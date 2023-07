Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi RTV:n ja Carlsonin välisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on hyväksynyt yrityskaupan, jolla itäsuomalainen tavarataloketju Carlson myy rautakauppaliiketoimintansa RTV-yhtymälle.

Kauppa sisältää Carlsonin Kuopion, Mikkelin, Joensuun, Varkauden, Iisalmen ja Savonlinnan rautakaupat. Yksityisessä omistuksessa olevalla RTV:llä on 41 myymälää 39 paikkakunnalla.

KKV:n mukaan yrityskauppa ei estä olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet jäävät maltillisiksi.

Useissa viraston saamissa lausunnoissa on todettu, että yrityskaupan osapuolten tuotevalikoimat eroavat toisistaan ja ovat alueellisestikin tarkasteltuina toisiaan täydentäviä.

RTV on pintamateriaalien erikoisliike ja sen painopiste on kevyissä rakennustarvikkeissa. Carlsonin liiketoiminta on painottunut rakennustarvikkeiden myyntiin. Carlsonin toiminnan painopiste on raskaiden rakennustarvikkeiden markkinassa. Molemmat ketjut myyvät tuotteitaan sekä kuluttajille että ammattimaisille asiakkaille.

Yrityskaupan hyväksymisestä kertoi ensimmäisenä Savon Sanomat.