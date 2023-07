Robert Taylor hurmasi Pokémon-tuuletuksella ja pilaili RoPSin pukukopissa: ”Olisi kiva tietää, uskaltaako hän tehdä jäyniä Messille”

Messin tutkaparille RoPS-vuodet olivat merkittävä käänne uralla. Entiset pelikaverit muistavat Taylorin taitavana velikultana, ja seuran nykyisille junioreille hän on iso motivaattori.

Kuusi vuotta sitten heinäkuussa Robert Taylor hyvästeli Suomen kentät RoPS-paidassa ja lähti, ensin Ruotsiin ja sitten Norjaan. Nyt hän on noussut maailmanmaineeseen Yhdysvalloissa Inter Miamin joukkuessa, jossa hän muodostaa, ainakin kahden ottelun perusteella, uuden tehokaksikon maailman parhaimman jalkapalloilijan Lionel Messin kanssa.

Pelaajan isän Paul Taylorin mukaan hänen poikansa uran merkittävin käänne oli RoPS-vuodet Juha Malisen valmennuksessa.

Entiset Rovaniemen seurakaverit muistavat Taylorin hauskana ja taitavana seuramiehenä, joka teki kovasti töitä uransa eteen. Taylor teki heti vaikutuksen esimerkiksi Eetu Muinoseen, joka pelasi Taylorin kanssa RoPSin keskikentällä kausilla 2016–17.

– ”Robi” oli aika taiteilija. Sen huomasi heti, että hän tulee tekemään hyvän uran. Hän pystyi käyttämään molempien jalkojen eri osia, ja hän osaa laukoa molemmilla jaloilla. Lisäksi Robi on nopea pallon kanssa, Muinonen kertaa.

Muinonen ja Taylor kisasivat ennen treenejä siinä, kuinka pitkään pallo pysyy ilmassa yhdellä kosketuksella.

– ”Keep ups” -nimisessä leikkimielisessä pelissä Taylor oli ylivoimainen. Robert oli äärimmäisen taitava pallon kanssa, Muinonen sanoo.

Muinonen toteaa videopätkien perusteella, että Taylorista on tullut vielä aiempaa parempi huippupelaajien rinnalla.

– Taylorin taitavuudesta kertoo se, että hän on oikeasti oikeajalkainen ja hän on pystynyt kehittämään vasemmasta jalastaan tasavertaisen. Hänen potkutekniikkansa on käsittämättömän hyvä.

Robert Taylorin Instagram-tilillä on potkunäyte vuodelta 2016:

Pokémon-tuuletuksia ja lämmintä boksereihin

Taylorin kanssa oli hauskaa kentällä ja kentän ulkopuolella, kertoo Eetu Muinonen.

– Robilla oli aina pilke silmäkulmassa. Hän teki kaikenlaisia jekkuja. Hän on innostujatyyppi. Yhteen väliin hän innostui Pokémon-pelistä ja sai muun joukkueen manipuloitua tekemään Pokémon-tuuletuksen kentällä, naurahtelee Muinonen tapausta vielä vuosienkin jälkeen.

RoPSin Pokémon-tuuletukset villitsevät maailmalla vuonna 2016. Näistä Robert Taylorin tuuletuksista uutisoi mm. yhdysvaltalainen Fox Sports. (ISTV)

Silloinen RoPS-kapteeni Antti Okkonen muistaa Taylorin hauskana velikultana, joka tehtaili pukukopissa jäyniä.

– Boksereihin saatettiin laittaa lämmittävää ainetta ja puhelimen kanssa oli hyvä kikkailla kaikennäköistä. Olisi kiva tietää, uskaltaako hän tehdä jäyniä Messille, Okkonen miettii.

Muutenkin Taylorista jäi positiivinen ja miellyttävä kuva. Nykyisin RoPSin junioripäällikkönä työskentelevä Okkonen iloitsee Rovaniemeltä maailmalle lähteneen pelaajan menestyksestä.

– Mahtava homma, aivan mahtavaa. Uskon että ”Roope” nauttii tilanteesta, koska tiedän, kuinka paljon Robert on tehnyt töitä. Semmoista se on, ammatti kuin ammatti, kovasta työstä palkitaan, Okkonen sanoo.

Myös Muinonen on Taylorista innoissaan.

– On se ihan käsittämätöntä, että pääsee Messin ja Sergio Busquetsin kanssa pelaamaan. Ei voi oikein käsittää.

Avaa kuvien katselu Toukokuussa 2016 nuori Robert Taylor on nyrpeänä tappiosta. Vierellä iloitsee SJK:n Roope Riski. Kuva: Juha Mäntykenttä / Yle

Taylor antaa junioreille uskoa: ”Parempi kuin Messi”

Rovaniemen Palloseuran B-junioreiden kapteeni Topias Dementjeff, 18, ja maalivahti Pyry Rajanen, 17, kertovat Taylorin menestyksen antavan uskoa tulevaisuuteen.

– Tulee fiilis, että pääsee itsekin pelaamaan tuollaisten jätkien kanssa. Kaikki on mahdollista, Dementjeff kertoo.

Rajanen komppaa pelikaveriaan. Taylorista puhutaan nyt niin pukukopissa kuin kentälläkin. Menestys antaa uskoa harjoitteluun.

– Täältäkin voi päästä maailmalle ja ihan maailman parhaiden kanssa pelaamaan, Rajanen kertoo.

Nuorilta herroilta tulee myös selkeä mielipide Miamin miesten taidoista.

– Taylor on parempi kuin Messi. Sillä jätkällä on uskomaton potku ja itseluottamus, Dementjeff hehkuttaa.