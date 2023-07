Tuhopolttojen sarja Pirkanmaalla jatkuu: nyt joku yritti polttaa ilmailuyhdistyksen kerhotilan

Tampereen ilmailuyhdistyksen purjekoneet ovat olleet säilytyksessä varastorakennuksessa 50 vuotta. Uutta tilaa on vaikeaa löytää. Poliisi epäilee, että palo sytytettiin tahallaan.

Tampereen Peltolammilla paloi toissayönä 300-neliöinen varastorakennus. Se kuului Tampereen ilmailuyhdistykselle ja toimi paitsi purjelentokoneiden talvisäilytyspaikkana, myös yhdistyksen kerhotiloina.

Liekit vaurioittivat pahasti rakennuksen huopakattoa. Se nieli sammutuksessa noin 20 000 litraa vettä.

– Eihän nämä katot itsekseen syty, vaikka virallista tietoa palon aiheuttajasta ei vielä ole, harmittelee Tampereen ilmailuyhdistyksen puheenjohtaja Olli Lähdekorpi.

Rakennus on ollut yhdistyksen käytössä 50 vuotta. Yhdistyksen onneksi sen kaikki kymmenen purjekonetta ovat nyt lentokentillä.

– Siinä mielessä selvittiin säikähdyksellä. Palo tuli kuitenkin pahimpaan hetkeen, koska ensimmäisten koneiden oli tarkoitus palata säilöön parin viikon päästä. Uusista tiloista talveksi ei ole tietoa, Lähdekorpi sanoo.

Avaa kuvien katselu Tampereen ilmailuyhdistyksen puheenjohtaja Olli Lähdekorpi heräsi torstaiaamuna ikäviin uutisiin. Varastorakennuksessa on vuosikymmenien aikana huollettu ja korjattu sekä rakennettu uusia purjekoneita. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Poliisi tutkii törkeänä vahingontekona

Tapauksen tutkinnanjohtaja, Sisä-Suomen poliisin rikoskomisario Antti Uusipaikka kertoo, että asiassa on käynnistetty esitutkinta nimikkeellä törkeä vahingonteko.

– Epäilemme, että palo on tahallaan sytytetty. Poliisi on saanut paikalta kamerakuvia, ja palolle on ollut myös silminnäkijöitä.

Uusipaikka ei kommentoi sitä, miten palo on sytytetty. Hän kertoo poliisin tutkivan Peltolammin tulipalon yhtäläisyyksiä muihin Tampereen kevään ja kesän tulipaloihin.

– Palojen takana ei ole välttämättä yksittäinen tekijä, Uusipaikka sanoo.

Pirkanmaalla on ollut vuoden sisällä useita epäiltyjä tuhopolttoja, joita poliisi tutkii. Osan tapauksista uskotaan liittyvän toisiinsa.

Kaikkein arvokkain saatiin pelastettua

Varastorakennuksen kunto oli Tampereen ilmailuyhdistyksen puheenjohtajan Olli Lähdekorven mukaan huono.

Yhdistys on etsinyt uusia tiloja aiemminkin, mutta kooltaan ja sijainniltaan toimivia on vaikea löytää.

Avaa kuvien katselu Ensimmäiset purjekoneet olisi tuotu talvisäilöön kahden viikon kuluttua ja viimeiset syys-lokakuun vaihteessa. Uusien tilojen löytämiselle on kiire. Rakennus on kärsinyt aiemmin murroista, jotka taukosivat, kun pitkän seinän ikkunat muurattiin umpeen. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Isoimman purjekoneen siipien kärkiväli on 20 metriä. Sen ympärillä on oltava myös huolto- ja korjaustilaa.

Kaikista tulen aiheuttamista vahingoista Lähdekorpi ei ole varma. Rakennuksen sisälle ei ole saanut vielä mennä.

Avaa kuvien katselu Ilmailuyhdistys uusi rakennuksen huopakaton muutama vuosi sitten. Tampereen kaupungilta vuokralla olleeseen rakennukseen ei ole saanut tehdä isompia kunnostustöitä. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Paloyönä saatiin kuitenkin pelastettua koneiden varaosia sekä seuran lähes satavuotisen historian dokumentit.

– Ulos saatiin myös kaikkein arvokkain eli koneiden huoltokirjat. Niistä käy ilmi koko koneen historia eli kaikki lennot, huollot ja korjaukset.