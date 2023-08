Marja Saarinen pyörittää bisnestä, joka voi pian olla historiaa: ”Tässä oppii tuntemaan lapset, miehet ja exät”

Hämeenlinnalainen Marja Saarinen on pitänyt omaa kemikaliotaan 70-luvulta asti.

Meikkejä. Ylellisiä voiteita. Ilmassa tuoksuu Chanel.

– En uskalla edes arvioida, miten paljon huulipunia ja tuoksuja on vuosien aikana myyty. Ehkä muutama miljoona, kemikalioyrittäjä Marja Saarinen, 75, nauraa.

Saarinen seisoo yhä myyntitiskin takana. Tiski on painava, umpipuuta. Se nostettiin sisään kaupan ikkunasta 30 vuotta sitten, kun ovesta ei mahtunut. Saarisen veli, joka oli kantoapuna, sanoi, ettei tiskiä ihan heti kanneta pois.

Saarinenkaan ei aio luovuttaa. Hän on ollut kosmetiikka-alalla 59 vuotta ja yrittäjä 70-luvulta.

Pienet kemikaliot ovat kuitenkin katoamassa katukuvasta.

Suomen Yrittäjien mukaan haastetta tuovat esimerkiksi kosmetiikkaa myyvät verkkokaupat ja tavaratalot sekä vauhdilla Suomeen rantautuvat ketjuliikkeet.

Avaa kuvien katselu – Eiköhän tässä sisulla mennä, muu ei auta. Vaikempina hetkiä tuntuu, että onko tässä mitään järkeä, mutta on jotain järkeä, Marja Saarinen sanoo. Kuva: Dani Branthin / Yle

Saarinen sanoo, että häntä kannattelee vakiasiakaskunta. Hän myy merkkituoksuja ja -meikkejä, kalliimpia voiteita ja seerumeita.

Hänestä kyse on muustakin kuin huulipunan tai hajuveden ostosta.

– Tässä oppii tuntemaan koko perheen: lapset ja miehet ja exät ja nykyiset, ilot ja surut. Se antaa voimaa. Myyn tavallaan mielihyvää, aina saa ihmisiä vähän onnellisiksi.

Asiakaskunta on vakiintunut.

– Se luottamus kantaa. Minulle jopa soitetaan, että katsotko meikkivoiteen ja huulipunan valmiiksi, ja sitten jopa vien ne.

Kauneuden maailmassa 16-vuotiaasta

Kun Marja Saarinen oli kahdeksanvuotias, hän kirjoitti kouluaineeseen, että haluaa isona kemikalion myyjäksi. Hän rakasti vaatteita, meikkejä, kauneutta.

Kahdeksan vuotta myöhemmin unelma toteutui.

– Kun aloitin, olin ensin Sokoksella. Meitä oli kolme myyjää, ja siellä myytiin kaikkea, markettituotteita ja pesuaineitakin. Paketteja toimitettiin maaseudun myymälöihin.

Rantatorin kemikalioon hän tuli vuonna 1966, ensin töihin. Sitten hän osti liikkeen omakseen. Vuosi oli 1976.

Isot ketjuliikkeet valtaavat alaa

Tilastokeskuksen mukaan kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppaa tekeviä yrityksiä oli vuonna 2021 kaikkiaan 305. Mukana ovat kaiken kokoiset. Vielä vuonna 1993 kemikaalituotteiden vähittäiskauppayrityksiä oli 729.

Avaa kuvien katselu Hämeenlinnalaisessa kemikaliossa pääroolissa on merkkikosmetiikka. Kuva: Dani Branthin / Yle

Varsinaisia kemikalioita on esimerkiksi Suomen Yritysrekisterissä yhdeksän. Kemikaliot ovat yleensä melko vanhoja liikkeitä, jotka toimivat pienillä paikkakunnilla, kertoo Ulla Leppäkoski-Juvonen. Hän on Suomen yrittäjien Kaupan ja palveluiden valiokunnan jäsen ja Ammattikosmetiikan tukkukauppiaat ry:n puheenjohtaja.

– Usein takana on hyvin pitkä yrittäjätarina, ne ovat yleensä yhden ihmisen yrityksiä tai perheyrityksiä.

Leppäkoski-Juvosesta suurimpia haasteita kemikalioille ovat isot marketit ja verkkokaupat.

Kemikalioiden on hankala kilpailla isojen toimijoiden kanssa, sillä markettien ja verkkokauppojen suuret volyymit mahdollistavat alemmat hinnat sekä sesonki- ja hittituotteisiin satsaamisen.

Oman haasteensa tuovat Suomeen rantautuneet isot ruotsalaiset ketjuliikkeet Kicks ja Lyko. Kicks aloitti Suomessa 2007. Lyko perusti Suomeen ensin verkkokaupan 2018 ja tänä vuonna kivijalkaliikkeen.

– Kummankin takana on vahva verkkokauppa ja läsnäolo sosiaalisessa mediassa. Molemmat ovat lähteneet skaalaamaan toimintaansa eri paikkakunnille. Takana on vahva myynnillinen osaaminen. Myös ruotsalainen bisnesmaailma on joustavampi ja se mahdollistaa kasvun, Leppäkoski-Juvonen pohtii.

Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry:n tänä vuonna tekemän tutkimuksen mukaan jo noin puolet asiakkaista ostaa kosmetiikkaa verkosta, naisista jo lähes kaksi kolmasosaa. Verkkokauppaa suosivat etenkin nuoret aikuiset.

Uudistumista ja uutta asiakaskuntaa tarvittaisiin

Pienten kemikalioiden vahvuuksina Leppäkoski-Juvonen näkee vakiasiakkaat ja palvelun.

Vakiasiakaskunta hakee liikkeestä tietyt tuotteet. Liikkeessä on asiantuntemusta ja myyjä aina paikalla.

Hänestä haastetta tuo kuitenkin vallitseva tee se itse -kulttuuri, jossa kosmetiikkaan ei hevillä satsata.

– Meillä ei olla valmiita maksamaan asiantuntemuksesta ja palvelusta, eikä osata arvostaa niitä. Ajatellaan, että kyllä se kylmä vesi ja mäntysuopa riittää, Leppäkoski-Juvonen sanoo.

Avaa kuvien katselu Marja Saarisen sanoo, että uskollinen asiakaskunta ja luottotuotteet ovat kantaneet vaikeiden aikojen yli. Kuva: Dani Branthin / Yle

Hänestä kemikalioiden pärjääminen vaatisi kasvua tai yhteistyötä. Sellaista voisi olla uuden kotimaisen ketjun luominen tai yhteistyö vaikkapa kauneushoitoloiden kanssa.

– Suomessa laajentumista haittaavat kuitenkin jähmeät rakenteet ja uskalluksen puute.

Yhden valonpilkahduksen Leppäkoski-Juvonen kuitenkin näkee.

– Nuoret miehet ovat alkaneet käyttää tuoksuja todella paljon. Jos pienet kemikaliot osaisivat ottaa tämän huomioon ja alkaisivat myydä näille tuoksuja vaikka somessa, siinä voisi olla mahdollisuus.

Tuoksuja ja perinteistä tunnelmaa

Myös Marja Saarisen hittituotteita ovat tällä hetkellä tuoksut.

Niitä myydään joka vuosi enemmän, ja niitä kysyvät nyt nuoretkin.

– Nyt tänne tulee moni sellainen, jonka mummot ja vanhemmatkin ovat käyneet täällä.

Saarisesta tuoksut jos mitkä ovat arjen luksusta.

– Niillä saa aika pienellä mielihyvää itselleen. Moni sanoo, että jos ei pysty nyt ostamaan, säästää ja tulee sitten myöhemmin hakemaan.