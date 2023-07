Heitto somessa paisui yli sadan hengen futissarjaksi: ”Se on sitten kaupunginosasota”

Rentoa höntsäfutista pelataan kesäisin joka puolella Suomea, mutta Kanta-Hämeessä pelailu on saavuttanut odottamattoman suosion.

Viikonloppuna kymmenet pelaajat kokoontuivat ratkaisemaan Hämeenlinnan seudun höntsämestaruuden.

– Se on sitten kaupunginosasota, tiukka taisto, uhosi FC Hombresin valmentaja Oskari Ojanen perjantaina ennen turnauksen alkua.

Viikonlopun turnauksessa FC Hombresin kohtaloksi oli jäädä neljän viimeisen joukkoon. Ojasen mukaan syynä oli joukkueen valitettava osallistujakato. Vaikka sijoitus vetää mielen matalaksi, päällimmäisenä on positiivinen fiilis. Katsomot olivat täynnä ja tunnelma korkealla.

– Kaikki kahdeksan joukkuetta oli mukana, ja koko turnauksen voitti Katuman joukkue, kertoo Ojanen puhelimitse maanantaina.

Avaa kuvien katselu FC Hombren pelaajat pitävät huilitaukoa treeneissä. Kuvassa vasemmalta: Veeti Tuominen, Kasperi Vehniäinen, Leo Jokinen Rasmus Paavola ja Topias Heikkilä. Kuva: Dani Branthin / Yle

”Joku” potkaisi vauhtia

On hiukan hankala selvittää, mistä kaikki sai alkunsa. Varmaa on ainoastaan se, että kuuluisa yleismies Joku oli laittanut sosiaaliseen mediaan ehdotuksen koota kaveriporukka, joka voisi potkia palloa silloin tällöin.

Sana levisi, ja kesän ajan Hämeenlinnassa on omaehtoisesti treenannut, kokoontunut ja pelannut kahdeksan joukkuetta, joissa kussakin on noin parikymmentä pelaajaa.

Kukin porukka päättää omassa someryhmässään, missä ja milloin pelataan. Treenit sovelletaan paikan päällä. Tärkeintä on, että pallo pyörii.

Tosin joskus nukkuminen vie voiton treeneistä.

Avaa kuvien katselu FC Hombres joukkuekuvassa. Osa joukkueesta ei ehtinyt näihin treeneihin. Kuva: Dani Branthin / Yle

FC Hombres eli veljet kentällä

FC Hombres on kokoontui perjantaina Pullerin vanhalle tekonurmelle Hämeenlinnassa. Koska kello on vasta 12, on moni taistellut itsensä ylös jo 11 jälkeen. Julkisuuden eteen on uhrauduttava, he tuumivat.

15-vuotias valmentaja Oskari Ojanen huutelee suojattejaan kasaan. Kotoisasti läppä lentää. Miten porukan saa pidettyä pelikunnossa?

– Ärsyttämällä ja hiukan sopivasti vittuilemalla. Pitää kehuakin. Jos mokaa, niin kyllä siitä kuulee, mutta ei huonolla tavalla. Pääasia että tekee edes jotain, sanoo Ojanen.

Treenien luonne on pallon potkiminen, ja joskus voidaan treenata jotain kuvioitakin. Treeneihin tullaan, koska siellä on hauskaa. Seuratoimintaan verrattuna treenejä on vähemmän, eikä pelaamisella ole erityisiä tavoitteita.

Yksi on kaivanut esiin veljen vanhat nappikset, toinen on käynyt hakemassa marketista ne halvimmat. Loukkaantuneetkin pelaajat kampeavat paikalle.

Monella on urheilutaustaa, mutta ei kaikilla

Nuorten omasta aloitteesta alkanut toiminta on houkutellut mukaan myös sellaisia, jotka eivät ole mukana seuratoiminnassa. Pelaajien mukaan esteitä ovat esimerkiksi pelaajan taitotaso ja rahan puute. Monella on kuitenkin urheilutaustaa myös seuratoiminnasta.

Avaa kuvien katselu FC Hombren pelaaja Rasmus Paavola kuljettaa palloa. Taustalla Kasperi Vehniäinen ja Mikko Konu seuraavat. Kuva: Dani Branthin / Yle

Lisäksi kentälle motivoi kaveriporukka ja yhteinen hauskanpito. Palloa potkitaan tosissaan, mutta rennosti.

FC Hombresissakin myönnetään, että alkuinnostuksen jälkeen treenikerrat ovat vähentyneet, mutta edelleen pelaillaan kerran viikossa.

Kesän jälkeen toiminta hiipuu mutta saattaa jatkua myös tulevina kesinä.

– Ollaan me tästä aika ylpeitä kuitenkin, että tämmöinen ilmiö saatiin aikaan, pojat tuumivat.