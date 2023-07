“Venäjän mentaalinen tila näyttää aika hirvittävältä” – Kristi Raik kertoo, mitä tapahtuu, jos Ukraina häviää sodan

Läntiset johtajat ovat kilvan toistelleet, että Venäjä ei voita sotaa Ukrainassa. Monesti kuultuihin fraaseihin kuuluu myös: Venäjä on jo hävinnyt.

Sotaa on kuitenkin käyty jo kohta puolitoista vuotta, ja Venäjä hallitsee yhä noin viidesosaa Ukrainan pinta-alasta. Se on vallannut Krimin lisäksi osia viidestä muusta Ukrainan hallinnollisesta alueesta.

Entä jos Venäjä voittaakin?

Kysyimme Viron Kansainvälisen puolustustutkimuskeskuksen johtajalta Kristi Raikilta, mitä seurauksia Venäjän voitosta olisi.

Tässä jutussa ”Venäjän voitolla” tarkoitetaan tilannetta, jossa Venäjä omii valtaamansa Ukrainan alueet. Alueet siirtyisivät käytännössä osaksi Venäjää, vaikka muut maat eivät tilannetta tunnustaisi.

Näin kävi esimerkiksi Krimille vuoden 2014 valtaamisen jälkeen.

Jutun lopussa pääset esittämään oman näkemykseksi siitä, millaiseen tilanteeseen uskot sodan Ukrainassa loppuvan. Samalla saat selville, mitä mieltä muut vastaajat ovat.

1. Alueluovutukset aiheuttaisivat sisäisiä jännitteitä

Raik pitää mahdollisena tilannetta, jossa kumpikaan ei saa selkeää voittoa. Jotkin alueet jäisivät Venäjän miehittämiksi.

Kyse olisi siis pitkästä miehityksestä. Esimerkiksi Baltian maiden miehitystä toisen maailmansodan jälkeen ei tunnustettu lännessä, mutta silti vallitseva käsitys oli, että miehitys oli pysyvää.

Kartta näyttää, miten Venäjä on nakertanut alueita Ukrainasta, ja miltä Ukraina näyttäisi, jos se joutuisi luovuttamaan Venäjän miehittämät alueet Venäjälle.

Raikin mukaan on epätodennäköistä, että Ukraina hyväksyisi alueidensa luovutusta.

– Ollaan tilanteessa, jossa presidentti Volodymyr Zelenskyi ei kerta kaikkiaan voi tehdä myönnytyksiä, sanoo Raik.

Hän pitää kuitenkin mahdollisena, että jossain tilanteessa ukrainalaiset voisivat tehdä myönnytyksiä Donbassin alueesta. Aiemmin tärkeä teollisuusalue on vuoden 2014 jälkeen pitkälti tuhoutunut.

Jos Ukraina joutuisi ”pakkorauhaan”, se voisi Raikin mielestä aiheuttaa jännitteitä Ukrainassa. Sisällissodan riskiä hän ei kuitenkaan näe.

– Venäjä on yhdistänyt Ukrainan kansan.

Jos jokin ryhmä ei hyväksyisi myönnytyksiä, se voisi tosin yrittää kaapata vallan.

– En pidä sitä kuitenkaan todennäköisenä, Raik sanoo.

2. Venäjä ei joutuisi vastuuseen sotarikoksistaan

Inhimillinen kärsimys Ukrainassa on ollut valtavaa. Sodan aikana on kuollut kymmeniätuhansia, ellei satojatuhansia ukrainalaisia. Joidenkin arvioiden mukaan pelkästään Mariupolissa olisi kuollut jopa 75 000 ihmistä.

Lisäksi miljoonia ukrainalaisia elää pakolaisina.

Tuhansia lapsia on erotettu perheistään ja viety väkisin Venäjälle. Suuret osat Ukrainaa ovat raunioina sodan jäljiltä. Ukraina puhuu jo yli tuhannen miljardin euron jälleenrakennuskuluista. Lista Venäjän sotarikoksista on pitkä.

Avaa kuvien katselu Ihmisiä seisoo tuoreella hautausmaalla Mariupolin ulkopuolella toukokuussa 2023. Mariupol tuhoutui Venäjän hyökkäyksessä lähes täysin. Kuva: Alexander Ermochenko / Reuters

Jos Venäjä voittaisi, ukrainalaiset tuskin saisivat oikeutta. Venäjä ei välttämättä joutuisi vastuuseen sotarikoksistaan.

Tästä päästään Raikin mukaan yhteen tärkeimmistä syistä sille, miksi Venäjä ei saa voittaa Ukrainassa.

– Olisi hyvin suuri riski, että sotarikoksia tapahtuisi myös tulevaisuudessa, sanoo Raik.

3. Ukrainan EU- ja Nato -jäsenyydet vaikeuksiin

Raik kirjoitti Vilnan Nato-huippukokouksen aikaan, että puolustusliitto on aiheuttanut noidankehän suhtautumisellaan Ukrainaan. Ukrainaa ei uskalleta kutsua Naton jäseneksi, koska se on sotaa käyvä maa.

Venäjän edun mukaista siis on pitää sota käynnissä, jottei Ukrainan Nato-hakemus edisty.

– Voivatko EU- ja Nato-jäsenyydet olla edes mahdollisia, jos Venäjä miehittää osia Ukrainasta? miettii Raik.

Avaa kuvien katselu Ukrainan EU-tie oli keskeisessä roolissa, kun Kiovassa puhkesivat mellakat vuonna 2013. Kuvassa mielenosoittajia Maidanin aukiolla Kiovassa. Kuva: Sergey Dolzhenko / EPA

Ukrainan EU-jäsenyyden suhteen Raik on optimistisempi.

– EU tuskin tekee täyskäännöstä toiseen suuntaan. Liittyminen olisi kuitenkin hankalaa, jos osia Ukrainasta olisi miehitettynä, sanoo Raik.

4. Kansainvälinen järjestys palaisi menneisyyteen

Venäjä rikkoo hyökkäyksellään kansainvälistä turvallisuusjärjestystä, johon se on sitoutunut. Se polkee niin YK:n kuin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ:in periaatteita.

Turvallisuusjärjestyksen ja sopimusten uskottavuuden kannalta sodan lopputuloksella on siis valtava merkitys. Jos Venäjä voittaa, se toimii signaalina muillekin autoritäärisille maille, että edes perustavanlaatuisista sopimuksista ei tarvitse pitää kiinni.

– Jos Venäjän voittaa sodan Ukrainassa, se rikkoo toisen maailmansodan jälkeen luodun järjestyksen, Raik toteaa.

Avaa kuvien katselu Unkarilaiset nousivat barrikadeille vuonna 1956. Neuvostoliitto tukahdutti unkarilaisten kansannousun kovin ottein. Kuvassa neuvostotankki Budapestin kaduilla. Kuva: Shutterstock/All Over Press

On kuitenkin pidettävä mielessä, että Venäjä kontrolloi kylmän sodan aikana laajasti naapurimaidensa alueita, ja se ”de facto” hyväksyttiin. Samaan aikaan lännessä kuitenkin oltiin sitä mieltä, että järjestelmä oli vakaa.

– Kylmän sodan alkaessa oli jo luotu YK-järjestelmä ja YK:n periaatteet. Käytännössä tilanne oli se, että Neuvostoliitto miehitti huomattavaa osaa Euroopasta.

YK:n uskottavuus on Raikin mielestä nyt kärsinyt, mutta hän ei usko, että YK:n turvallisuusneuvosto romuttuu.

– Niin isot muutokset ovat tapahtuneet isompien sotien kautta, sanoo Raik.

5. Euroopan pitäisi varautua Venäjän hyökkäykseen

Moni asiantuntija on varoitellut, että olisi vain ajan kysymys, milloin Venäjä hyökkäisi seuraavaan kohteeseen, jos se ensin saavuttaisi tavoitteensa Ukrainassa. Raik allekirjoittaa väitteen.

– Kyllä siihen pitää varautua. Jos mietitään Venäjän uhkaa muille maille, niin Venäjä määritteli omat tavoitteensa selkeästi joulukuussa 2021.

Avaa kuvien katselu Suomen ja Venäjän raja. Jos Venäjä voittaa Ukrainassa, pitäisi varautua siihen, että Venäjä hyökkäisi jonkin ajan kuluttua seuraavaan kohteeseen. Kuva lokakuulta 2022. Kuva: Janne Langen / Yle

Se vaati Natoa vetäytymään vuoden 1997 rajoille. Jos Venäjä saisi Ukrainan-operaation myytyä kansalleen voittona, se todennäköisesti pitäisi kiinni tavoitteestaan.

– Naton hajottaminen on Venäjälle iso strateginen haave. Venäjä voisi yrittää haastaa Naton artikla 5:n pitävyyttä tekemällä hybridihyökkäyksen johonkin Nato-maahan. Tällaiset skenaariot ovat varteenotettavia, sanoo Raik.

Raikin mukaan Venäjä olisi uhka myös Suomelle, Nato-jäsenyydestä huolimatta.

– Ei ole tällä hetkellä realistista, mutta siihen varaudutaan, että Venäjä saattaisi hyökätä joidenkin vuosien kuluttua.

Avaa kuvien katselu Viron Kansainvälisen puolustustutkimuskeskuksen johtaja Kristi Raik sanoo, että Venäjän hyökkäykseen varaudutaan. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

6. Kiina saisi puhtia ja voisi aloittaa sodan Taiwanista

Raikin mukaan Kiina seuraa tarkkaan Ukrainan tilannetta. Sodalla on merkittävä vaikutus sen roolille. Moni läntinen johtaja on varoitellut, että Kiina voisi hyökätä Taiwaniin, jos Venäjä menestyy Ukrainassa.

– Venäjän voitto olisi Kiinalle merkki lännen heikkoudesta. Se toimisi sille rohkaisuna.

Päinvastainen viesti Kiinalle on ollut se, että länsi on osoittanut olevansa Ukrainan suhteen yhtenäinen.

– Sota on Kiinalle varoittava esimerkki siitä, miten vaikeaa on lähteä sotilaalliseen konfliktiin, jossa riskinä on lännen vahva reaktio. Sillä olisi kova hinta, sanoo Raik.

Avaa kuvien katselu Kiinan laivastoa joulukuussa 2022. Ukrainan sodan lopputuloksella on vaikutus Kiinan toimiin. Kuva: Xu Wei / EPA

7. Venäjän yhteiskunnan ”hirvittävä mentaalinen tila” voisi jatkua

Putin on ollut vallassa jo yli 20 vuotta, ja hänen suosionsa on ollut korkeimmillaan aina Venäjän sotamenestysten jälkeen, kertovat venäläiset mielipidemittaukset.

Krimin valloituksen jälkeen Putinin suosio kävi lähes 90 prosentissa. ”Erikoisoperaation” aloittamisen jälkeen Putinin kannatus on Levada-tutkimuslaitoksen mukaan pysytellyt noin 80 prosentissa.

Tästä voi melkeinpä päätellä, että Putinin vallassa pysyminen perustuu säännöllisiin sotavoittoihin.

Raikin mukaan ainoa keino Venäjän yhteiskunnan muuttumiseen olisikin selkeä sotilaallinen tappio Ukrainassa. Se voisi sysätä liikkeelle suuren muutoksen.

– On ollut järkyttävää, että tavallisten venäläisten tuki sotatoimille on ollut näin laajaa. Vaikka se on ollut enimmäkseen passiivista tukea, niin Venäjän yhteiskunnan mentaalinen tila näyttää aika hirvittävältä, sanoo Raik.

Kukaan ei loppujen lopuksi tiedä, mitä sodan päättyminen tuo tullessaan, Raik toteaa. Myös Venäjän selkeä tappio voi olla länsimaille vaaraksi.

– Venäjälle voisi jäädä kytemään kostonhalu. On vaikea nähdä mitään kovin hyvää skenaariota Venäjän lähitulevaisuuden kehitykselle. Siksi on varauduttava siihen, että Venäjän uhka säilyy, Raik sanoo.

Avaa kuvien katselu Ihmiset hurrasivat palkkasotilasyhtiö Wagner-joukoille Donin Rostovissa kesäkuussa 2023. Venäjän voitto saattaisi lisätä Venäjän haluja hyökätä myös jatkossa. Kuva: STELLA Pictures/abaca press

Klikkaa alla vaihtoehtoa, jota pidät sodan todennäköisimpänä lopputuloksena. Näet samalla, kuinka muut ovat vastanneet.