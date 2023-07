YK:n Guterres: ”Ilmaston lämpenemisen aika on ohi, nyt on ilmaston kiehumisen aika” – heinäkuusta tulossa mittaushistorian lämpimin kuukausi

Kuluvasta heinäkuusta tulee mittaushistorian kuumin kuukausi, YK:n ja EU:n ilmastoa tarkkailevat järjestöt sanovat.

Heinäkuun kolmen ensimmäisen viikon aikana mitatut maapallon keskilämpötilat ylittivät jo kaikki vertailtavissa olevien ajanjaksojen mittaukset, YK:n alainen Maailman ilmatieteen järjestö ja EU:n ilmastonmuutosta seuraava palvelu C3S sanovat.

C3S:n johtaja Carlo Buontempo sanoi, että ajanjakson lämpötilat olivat olleet huomattavia verrattuna 1940-luvuille asti ulottuviin tilastotietoihin. Lämpötilojen poikkeama on niin suuri, että tutkijat uskovat, että ennätys on jo rikottu ennen kuukauden loppua.

– Luulen, että nyt näkemämme ennätykset ovat suurella todennäköisyydellä ennennäkemättömiä viimeisen parin tuhannen vuoden aikana. Ne ovat todennäköisesti ennennäkemättömiä jopa pidemmällä aikavälillä, Buentempo sanoi.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres puolestaan kommentoi heinäkuun ennätyslämpötiloja sanomalla, että ”ilmaston lämpenemisen aika on ohi, nyt on ilmaston kiehumisen aika”.

– Jos seuraavien päivien aikana ei tule mini-jääkautta, vuoden 2023 heinäkuu tulee rikkomaan ennätyksiä. Ilmastonmuutos on täällä ja se on kauhistuttavaa. Tämä on vasta alkua, Guterres sanoi.

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta ei saavuteta, uskoo IPCC:n uusi johtaja

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n johtoon juuri valittu, ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseen erikoistunut professori Jim Skea näkee, että valtioiden rittämättömät ilmastotoimet ovat johtaneet siihen, ettei Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita voida enää saavuttaa.

– Ne [valtiot] eivät ole toteuttaneet riittävän kunnianhimoisia toimia, jotta Pariisin sopimuksen tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Se on täysin varmaa, Skea sanoi uutistoimisto Reutersin haastattelussa.

Skea lisää, että tutkijat ovat ”tehneet hyvin selväksi”, että maapallon lämpötilan lämpeneminen saavuttaa 1,5 astetta viimeistään 2030-luvun alkupuolella.

Skea toteaa, että vaikka hän ei pidä yllättävänä heinäkuisia ennätyslämpötiloja, hän on kuitenkin yllättynyt tapahtumien nopeudesta. Skea sanoo, että ilmastonmuutoksen vauhdittamat helleaallot tulevat yleistymään ja voimistumaan.

– Tapahtumien etenemisen nopeus sen sijaan on yllättävää. Mikäli lisätoimiin ei ryhdytä päästöjen vähentämiseksi, tilanne tulee pahenemaan entisestään.

