukrainan mediassa usein siteerattu Oleg Zhdanov. Hänen mukaansa venäläiset pitävät kynsin hampain kiinni jokaisesta asutuskeskuksesta.

Lehtitietoihin Ukrainan vastahyökkäyksen päävaiheesta pitää suhtautua varauksella, sanoo ukrainalainen sota-analyytikko Oleg Zhdanov Ylelle.

Yhdysvaltalainen sanomalehti New York Times kertoi eilen keskiviikkona, että Ukraina olisi onnistunut murtamaan venäläisten puolustuslinjan eteläisellä Zaporižžjan rintamalla. Lehden mukaan Ukraina olisi nyt määrittänyt vastahyökkäyksensä pääsuunnan.

New York Timesin lähteiden mukaan taisteluissa olisi mukana osa Ukrainan reservissä olleista ja lännessä vastahyökkäykseen koulutetuista joukoista.

Oleg Zhdanov on Ukrainan asevoimien eversti (evp), jonka päivittäisiä sota-analyyseja seuraa satojatuhansia ihmisiä. Zhdanovin Youtube-kanavalla on melkein miljoona tilaajaa. Hänen näkemyksiään siteerataan usein myös ukrainalaisessa mediassa.

Tällä hetkellä kukaan Ukrainassa ei pysty vahvistamaan New York Timesin tietoja, Zhdanov sanoo.

– Tässä menee ainakin kaksi tai kolme päivää ennen kuin on selvää, missä joukkomme ovat ja miten vastahyökkäys etenee.

Zhdanov huomauttaa, että New York Timesin mukaan ukrainalaisten ”läpimurto” oli tapahtunut eilen keskiviikkona ja sanomalehti kertoi siitä samana päivänä. Yleensä tiedot rintamatilanteen muutoksista eivät tapahdu näin nopeasti.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi mainitsi sotamenestyksestä keskiviikkoillan videoviestissään, mutta pääesikunta tai mikään muukaan virallinen taho ei ole informoinut mistään suuremmasta vastahyökkäyksestä, Zhdanov sanoo.

Zhdanovin mukaan kysymyksiä herättävät myös lehtitiedot Tokmak-Melitopol-akselin määrittymisestä Ukrainan vastahyökkäyksen pääsuunnaksi.

– Juuri tällä akselilla vihollisella on eniten puolustuslinjoja, ja ne ovat myös kaikkein tiiveimmät siellä. On muita hyökkäyssuuntia, joissa on vähemmän vihollisen puolustuslinnoituksia ja joissa ne eivät ole niin tiiviitä, Zhdanov sanoo.

Venäläiset pitävät kynsin hampain kiinni kaikista asutuskeskuksista

Zhdanovin mukaan Ukrainan vastahyökkäyksen kulkua on todella vaikea ennustaa.

Hän sanoo, että venäläiset ovat jostain syystä valinneet taktiikakseen pitää kaksin käsin kiinni pienistäkin asutuskeskuksista.

– Venäjä uhraa valtavia määriä joukkojaan pitäessään kiinni kaikista paikoista. He pelkäävät, että minkä tahansa asutuskeskuksen luovutus voisi laukaista romahduksen, ensin moraalisen ja sen seurauksena koko rintamalinjan romahduksen, sanoo Zhdanov.

Zhdanovin mukaan Ukrainassa ei ole merkkejä sotaväsymyksestä. Hänen mukaansa kansa on varautunut siihen, että taistelusta tulee pitkä.

– Ihmisillä on syvä luotto voittoon. Sen takia he ovat valmiita kestämään ja odottamaan. Kukaan ei puukota ketään selkään, vaan luottamus pääesikuntaa ja erityisesti kenraali Zaluzhnyita kohtaan on korkealla.

Ongelmallista on Zhdanovin mukaan sen sijaan se, että kutsuntaa välttelevien määrä on Ukrainassa kasvanut.

– Mielestäni maamme propaganda on tässä suhteessa epäonnistunut. Liikekannallepano ei ole vapaasti päätettävissä oleva asia vaan velvollisuus. Mutta jotkut ymmärtävät tämän täällä aivan toisin, Zhdanov sanoo.