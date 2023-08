Maailman ensimmäinen tiedettä ja sarjakuvaa yhdistävä eläintietokirja oikoo käsityksiä hevosten käyttäytymisestä ja sen syistä

Yksi Hevosen mieli -kirjan esittelemä asia, joka saattaa olla monelle uutta tietoa, on hevosen erinomainen hajuaisti. Sillä se lukee ympäristöään paljon tarkemmin kuin ihminen. Jutun piirroskuvat ovat kirjasta.

Uraauurtava suomalaiskirja perustuu tieteellisiin tutkimuksiin mutta kertoo sarjakuvatarinan. Uusi konsepti on herättänyt kiinnostusta ympäri maailman.

Kuivan alkukesän jälkeen saadut sateet ovat elvyttäneet ruohikon espoolaisen hevostallin haassa. Foxschein nyhtää suuntäydeltä ruohoa ja apiloita. Riimu ja turpahihna ovat poissa, auringonpaiste lämmittää selkää, lähellä laiduntaa monta kaveria.

Ei tarvitse olla mikään hevostietäjä väittääkseen, että tässä rouskuttaa tyytyväinen tamma.

Aina hevosen ajatusten ja tunteiden tulkitseminen ei ole yhtä helppoa. ”Huono käytös” on usein merkki siitä, että hevosella on jotakin hätänä. Kokenutkaan hevosihminen ei välttämättä osaa lukea viestiä oikein, sanoo monista eläintietokirjoistaan palkittu eläinten käyttäytymistieteen tohtori Helena Telkänranta.

– Hevosilla usein uskotaan olevan sellaisia motiiveja, joita niillä ei ole. Moni hevosharrastaja on lapsuudesta asti kuullut kokeneemmilta, että hevonen yrittää pomottaa ihmistä ja sille pitää näyttää vaikka väkivaltaisesti, kuka on johtaja.

Esimerkiksi levoton liikahtelu satuloitaessa tai suitsittaessa tulkitaan usein tottelemattomuudeksi, mutta todellisuudessa syynä voivat olla kipeytyneet selkälihakset tai suun haavaumat. Tai sitten hevonen on oppinut, että kohta joku ratsastaa tavalla, joka aiheuttaa kipua, joten sitä alkaa pelottaa jo etukäteen, Telkänranta lisää.

– Todellisuudessa hevosella on samanlaiset motiivit kuin muillakin eläimillä. Se pyrkii ennen kaikkea olemaan turvassa ja huolehtimaan siitä, että sillä on hyvä olo.

Avaa kuvien katselu Foxschein kertoo korviensa asennolla, miltä siitä tuntuu, mutta keinoja on muitakin. Joitakin vuosia sitten julkaistun brittitutkimuksen mukaan hevosten silmät, sieraimet ja huulet viestittävät laajaa tunteiden kirjoa iloisesta yllättymisestä äreään inhoon. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Vaikka ihmisestä ja hevosesta tuli keväällä julkaistun, Ylessäkin uutisoidun tutkimuksen mukaan ratsukko vähintään viisi vuosituhatta sitten, moni olettaa edelleen, että kaksikossa ihmistä ohjaavat järki ja tunteet, hevosta vain vaistot ja vietit.

Tiedemaailmassa luulo eläimistä pelkästään vaisto-olentoina kyllä kumottiin lopullisesti runsaat kymmenen vuotta sitten. Tuolloin joukko johtavia neurotutkijoita kokoontui pohtimaan, onko ihmisellä rahkeita väittää, että kaikista eläinlajeista vain meillä on mieli. Tuloksena oli Cambridgen julistus tietoisuudesta.

Sen mukaan neurologiset tutkimukset olivat osoittaneet yhä yhdenmukaisemmin, että eläimet ovat tietoisia olentoja. Ne kokevat positiivisia ja negatiivisia tunteita aivan kuten ihmisetkin. Sittemmin tutkimuksia on kertynyt paljon lisää, myös hevosista.

– Tiedemaailmassahan tiedetään nykyään aivan valtavan paljon siitä, mitä eläinlajien päässä liikkuu, minkälaisia tunteita ne kokevat ja mitä eivät. Niiden perustunteet ovat olennaisesti samat kuin meilläkin – ilot ja surut ja niin poispäin, sanoo Helena Telkänranta.

Tiedon lisääntymisella on myös suuri käytännön merkitys eläinten olosuhteiden järjestämisessä niin, ettei eläimellä olisi huomaamatta jääviä kipu- ja stressitiloja, jotka saattavat olla hyvinkin vakavia.

Lisääntyvä tieto myös parantaa ihmisen ja eläimen vuorovaikutusta, mikä on ihmisellekin antoisaa ja lisää hänen turvallisuuttaan, Telkänranta lisää.

Avaa kuvien katselu Foxschein on yksi kirjan päähenkilöistä, tai pikemminkin sen esikuva. Sen ja muiden hevosten elämää on videoitu ja mallinnettu pohjaksi sarjakuvahevosen asennoille ja liikkeille. Kuva: Maija Karala / Arador Publishing

Vaikka tutkimustietoa on yhä enemmän, vain vähän siitä päätyy pieninä purosina muualle kuin tieteellisiin julkaisuihin. Valtaosa ei ylety edes eläinten kanssa tekemisissä olevien ammattilaisten ulottuville, Helena Telkänranta harmittelee. Niin on hänen mukaansa jopa koirien ja kissojen suhteen, saati hevosten.

Hänen johtamaltaan Arador Innovations -tutkimus- ja mediatuotantoyritykseltä ilmestyy marraskuussa Hevosen mieli -sarjakuvakirja, joka pyrkii täyttämään tietoaukkoja. Tämän jutun piirroskuvat ovat tuosta kirjasta. Sarjakuvina sen toivotaan puhuttelevan myös niitä hevosista kiinnostuneita, jotka eivät välttämättä tarttuisi tavalliseen tietokirjaan.

– Olemme keränneet erinäisiä kymmeniä tärkeimpiä ja ajantasaisimpia tieteellisiä artikkeleita alan merkittävimmiltä tutkijoilta – tutkimustietoa hevosten käyttäytymiseen, terveyteen, koulutukseen, varsan kasvuympäristöön ja muihin aiheisiin liittyen, kertoo Telkänranta

Tutkimusten faktat ja niiden oleellisuus on käyty läpi yhdessä hevosiin erikoistuneiden tutkijoiden ja käytännön hevosasiantuntijoiden kanssa.

– Kirjan tieteellisyys ulottuu myös siihen, että me pyrimme saamaan kuvista niin aitoja kuin mahdollista. Tekijöinä on kaksi Suomen parhaimmistoon kuuluvaa tiedetaustaista taiteilijaa, Maija Karala ja Ville Sinkkonen.

Juonen rakentamisessa on puolestaan yhdistelty sarjakuvan, elokuvan, tietokirjan ja romaanin kirjoittamisen keinovalikoimaa. Hevosen mieli on sarjakuvakirja, jossa on lähdeluettelo, Telkänranta virnistää.

Sarjakuvia on käytetty jonkin verran tieteen kerronnassa, tähtitieteessä ja historiassa. Eläinten käyttäytymisestä ja niiden hyvinvoinnin parantamisen keinoista ei yllättävää kyllä ole aiemmin julkaistu yhtään sarjakuvakirjaa, vaikka muoto tuntuu ilmeiseltä juuri eläimistä kertomiseen, sanoo Helena Telkänranta.

– Yksittäisiä sarjakuvastrippejä löytyi sieltä täältä, myös hevosista, mutta juonellisia kirjoja, joissa katetaan kaikki olennaisimmat asiat tieteeseen perustuen, ei ole kukaan tehnyt mistään eläinlajista koko maailmassa.

Tuloillaan olevan kirjan konsepti onkin herättänyt maailmalla kiinnostusta. Suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi ilmestyvästä kirjasta on tehty tilauksia 18 maasta. Telkänrannan mukaan muitakin kieliversioita on kaavailuissa.

Hän toivoo, että työn mittaan kehittynyt konsepti on jatkossa hyödyksi myös muille tietokirjantekijöille.

Avaa kuvien katselu Helena Telkänranta ei itse harrasta ratsastusta mutta pitää vuorovaikutusta hevosen kanssa mielenkiintoisena, kuten kaikkien eläinlajien. ”Jostakin syystä minua kiinnosti jo ihan lapsena erityisesti se, miltä eläimistä mahtaa tuntua”, eläinten käyttäytymistieteen tohtori sanoo. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Helena Telkänranta kertoo ajatellessaan työssään tiedetoimittajana, tietokirjailijana ja kymmenenä viime vuonna myös tutkijana, että olisi mielenkiintoista lähteä kehittämään uudenlaisia visuaalisia tapoja tieteellisen tiedon levittämiseen. Kuvillahan pystyy välittämään paljon informaatiota, jota on hankala pukea sanoiksi, hän toteaa.

Hevosen mieli -kirjan tekijät ovat miettineet paljon myös myös huumorin tärkeyttä – tai kuten tieteilijä sen muotoilee: huumori saa aikaan dopamiinin eritystä aivoissa, jolloin ihmiselle ei vain tule parempi mieli, vaan asiat myös jäävät helpommin mieleen.

Huumori on tärkeää myös silloin, kun ihminen joutuu käsittelemään asioita, joihin voi liittyä vaikeita tunteita, Telkänranta lisää.

– Moni hevosharrastaja on joutunut kokemaan henkisesti aika vaikeaksi sen matkan, kun on nuoresta asti toiminut kuten kokeneemmat ovat opettaneet ja sitten vähitellen alkanut epäillä, että hevonen näyttääkin siltä, että sitä pelottaa tai siihen sattuu, eikä se vain yritä olla hankala.

Ihmiselle on raskas tilanne, kun hän tajuaa aiheuttaneensa itselleen tärkeille eläimille kipua tai pelkoa, joka on sitä paitsi ollut täysin tarpeetonta. Hevosen saa toimimaan paljon paremmin, turvallisemmin ja luotettavammin, jos hallitsee positiivisen vahvistamisen koulutusmenetelmän, sanoo Telkänranta.

Kuten ihmisillä yleensä, myös hevosalalla on väittelyjä eri suuntausta edustavien ihmisten välillä. Telkänranta toivoo, että kirja tarjoaa rakentavan ja ystävällisen väylän edetä niin syyllisyydentunteista kuin vastakkainasettelusta. Kirjan huumoria hän kuvaa lempeäksi nauruksi yhdessä lukijan kanssa elämän vaikeudelle, ei kenellekään ihmiselle.

Avaa kuvien katselu Hevonen pelästyy herkästi asioita, joihin sitä ei ole vähitellen kaikessa rauhassa totutettu. Ihminen voi ilahtua yllätyksistä, hevonen ei. Kuva: Maija Karala / Arador Publishing

Tutkimukset ovat lisänneet tietoa ihmisen ja hevosen kokemusmaailman samankaltaisuuksien lisäksi myös eroista. Molempien ymmärtäminen on yhtä tärkeää, sanoo Helena Telkänranta.

Hevonen on suuri, ja moni saattaa tulkita sen arkuudesta johtuvan käytöksen isotteluksi. Hevonen on kuitenkin alun perin saaliseläin, ja se säikkyy edelleen helposti.

– Hevosella on vielä hyvin samanlaiset aivot kuin sen esi-isällä, jääkautisella villihevosella. Jos pensaan takana kuului rasahdus, niin siellä saattoi olla sapelihammastiikeri. Siitä tulee taipumus nähdä yhä sapelihammastiikereitä rapisevissa muovipusseissakin, kertoo Helena Telkänranta.

Meneillään olevassa yhdysvaltalaistutkimuksessa pyritään paikallistamaan geenit, jotka vaikuttavat hevosen säikkymisherkkyyteen. Ne tuntemalla ihminen voisi valita jalostukseen hevosyksilöt, joilla tuo lajityypillinen ominaisuus on pienin, Floridan yliopiston tutkijat kaavailevat.

Säikkyminen ei silti ole geenien sanelema väistämättömyys, vaan siihenkin voi ihminen vaikuttaa, mikä on yksi teema myös Hevosen mieli -kirjassa.

– Toistuva pelko aiheuttaa hevoselle kroonisen stressitilan, jossa adrenaliinin eritys on koholla. Jos hevosta käsitellään johdonmukaisesti tavoilla, jotka eivät aiheuta pelkoa eivätkä kipua, se alentaa yleistä pelästymissalttiutta, sanoo Helena Telkänranta.

Haluatko auttaa tuottamaan lisää tietoa ihmisen ja hevosen suhteesta ja sen vaikutuksesta hevosen käytökseen? Turun yliopisto toivoo verkkokyselyynsä vastauksia hevosten omistajilta.