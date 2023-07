Pääministeri Orpo pitää Rydmanin viestejä asiattomina – haluaa hallituksen pääsevän töihin

Elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) lähettämät viestit ovat sopimattomia, mutta hallitusyhteistyö voi jatkua, kommentoi pääministeri Petteri Orpo (kok.) Ylelle.

HS uutisoi Rydmanin käyttäneen kansanedustajana useaan otteeseen rasistista kieltä entiselle puolisolleen lähettämissä yksityisviesteissä.

Orpo pitää ”aivan välttämättömänä” sitä, että Rydman kertoi twitterissä olevansa sitoutunut hallituksen rasisminvastaiseen tiedonantoon. Orpo toivoo hallituksen voivan jatkaa eteenpäin.

– Vaikka kyse oli yksityisviesteistä, se kielenkäyttö on sopimatonta enkä minä voi hyväksyä sellaista puhetapaa. Mutta hallituksen työ on se, mistä pitää huolehtia.

Orpo ei ole keskustellut Rydmanin kanssa itse, mutta hallituspuolueiden puheenjohtajat keskustelivat asiasta perjantaiaamuna. Orpon mukaan puheenjohtajat toivovat, että pöytä saadaan puhdistettua ja hallitus pääsee töihin.

– Hallitusohjelma ei pelkästään pistä Suomen asioita taloutta kuntoon, vaan se pitää sisällään erittäin hyvät linjaukset myös tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamiseen ja oikeusvaltion vahvistamiseen.

Avaa kuvien katselu Wille Rydman valittiin elinkeinoministeriksi heinäkuun alussa edeltäjänsä Vilhelm Junnilan jouduttua eroamaan. Kuva: Lauri Karo / Yle

Yksityisviestit vuodelta 2016

HS:n eilen julkaisemissa yksityisviesteissä Rydman kirjoittaa: ”Mutta nuo lähi-idän jepet on kyllä spejejä [lyöntivirhe alkuperäisessä viestissä]. Vai ei suostu irakilainen palvelemaan, jos on nainen kyseessä. No niinpä tietysti. Meidän pitää käyttäytyä meidän maissaan heidän tavallaan - mutta he eivät osaa täällä ollessaan käyttäytyä meidän tapojemme mukaisesti. Käsittämättömiä apinoita.”

Viestittely liittyi HS:n mukaan tilanteeseen, jossa Rydmanin silloinen kumppani ei ilmeisesti saanut palvelua työasioissaan erään Lähi-idän maan suurlähetystössä.

Toisessa viestissä hän kommentoi salakuvauksesta tuolloin epäiltynä olleen julkisuuden henkilöä kirjoittaen: ”Hyi helvetti kun mua oksettaa tää aavikkoapina”. Kyseisen julkisuuden henkilön isä on kotoisin Lähi-idästä. Myöhemmin epäilty sai tuomion useiden naisten salakuvauksesta seksin aikana.

Kukkapenkin istutuksiin liittyvässä viestiketjussa puolisonsa kanssa Rydman puolestaan kirjoitti, että kielo ”leviää ja lisääntyy kuin somali”.

Rydman on entinen kokoomuksen kansanedustaja, joka erotettiin puolueesta lukuisien naisten syytettyä häntä ahdistavasta käytöksestä alaikäisiä kohtaan.

Orpo ei ota kantaa RKP:n linjaan luottamusäänestyksessä

Orpo ei halua kommentoida RKP:n sisäistä vääntöä puolueen asemasta hallituksessa, mutta asiasta on keskusteltu puheenjohtajien välillä.

– Puhumme aika avoimesti hallituspuolueiden ja puheenjohtajien kesken. Meillä on hyvä luottamuksellinen yhteys.

Orpon mukaan hallitus järjestää elokuussa sisäisen seminaarin, joissa käsitellään tiedonantoon liittyviä toimia. Hallituksen seminaari pidetään 16. elokuuta. Tämän lisäksi hallituspuolueiden puheenjohtajat pitävät Orpon mukaan säännöllisesti yhteisiä palavereita.

Hallituksella on Orpon mukaan selkeä suunnitelma siitä, miten syysistuntokauteen edetään. Orpo näkee hallituksen luottamusäänestyksen keinona rakentaa luottamusta hallituspuolueiden välille.

Orpo ei ota tarkemmin kantaa siihen, aikooko RKP äänestää Riikka Purran luottamuksen puolesta.

Täydennetty 28.7. klo 14:08: Lisätty tieto siitä, että HS:n mukaan viestit ovat vuodelta 2016, jolloin Rydman oli kokoomuksen kansanedustaja ja muun muassa perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan jäsen.