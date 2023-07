Kiinan nikkelimarkkinoiden notkahdus painoi Terrafamen tuloksen pakkaselle

Terrafamen liiketoimintaan on vaikuttanut negatiivisesti Kiinan sähköautomarkkinoiden ennakoitua heikompi kehitys.

Sotkamolaisen monimetalliyhtiö Terrafamen tulos painui pakkaselle huhti-kesäkuussa Kiinan nikkelimarkkinan notkahduksen seurauksena.

Terrafamen liiketulos oli 32,8 miljoonaa euroa tappiollinen, kun vuotta aiemmin liiketulos oli 17,9 miljoonaa euroa.

Akkukemikaalitoiminnan liikevaihto laski 32,1 miljoonaan euroon, mikä on 21,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Taustalla on Kiinan sähköautomarkkinoiden ennakoitua heikompi kehitys, mikä on laskenut merkittävästi akkukemikaalien kysyntää ja hintoja.

Nikkelisulfaatin hinnanlaskun seurauksena Terrafame päätti pysäyttää akkukemikaalitehtaan tuotannon kesä-heinäkuun ajaksi toukokuussa pidetyn suunnitellun huoltoseisokin jälkeen.

– Pysäytyksellä ei ollut vaikutusta sovittuihin asiakastoimituksiin, ja hyödynsimme sitä myös tuotantoprosessimme huoltoon ja tuotantoa rajoittavien pullonkaulojen poistamiseen, toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen kertoo yhtiön tiedotteessa.

Myös metallituotepuolella yhtiön liikevaihto laski ennen kaikkea nikkelin ja sinkin markkinahinnan voimakkaan laskun seurauksena. Liikevaihto laski 59,3 miljoonaan euroon, kun viime vuoden huhti-kesäkuussa liikevaihto oli 78,8 miljoonaa euroa.

Terrafamen teollisuusalueella työskentelee säännöllisesti noin 1 500 henkilöä. Terrafamen palveluksessa oli kesäkuun lopussa 887 työntekijää, joista noin 100 oli kesätyöntekijöitä.