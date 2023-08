”Miltä itsestä tuntuisi sairauskohtauksen saaneena” – Mika Länsisola kertoo, kuinka röyhkeästi ihmiset kuvaavat ambulanssin ikkunoista

Hyvin usein, kun ensihoitaja tekee työtään julkisella paikalla, joku kuvaa ambulanssia kauempaa. Joskus jotkut pyrkivät myös sisälle ambulanssin hoitotilaan.

Näin kertoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitaja Mika Länsisola.

– Pahimmillaan se on sitä, että kuvataan ambulanssin ikkunoista. Laitetaan puhelin siihen ja yritetään kuvata ambulanssin sisätilaa, kun potilas ja ensihoitajat ovat siellä, Länsisola kertoo.

Hän kertoo joutuneensa usein pyytämään ihmisiä siirtymään kauemmaksi ja jopa poistamaan kuvia puhelimesta suojellakseen potilasta. Länsisolalle potilaan intimiteettisuoja on tärkeä asia.

Avaa kuvien katselu Mika Länsisola ei ymmärrä sitä, miksi onnettomuuden uhreja pitää tulla kuvaamaan, kun heitä yritetään auttaa. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Länsisolan mukaan onnettomuuspaikkakuvaamista tapahtuu päivittäin. Kuvaamisesta aiheutuvia haittoja tai vaaratilanteita puolestaan työvuoroissa tulee useita kertoja kuukaudessa.

Viime vuonna toteutettu Liikenneturvan tutkimus paljasti, että kolme neljästä suomalaisesta pitää onnettomuuspaikkakuvien jakamista sosiaalisessa mediassa paheksuttavana. Kuvaamisen kieltämistä lailla kannatti yli puolet suomalaisista.

Länsisola kertoo lisäksi törmäävänsä päivittäin sosiaalisessa mediassa kuva- tai videomateriaaliin, jossa on kuvattu ambulansseja, poliisiautoja tai onnettomuuspaikkoja.

Länsisola toivoo, ettei kukaan tule kuvaamaan onnettomuuden uhria siten, että hänet voi tunnistaa kuvasta. Hänen mielestään kuvia ei pitäisi myöskään julkaista sosiaalisessa mediassa.

– Minua varmasti saakin ja voikin kuvata, kun teen työtäni. Minulle on kuitenkin tärkeää, että potilas saa olla rauhassa kuvaamiselta.

Näkyy myös muiden pelastajien työssä

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palopäällikkö Juha Virolainen sanoo, että kuvaamista näkee pelastajien työssä viikoittain.

Avaa kuvien katselu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palopäällikkö Juha Virolainen pitää onnettomuuspaikoilla kuvaamista yleisenä ilmiönä. Kuva: Paavo Jantunen / Yle

Virolainen uskoo, että taustalla on se, että onnettomuudet ja viranomaisten toiminta kiinnostavat ihmisiä: sitä halutaan videoida, valokuvata ja välittää eteenpäin sosiaalisessa mediassa. Ilmiö on ollut olemassa jo pitkään ja trendi tuntuu Virolaisen mukaan olevan kasvava.

– Jos katsotaan valtakunnallista otantaa, niin ilmiö on hyvin yleinen ja osittain myös hyvin valitettava. Kuvaaminen saattaa aiheuttaa lisää vaaratilanteita ja pelastuslaitokset ovat siitä hyvin huolissaan.

Ajetaan autoa ja otetaan kuvia

Juha Virolainen muistuttaa, että räikeimmät ja vaarallisimmat kuvaamistilanteet liittyvät siihen, että ajoneuvon kuljettaja kuvaa tieliikenneonnettomuutta ajaessaan sen ohi. Silloin hän on vaaraksi myös itselleen.

– Kun kuljettaja ei keskity enää tiealueen liikennevirtaan ja ajamiseen, hän voi aiheuttaa vaaratilanteita pelastushenkilöstölle, itselleen tai muille tienkäyttäjille. Jos ajat autoa, et voi kuvata onnettomuuspaikkaa. Kuvaaminen ajaessa on laissa kielletty.

Ensihoitaja Mika Länsisolan mukaan onnettomuuspaikoilla näkee hyvin usein, että ajoneuvon kuljettaja ei keskity ajoneuvon kuljettamiseen vaan yrittää kuvata kesken ajamisen onnettomuuspaikkaa.

– Siellä on onnettomuuspaikan raivausta, niin ollaan puhelin kädessä, joka itse asiassa aiheuttaa todella ison vaaran ja riskin auttajille.

Avaa kuvien katselu Viime vuonna järjestetty pelastusalan toimijoiden Kuvaa elämää älä onnettomuuspaikkaa -hanke muistutti onnettomuuspaikkojen kuvaamisen ongelmallisuudesta. Kuva: Paavo Jantunen / Yle

Länsisola sanoo, että kuvaaminen onnettomuuspaikoilla vaarantaa työtään tekevän ensihoitajan turvallisuuden ja samalla potilaan intimiteettisuojan.

– Noin isommassa kuvassa onnettomuuspaikoilla se vaarantaa yleisesti kaikkien auttajien työturvallisuutta, aiheuttaa lisäonnettomuuksia ja voi olla vaaraksi kaikille sivullisille.

Palopäällikkö Juha Virolainen muistuttaa, että jos sivullinen kuvaa onnettomuustilannetta ja sen myötä tapahtuu lisäonnettomuuksia, pelastushenkilökunnan resurssit eivät välttämättä riitä enää kaikkien hoitamiseen.

– Onnettomuustilanteet ovat tyypillisesti hyvin aikakriittisiä. Pelastustehtäviin hälytetään hälytysohjeiden mukaisesti aina riittävä määrä henkilöstöä. Onnettomuuspaikan lisäonnettomuus aiheuttaa lisähälytyksen ja avunsaantiaika saattaa tästä syystä joissain tapauksissa pitkittyä.

Tietyissä tilanteissa perusteltua

Virolaisen mielestä on ymmärrettävää, että onnettomuuspaikkojen tapahtumat kiinnostavat ihmisiä. Tietyissä tilanteissa kuvaamisesta voi myös olla apua. Onnettomuustutkinnan kannalta on hyödyllistä, että tapahtumalla on silminnäkijöitä ja onnettomuustilannetta on kuvattu erityisesti ennen kuin viranomaisia on paikalla. Onnettomuudesta kuvatusta kuvamateriaalista tulisi aina ilmoittaa viranomaisille.

Kuvatessa pitäisi aina muistaa yksityisyydensuoja ja se, ettei aiheuta omalla toiminnalla vaaratilanteita. Jos näkee muita ihmisiä vaarassa, kuvaajalla on onnettomuustilanteissa ensisijaisesti aina ilmoitus- ja auttamisvelvollisuus.

– Nämä ovat todella tärkeitä asioita ja näiden pitää aina mennä kuvaamisen edelle, Virolainen sanoo.

Ensihoitaja Mika Länsisola sanoo, että ambulanssin kuvaamiseen olisi kohteliasta kysyä lupa.

– Jos meidät tavataan tuolla liikenteessä ja kysytään asiallisesti, että voidaanko kuvata teidän ambulanssia ja voitteko esitellä esimerkiksi kalustoa meille ja meillä on siihen aikaa, niin kyllä me sellaiseen tartumme.

Avaa kuvien katselu – Kuvaaminen on mielestäni ok silloin kun siitä kysytään lupa, että saadaanko ambulanssia kuvata, Mika Länsisola sanoo. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Länsisola muistuttaa, että myös medialla on vastuunsa onnettomuuspaikkakuvaamisessa.

– Peräänkuulutan mediatalojen ja viranomaisten yhteistyötä. Tukeuduttaisiin viranomaisten tuottamaan informaatioon ja kuvamateriaaliin eikä pyydetä kansalaisilta kuvia onnettomuuspaikalta.

Stressi seurauksena

Ensihoitaja Mika Länsisolalle onnettomuuspaikkakuvaamisella on ollut seurauksensa henkisesti. Kun työssä joutuu kuvaamiseen aikana keskittymään myös muuhun kuin potilaan hoitamiseen, syntyy stressiä.

– Kameran kanssa häiritään meitä olemalla tiellä ja tullaan kesken ensihoitotehtävän myös kysymään, että mitä on tapahtunut.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitaja Mika Länsisolalla on viesti onnettomuuspaikkojen kuvaajille.

Länsisolalla on nyt viesti kuvaajille.

– Jokainen voisi miettiä, miltä itsestä tuntuisi olla sairauskohtauksen saaneena tai onnettomuuden uhrina ensihoidon hoidettavana ja tulla kuvatuksi. Miltä tuntuisi nähdä itsensä sosiaalisessa mediassa tai uutisen linkitettynä kuvana? Tai miltä tuntuisi, jos se olisi joku sinun läheisesi?

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 8.8. kello 23:een saakka.