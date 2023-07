Kotimaan matkailulla on takana vilkas kesä, sillä moni jäi lomailemaan Suomeen – heinäkuun kolea sää verotti tiettyjä yrittäjiä

Ulkomaalaisia turisteja on edelleen viidennes vähemmän kuin ennen koronaa. Poissa ovat venäläiset ja aasialaiset.

Vesipuisto jos mikä on sääriippuvainen kohde.

Juuri kun Turun Jukuparkin ovet aukeavat kello 11, taivaalta tulee sadekuuro. Aamupäivän sade verottaa koko päivän asiakasmäärää, tietää puistonjohtaja Hannu Hellman.

Kotimaan matkailun tärkein kuukausi on heinäkuu. Tänä vuonna se on ollut tavanomaista koleampi koko maassa. Hellejaksot ovat heinäkuussa puuttuneet monin paikoin, mikä on verottanut esimerkiksi leirintäalueiden ja rantakohteiden asiakasmääriä.

Sekä Turun että Kalajoen Jukuparkeissa kesäkuu oli hyvä, kun aurinko helli. Heinäkuu oli hiljaisempi.

– Säiden mukaan täällä vesipuistossa mennään. Heinäkuussa on ollut epävakaista säätä ja se vaikuttaa suoraan kävijämääriin. Olemme tällä hetkellä noin 15 prosenttia jäljessä viime vuoden myynnistä, Hellman sanoo.

Avaa kuvien katselu Turun Jukuparkin puistojohtaja Hannu Hellman. Kuva: Suvi Pulliainen / Yle

Kotimaan matkailuyrittäjillä on takana vilkas kesä – kuluttajien kireästä taloustilanteesta ja heinäkuun vaihtelevasta säästä huolimatta.

Ravintola- ja matkailuyrittäjiä edustavan MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi ennakoi, että tästä kesästä tulisi yhtä hyvä kuin viime kesästä. Se tarkoittaisi, että kotimaan matkailussa päästäisiin samaan tasoon kuin ennen koronaa vuonna 2019.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kesäkuussa kirjattiin 2,24 miljoonaa yöpymisvuorokautta, joista kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä oli 1,78 miljoonaa. Yöpymisten kokonaismäärä pysyi lähes samana kuin viime vuonna samaan aikaan.

Kotimaisten matkailijoiden määrä on nyt selvästi korkeammalla tasolla kuin ennen koronaa, vaikka pandemiavuosien huippulukemista on tultu alas.

– Se tässä on poikkeuksellista, että vaikka taloustilanne on näin synkeä, siitä huolimatta ravintola- ja matkailupalvelut sekä tapahtumat vetävät erittäin hyvin, Lappi sanoo.

Sen sijaan ulkomaalaisia turisteja on edelleen viidennes vähemmän. Pudotus selittyy venäläisten ja aasialaisten turistien puuttumisella: Venäjän hyökkäyssodan takia venäläiset eivät saa enää turistiviisumeja Suomeen eikä Finnair ei voi lentää enää Venäjän yli Aasiaan.

Ulkomaalaisten matkailu Suomeen onkin elpynyt huomattavasti hitaammin kuin muissa Pohjoismaissa.

Avaa kuvien katselu Jos odottaa vain hyvää säätä, voi mennä kaikki kesäpuuhat ohitse, sanoo lietolainen Petra Laitsalmi. Kuva: Suvi Pulliainen / Yle

Lietolainen Laitsalmen perhe ei antanut pienen vesisateen estää heitä viettämästä kesäpäivää vesipuistossa. Tänä kesänä he ovat pysyneet kotimaassa, lähialueen kohteissa sekä mökillä.

– Kyllä taloustilanne vaikuttaa. Harkitsemme vähän tarkemmin, mitä juttuja haluamme tehdä. Esimerkiksi eväitä ostetaan enemmän kuin aiemmin eikä syödä ulkona. Näin me pääsemme tekemään asioita, mutta ei mene niin paljon rahaa, Petra Laitsalmi sanoo.

Uusi hotelli tuo Kolille asiakkaita – Meillä on ollut Kolilla yllättävän hyvä kesä, sateista huolimatta, sanoo Kolin Matkailun toimitusjohtaja Tiina Kanninen. Kolille avattu uusi hotelli on ollut piristysruiske matkailulle ja tuonut uusia asiakkaita ravintoloille ja muille yrittäjille. Uuteen hotelliin rekrytoitiin 50 uutta työntekijää, joista parikymmentä on Thaimaasta ja Filippiineiltä. Kannisen mukaan nähtävissä on ollut, että matkailijoilla on ollut vähemmän rahaa käytettävissä. Oheispalveluita ostetaan vähemmän. – Mieluummin mennään vuokrapyörällä pyöräilemään ympäristöön kuin että mentäisiin opastetulle, vähän kalliimmalle pyöräretkelle. Kolilla odotetaan nyt Keski-Euroopan lomakauden alkamista ja ulkomaalaisia turisteja. Saksalaiset ovat paikanneet viimeiset pari vuotta venäläisten vierailijoiden jättämää aukkoa. Avaa

Pääkaupunkiseutu vetää jälleen lomalaisia

Kotimaan matkailussa alueelliset erot ovat olleet suuria tänä kesänä. Itärajan alueet ovat kärsineet siitä, että venäläisiä asiakkaita ei enää tule.

– Koronakesinä yritykset saivat vielä kotimaisia matkailijoita, mutta nyt kun hekin ovat voineet matkustaa ulkomaille, on se selvästi vaikuttanut itärajan yrityksiin. Konkurssejakin on tullut, Lappi sanoo.

Koronakesinä pääkaupunkiseudulla oli hiljaista, mutta pienissä kaupungeissa, merenrantakohteissa ja Järvi-Suomessa turisteja riitti. Nyt asetelma on kääntynyt päälaelleen, ja Uusimaa on jälleen vetänyt puoleensa kotimaisia matkailijoita.

Suhteellisesti suurinta kasvua kotimaisten matkailijoiden määrässä on tänä kesänä nähty Pohjanmaalla ja Etelä-Savossa.

Yyterin leirintäalueella on kaivattu hellejaksoja Heinäkuu on ollut Yyterissä tavanomaista hiljaisempi, kun hellejaksoja ei ole ollut. Yyteri Campingin leirintäaluepäällikkö Sanna Liiran mukaan mökit ja karavaanipaikat ovat myyneet hyvin, mutta telttailijoita olisi mahtunut enemmänkin. – Nyt edes rannan parkkipaikat eivät ole missään vaiheessa olleet täynnä, kuten aikaisempina kesinä. Koronakesinä jopa telttapaikat saattoivat olla täynnä, kun suomalaiset reissasivat kotimaassa. – Kyllä sen huomaa, että kun ulkomaille matkustaminen on vapautunut viimeisen kahden vuoden aikana, niin ei se kotimaan matkailu välttämättä ole enää ykkösvaihtoehto, Liira sanoo. Avaa