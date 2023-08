1 700 suomalaista matkusti juuri Amsterdamiin – lue tämä, jos et vielä tiedä mikä ihme on Gymnaestrada

World Gymnaestrada on voimistelun suurtapahtuma, joka on suunnattu jokaiselle taitotasosta riippumatta. Suomesta osallistujia on mukana 1 700. Yksi osallistuvista seuroista tulee Hämeenlinnasta.

Hämeenlinnan voimisteluseura on saanut Amsterdamiin oman hallinäytöksen. Se esitetään kolme kertaa. Videolla maistiaisia ohjelman kenraaliharjoituksesta. Video: Tiina Kokko / Yle.