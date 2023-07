Lintuinfluenssa on ihmisen syytä, ja nyt siltä pitäisi suojella luonnonvaraisia eläimiä, sanoo eläinfilosofi Elisa Aaltola

Lintuinfluenssa on iskenyt Suomeen poikkeuksellisen kovaa. Sitä on todettu jo useilla turkistarhoilla, ja taudin leviämistä tuotantoeläimiin yritetään nyt torjua monilla keinoilla.

Suomen riistakeskus on myöntänyt turkistarhoille poikkeusluvan lähes 10 000 linnun tappamiseen niiden pesimäaikaan. Lupaa haki Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto Fifur.

Eläinfilosofi Elisa Aaltolan mielestä Riistakeskuksen päätös sekä koko lintuinfluenssaan liittyvä keskustelu ovat nurinkurisia ja kertovat ihmisen itsekkyydestä. Tässä jutussa Aaltola kertoo, miksi.

Lintuinfluenssa aiheuttaa linnuille kärsimystä

Keskustelussa keskitytään ihmisen etuun eikä nähdä eläinten kärsimystä tai suurempaa kuvaa, Elisa Aaltola sanoo. Aaltola on eläin- ja ympäristöetiikan dosentti ja vanhempi tutkija Turun yliopistossa.

– Pääfokus on siinä, että pitää suojata turkistarhat ja lintutilat influenssalta ja että ihmisten ei tule koskea näihin lintuihin. Eli halutaan suojella ihmisten terveyttä ja elinkeinoja.

Samalla luonnossa elävien lintujen kärsimyksestä ei puhuta.

– Influenssa tappaa hitaasti, mikä on varmasti linnuille hyvin ikävä kokemus. Näivettyminen voi kestää päiväkausia.

Pesimäaikana moni poikanen jää nyt myös nääntymään nälkään. Suomen riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa sille, että lintuja saa tappaa pesimäaikaan, heikentää yhä emoistaan riippuvaisten poikasten tilannetta, Aaltola sanoo.

– Lisäksi lintujen ampumisessa jää paljon haavakoita, mikä myös lisää kärsimyksen määrä. Eläineettisesti tilanne on täysin kestämätön.

Avaa kuvien katselu Lintuinfluenssa on aiheuttanut paljon lintukuolemia. Taudin tarttuminen ihmiseen on kuitenkin hyvin harvinaista. Kuvassa lintuinfluenssan tappamia lintuja Pohjois-Norjassa 24.7.2023. Kuva: Elina Ervasti / Yle

Kyseessä on ihmisten aiheuttama ongelma

Erityisen vinksahtanutta ihmisen etuun keskittyminen on Aaltolan mukaan siksi, että nyt vakavaa tautia aiheuttava H5N1-lintuinfluenssa on peräisin eläintuotannosta – eli pohjimmiltaan ihmisten aiheuttama ongelma.

Tutkijoiden arvio on, että nyt jylläävä virus on peräisin Itä-Aasian lintuteollisuudesta, josta se on levinnyt luonnonvaraisiin lintuihin ja ympäri maailmaa. Tätä näkökulmaa lintuinfluenssaan on viime päivinä tuonut esiin muun muassa evoluutiobiologi ja tautiekologi Tuomas Aivelo Twitterissä.

– On surullista ja groteskia, että eläinten pitäminen tavalla, joka rikkoo niiden perushyvinvointia, aiheuttaa myös luonnonvaraisille eläimille valtavaa ahdinkoa, Aaltola sanoo.

Aaltola on huolissaan siitä, miten nopeasti lintuinfluenssa leviää luonnonvaraisten eläinten keskuudessa ja miten suurta tuhoa se voi aiheuttaa.

Hän kehottaakin kohdistamaan katseen eläinten tehotuotannon laajempiin ongelmiin, jotka edesauttavat uudenlaisten bakteerien ja virusten kasvua.

– On pitkään uumoiltu, että lintu- ja eläintiloilta tulee lähtemään vaarallisia taudinaiheuttajia. Siellä on suuret eläintiheydet, valtavat eläinmäärät sekä stressaantuneita eläimiä, joiden immuniteetti on alhaisempi. Eläinteollisuus on täydellinen kasvualusta uusille patogeeneille.

”Pitäisi suojella luonnonvaraisia eläimiä eläintuotannon haitoilta”

Ihmisten suhtautuminen lintuinfluenssaan kertoo itsekkyydestä, Aaltola sanoo. Sama itsekkyys on perussyy sille, miksi planeetan elämän monimuotoisuus on nyt pulassa.

– On kohtuutonta ja nurinkurista keskittyä siihen, että suojellaan eläintuotantoa luonnonvaraisilta linnuilta. Tilannehan on päinvastainen: meidän pitäisi suojella luonnonvaraisia eläimiä eläintuotannon haitoilta.

Aaltola luettelee muita eläintuotannon haittoja vaarallisten taudinaiheuttajien syntymisen ohella: Eläintuotanto valtaa maapallon pinta-alaa rehupelloksi ja kiihdyttää lajikatoa. Sen päästöt ovat merkittävä ilmastokriisin syy.

Nyt pitäisi Aaltolan mukaan keskittyä isoon kuvaan.

– Ei ole aika miettiä sitä, miten suojella turkistarhausta tai broileritiloja, vaan miten voimme auttaa luonnonvaraisia lajeja ja eläimiä. Ja miten voisimme tulevaisuudessa elää niin, että emme vaaranna muuta elämää.