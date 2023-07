Brittiyhtiö haluaa kaivoksen Viiankiaavan suoalueen alle Lapissa – kiire tuskastuttaa ympäristövaikutuksia arvioivaa ely-keskusta

Näkymä Viiankiaavan luontopolun yltä kaakkoon. Sakatin malmiesiintymä on vajaan kolmen kilometrin päässä etuoikealla Sakattilampien ja -kummun alueella. Louhos tulisi maan alle Natura-suojellulle Viiankiaavalle.

Lapin ely-keskuksessa tuskaillaan kaivoshankkeiden monimutkaisten ympäristöarviointien käsittelyaikojen kanssa. Viranomaisella on vain kaksi kuukautta aikaa käsitellä selostus.

Sakatti Miningin kaivoshanke Sodankylässä on monimutkainen projekti, myös Lapin ely-keskukselle.

Brittiläisen Anglo American -kaivosyhtiön tytäryhtiö Sakatti Mining suunnittelee monimetallikaivosta Viiankiaavan suoalueen alle. Lapin Ely-keskus käsittelee parhaillaan kaivossuunnitelman ympäristövaikutusarvioinnin (yva) täydennystä.

Aikaa monimutkaisen asian käsittelyyn on vähän, todetaan ely-keskuksesta.

Maankäytön ja ympäristövaikutusten yksikköä johtavan Leena Ruokasen mukaan kyse on siitä, kuinka tarkkaan yli tuhatsivuinen materiaali voidaan käydä läpi.

Ruokanen toivoo, että lainsäädäntöä muutettaisiin siten, että se sallisi pidemmän käsittelyajan monimutkaisiin kaivoshankkeisiin. Käytännössä tämä vaatisi hallitukselta toimia.

– Mielestäni ympäristövaikutusten arviointimenettelylakiin voisi kirjata mahdollisuuden poiketa tästä ajasta. Ympäristöministeriö voisi esimerkiksi päätöksellään antaa lisäaikaa tällaisiin vaativiin hankkeisiin, Ruokanen sanoo.

Ely-keskuksen ympäristöpuolen resursseista on huolissaan myös Helsingin yliopiston ympäristövastuun työelämäprofessori Hannele Pokka.

– Tilastollisestikin on voitu näyttää, että ympäristöviranomaisten osuus elyissä on vähentynyt, Hannele Pokka sanoo.

Vihreä siirtymä lisää ympäristövaikutuksia aiheuttavia hankkeita

Tulevaisuudessa pohjoisen ely-keskuksilla voi olla yhä enemmän kiire.

Vihreä siirtymä aiheuttaa Hannele Pokan mukaan ely-keskuksille entistä enemmän työtä, kun Lappiin tulee lisää ympäristövaikutusten arviointia vaativia hankkeita, kuten tuulivoimaloita ja kaivoksia.

Lapin ely-keskuksella on tänä kesänä kolme yva-menettelyä, joista on pitänyt antaa lausunto.

– Kyllähän se sitoo resursseja, emme voi priorisoida siten, että joku hanke otettaisiin käsittelyyn ja muita ei ollenkaan, ely-keskuksen Ruokanen sanoo.

Muutosta elyille on tiedossa, jos hallituksen aikomus virastojen yhdistämisestä toteutuu. Hallitusohjelmaan on kirjattu aikomus koota uusi valtakunnallinen virasto, johon yhdistettäisiin Valvira, Aluehallintovirastot sekä ely-keskusten ympäristövastuualueen tehtäviä. Tämä mahdollistaisi työvoiman siirron tarpeen mukaan ympäri maata. Hannele Pokka epäilee, olisiko tästä apua, sillä muillakin elyillä on kiire.

– Onko siellä väkeä siirrettäväksi, se on kysymys, johon joudutaan sitten miettimään vastausta, Pokka sanoo.

Avaa kuvien katselu Hannele Pokka on huolissaan pohjoisen ely-keskusten ympäristöpuolen resursseista. Pokka on aiemmin työskennellyt ympäristöministeriön kansliapäällikkönä. Pokka kuvattuna alkukesällä 2023. Kuva: Juha Mäntykenttä / Yle

Ympäristövaikutusten arviointia hyödynnetään luvituksessa

Yhteensä ely-keskus ehtii kokonaisuudessaan tutustumaan Sakatin kaivoshankkeen yvan täydennykseen neljän kuukauden ajan.

Ensin asiakirja on kaksi kuukautta nähtävillä, jolloin eri tahot voivat antaa lausuntoja materiaalista. Sen jälkeen elyllä on kaksi kuukautta aikaa käsitellä asiakirja.

Sakatin kaivoshankkeen tapauksessa yva on erityisen monimutkainen muun muassa siksi, että kaivos sijoittuisi osittain Viiankiaavan alle Natura 2000 -suojelualueelle.

– Tämä on vaativa työ, Lapin ely-keskuksen yksikönpäällikkö Leena Ruokanen kertoo.

Yvan täydennyksen käsittelyn on määrä valmistua tänä syksynä, mutta se ei vielä tarkoita, että kaivokselle myönnettäisiin lupa. Ympäristövaikutusten arviointia käytetään luvitusprosessissa, joka tehdään myöhemmin.

Ely-keskus on paljon vartijana

Sakatin kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa ely-keskus toimii yhteysviranomaisena eli se tarkistaa kaivosyhtiön teettämän ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun.

Ely laatii tämän jälkeen päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Samaan aikaan elyllä on toinen rooli luonnonsuojeluviranomaisena. Tätä puolta johtaa luontoympäristöyksikön päällikkö Jari Pasanen. Pasanen vakuuttaa, että lausunnon valmisteluun on riittävästi aikaa.

Yksikkö valmistelee lausunnon siitä, heikentääkö kaivos merkittävästi Natura-2000 alueen luontoarvoja. Kaivosyhtiön mukaan kaivos ei heikentäisi merkittävästi luontoarvoja.

Lausunto on oleellinen, sillä sen perusteella määräytyy, pitääkö kaivosyhtiön hakea poikkeuslupa valtioneuvostolta. Valtioneuvosto voi myöntää Natura-alueen luonnonarvoja heikentävälle hankkeelle luvan, jos hanke on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole.

Natura-alueet on muodostettu Euroopan unionin Natura 2000 -hankkeen myötä. Tavoite on ollut tukea luonnon monimuotoisuutta.

Sakatin kaivoksen rakentaminen alkaa yhtiön mukaan aikaisintaan vuonna 2026 ja kaivostoiminta noin vuonna 2030.

