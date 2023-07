Nyt puhuu Suomen suurin vähemmistö, ruotsinkieliset: ”Rasismi on tynnyrissä kasvamista”

Rasismikeskustelu on saanut myös ruotsinkieliset miettimään kokemaansa syrjintää ja vihapuhetta. Kaksikielisissä kunnissa useampi kuin joka neljäs ruotsinkielinen on kokenut häirintää.

Kun Jenny Hynynen kävi 1990-luvulla ruotsinkielistä ala-astetta Varkaudessa, hurrittelu oli jokapäiväistä.

– Kun oli poikkeava kieli ja poikkeava pieni koulu tuollaisessa pienessä kaupungissa, siihen oli helppo tarttua, hän muistelee.

Hurrittelu jatkui aina yläasteelle asti.

– Se oli sitä huutelua ihan vaikka, että olin vain kouluun kävelemässä tai koulun alueella, ohi kulkiessa tai linja-autossa.

Hynysen mukaan kukaan ei puuttunut asiaan.

– Kyllä se oli hyvin tiedostettu julkinen asia, mutta ei siihen silloin 1990-luvulla puututtu. Se vain nieltiin. Mentiin rinta rottingilla eteenpäin ja ajateltiin, että ei se asia siitä mihinkään muutu.

Viime aikoina Suomessa on puhuttu muslimien ja muiden uudempien maahanmuuttajien kokemasta rasismista, kun muun muassa valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) kommentit mustista säkeistä nousivat esille. Keskustelu on jatkunut elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) kommentteihin.

Keskustelu on tuonut osalle suomenruotsalaisista mieleen omat vanhat ja nykyisetkin kokemukset.

Eräs ruotsinkielinen nainen lähestyi Yleä omalla kokemuksellaan, minkä jälkeen Yle alkoi selvittää asiaa: vieläkö Suomessa myös ruotsinkieliset, maan suurin vähemmistöryhmä, satoja vuosia Suomessa asuneet suomalaiset, jotka eivät poikkea ulkoisesti mitenkään kantaväestöstä, kokevat syrjintää?

Tähän juttuun haastatellut korostavat, että vaikka he kertovat oman kokemuksensa, tarkoitus ei ole viedä huomiota pois nyt käynnissä olevalta rasismikeskustelulta, vaan laajentaa sitä ja osoittaa, että kyse on yhteiskunnan rakenteissa. Vallassa olevien politiikkojen taholta tuleva rasismi on aina vakavampaa, sillä he ovat esimerkkejä muille. Silti arjen rasismikokemukset avaavat yhteiskuntamme normeja, jotka tulivat ilmi myös Ylen vasta tekemässä kyselyssä.

Joka neljäs suomenruotsalainen kokee häirintää

Oikeusministeriö teettää joka neljäs vuosi selvityksen Suomen kaksikielisten kuntien ruotsinkielisen vähemmistön kokemasta vihapuheesta.

Kielibarometri on tehty vuodesta 2006, viimeksi vuonna 2020.

Selvityksessä kysytään myös kaksikielisten kuntien suomenkielisen vähemmistön kokemaa kielisyrjintää sekä kaksikielisten kuntien ruotsinkielisen enemmistön kokemaa kielisyrjintää. Tällaisia kuntia on erityisesti Pohjanmaalla ja etelässä Raasepori ja Inkoo.

Vuoden 2020 kielibarometrin mukaan suomenruotsalaiset kokevat edelleen suomenkielisiä enemmän häirintää kielensä takia.

Useampi kuin joka neljäs (27 prosenttia) ruotsinkielinen koki häirintää ja ennakkoluuloja useammin tai ainakin kerran vuoden aikana.

Ruotsinkielisessä enemmistössä luku oli hieman matalampi, 25 prosenttia. Mutta vastaavasti suomenkielisen vähemmistön joukossa luku oli joka viides (17 prosenttia).

Barometristä käy ilmi, että suomenkielisestä vähemmistöstä 56 prosenttia ei ole koskaan kokenut ennakkoluuloja eikä häirintää. Ruotsinkielisessä vähemmistössä näin oli 31 prosentilla.

Suomenkieliselle on siten tavallisempaa olla koskaan kokematta ennakkoluuloja tai häirintää kielensä takia Suomessa.

Oikeusministeriön itsehallinto- ja yhdenvertaisuusyksikön päällikkö Corinna Tammenmaa kertoo, että kielen takia häirintä riippuu ikäryhmästä ja siitä, missä liikkuu. Yleisesti voidaan sanoa, että moni ruotsinkielinen Suomessa on kokenut nimittelyä, häirintää ja huutelua.

Tammenmaan mukaan ihmiset luokittelevat häirintäkokemukseksi myös usein sen, ettei palvelua saa viranomaisella asioidessa omalla kielellä.

– He kokevat silloin, että ilmapiiri on sellainen, etteivät he saisi käyttää omaa kieltään. Tämä on yksi osa häirintää.

Tammenmaan mukaan vastauksissa mainitaan myös joukkoliikenne.

– Jos puhuu ruotsia joukkoliikenteessä, on tullut huutelua. Tai sekin, että ihmiset pyörittelevät silmiään, jos puhuu ruotsia. Sekin koetaan häirintänä.

Rasismikeskustelu jatkumoa Suomen menneisyydelle

Corinna Tammenmaa muistuttaa, että kielikysymys on ollut Suomen historiassa iso ja aiheuttanut paljon ristiriitoja.

– Kansainvälisesti voidaan todeta, ettei ole mitenkään harvinaista, että vähemmistön ja enemmistön välillä on jännitteitä, mitkä johtavat ennakkoluuloihin ja häirintään.

Nykyinen rasismikeskustelu on siis jonkinlainen jatkumo Suomen menneisyydelle. Tammenmaa sanoo, että suomenruotsalaiset, saamelaiset ja romanit ovat ennen uudempia maahanmuuttajia kokeneet Suomessa häirintää ja vihapuhetta.

– Aina Suomessa on ollut maahanmuuttajia. Meillä on myös karjalankieliset, jotka ovat unohtaneet kielensä, koska he kokivat häirintää, kun heitä sijoitettiin kuntiin.

Häirintää on siis ollut ja on edelleen suomenruotsalaisten keskuudessa. Kokemus on Tammenmaan mukaan hyvin yleinen.

– On koettu tyypillisesti hurrittelua tai sanottu, että pitäisi muuttaa maasta pois. Tai huomautettu, että Suomessa puhutaan suomea. Suomenruotsalaiset kokevat sen hyvin loukkaavana, koska Suomi on heidän kotimaansa ja tämä on kaksikielinen maa.

Myös RKP:n varapuheenjohtaja on kokenut vihapuhetta

Eteläisessä Suomessa Inkoossa kasvanut nykyinen kansanedustaja, RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström kertoo, että ruotsin kieli on aiheuttanut myös hänelle häirintää.

– Varsinkin nuoruudessa, kun Inkoosta siirryttiin Lohjalle yläkouluun. Lohja on hyvin vahvasti suomenkielinen, vaikka se on vapaaehtoisesti kaksikielinen kunta.

Lohjan ruotsinkielinen yläaste kokosi yhteen oppilaita Inkoosta, Siuntiosta ja Lohjalta.

Wickström ei koskaan kokenut Lohjalla väkivaltaa, mutta vähättelyä.

– Ne olivat yleensä tilanteita, missä nuoret hengasivat tai seisoivat jonossa, tai vastaavia tilanteita, missä seisoskeltiin. Jos joku puhui ruotsia, pystyi kuulemaan kommenttia taustalla.

Myöhemmin politiikassa Wickström on saanut vähättelyä ja vihapuhetta osakseen muun muassa sosiaalisessa mediassa, mutta myös verbaalista kommenttia fyysisissä kohtaamisissa.

Wickström on myös ruotsinkielisten asioita ajavan Folktingetin puheenjohtaja.

– Halutaan vähätellä sitä, että olen ruotsinkielinen. Ja miksi puhun ruotsinkielisten asioista.

Wickström, kuten muutkin tähän juttuun haastatellut ihmiset, sanoo, ettei nuorena osannut suuremmin analysoida kokemaansa vihapuhetta: siihen oli tottunut.

Se on hänen mielestään virhe.

– Tämä on tietysti virhe, kun ajattelee, että aina näin on puhuttu ja se kuuluu asiaan. Se kertoo yhteiskuntaan rakentuneista normeista. Vihapuhetta ei pidä koskaan sallia.

Wickström kannustaa jokaista nostamaan esiin kokemansa vihapuhe ja syrjintä.

– Olen todennut varsinkin nuorille, että jos kokee, kuulee tai näkee vihapuhetta tai häirintää, kannattaa nostaa se esiin. Sillä tavalla voidaan alkaa keskustella näistä ja muuttaa normeja. Ei ole oikein, että ketään halveksitaan omaan taustaan liittyen.

Hän muistuttaa, että erilaisuuden ymmärtäminen vaatii jokaiselta työtä. Suomi on kaksikielinen maa, ja kaikkien pitää pystyä käyttämään omaa äidinkieltään ja olemaan oma itsensä.

– On tärkeä muistaa, että tällä maapallolla ja Suomessa on aina ollut erilaisia ihmisiä. Tämän ymmärtämisessä olisi parannettavaa: että olemme kuitenkin kaikki samanlaisia.

Rasismi on ”tynnyrissä kasvamista”

Myös alkuaan varkautelainen, nykyään Kuopiossa asuva Jenny Hynynen sanoo, että asioiden positiiviset puolet pitää nähdä.

Lapsena hän tiesi, että kaksikielisyys on rikkaus. Se auttoi nielemään ympärillä kuuluneen pilkan.

– Kyllä se on varmasti ollut pienenä myös pelottavaa, kun isommat oppilaat ovat haukkuneet. Mutta sitä se oli: kovetat itsesi, kun ihmiset huutelevat ja pilkkaavat. Nielet ja menet eteenpäin.

Aikuisiällä Hynynen on käyttänyt ruotsia vähemmän, mutta aina kun hän puhuu ruotsia työssään sairaanhoitajana, siitä on vain myönteisiä kokemuksia.

Kaikki rasismi on Hynysen mukaan pikkusieluisuutta. Jonkinlaista muutosvastarintaa.

– Tynnyrissä kasvamista. Sitä, että ei osata nähdä, että kulttuureja on monia. Ihmisillä on sukujuuria vaikka missä.

Hän kokee, että jos olisi lapsena puhunut englantia, se olisi ollut ok. Mutta suomi–ruotsi-vastakkainasettelu oli hankala asia.

– Suomalaiset on kovia omimaan kulttuuria. Rapujuhlat ovat ruotsalaisesta kulttuurista suomalaisilla vahvasti läsnä. Niitä on kiva viettää. Ja ruotsalaisia juomalauluja on kiva laulaa, mutta itse kieli ja muu kulttuuri, mikä sieltä voisi tulla, ovat kamalia.

