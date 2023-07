”Kaikki näyttää siltä, että lintuinfluenssaa on Keski-Suomessakin,” arvioi valvontaeläinlääkäri

Jyväskylän valvontaeläinlääkäri Mikko Kananen arvioi, että lintuinfluenssa on todennäköisesti levinnyt myös Keski-Suomeen. Havaintoja kuolleista lokeista tulee viranomaisille nyt niin paljon, että se on poikkeuksellista.

– Kaikki näyttää siltä, että lintuinfluenssaa on Keski-Suomessakin. Yhtään suurta joukkokuolemaa meidän alueellamme ei ole, mutta yksittäisistä kuolleista lokeista tulee havaintoja ylenmäärin. Paha pelko on, että tautia on olemassa, Kananen sanoo.

Kahdesta tapauksesta näytteet tutkittavana

Jyväskylästä on lähetetty Ruokavirastoon tutkittavaksi lintuja kahteen lintukuolema-tapaukseen liittyen. Lintuinfluenssaa ei voi todeta linnusta silmämääräisesti, vaan aina tarvitaan näytteenotto ja laboratoriotutkimus.

Jo pari viikkoa sitten Jyväskylän Lutakosta löytyi parisen kymmentä kuollutta lokin poikasta. Kuolleista linnuista lähetettiin näytteitä Ruokaviraston tutkittavaksi. Eilen Ruokavirastoon lähti näytteet Jyväskylän keskikaupungin lähistöltä löytyneistä kuolleista lokeista.

– Kansallisesti katsoen lintuinfluessa-tilanne näyttää kyllä tosi surkealta, Kananen toteaa.

Kanasen mukaan lintuja ei ole syytä pelätä Keski-Suomessa.

– Tilanne ei ole ollenkaan niin vaarallinen ihmisille, kuin se on linnuille. Kuolleet linnut olisi nyt tärkeää kerätä luonnosta pois, jotta saataisiin tartuntaketjut katkeamaan.

Kuolleista linnuista syytä ilmoittaa eläinlääkärille

Yksittäinen kuollut lintu ei yleensä herätä epäilystä lintuinfluenssasta. Mikäli havaitsee useamman kuin yhden joutsenen, yli viiden muun vesilinnun tai yli kymmenen muun kuolleen linnun samalta alueelta tulee tehdä ilmoitus alueen kunnaneläinlääkärille. Myös yksittäisen ison petolinnun kuolema on hyvä ilmoittaa.

Kuolleita lintuja pitää käsitellä suojakäsineillä ja maski kasvoilla. Niistä on tehtävä ilmoitus oman kunnan valvontaeläinlääkärille tai kunnaneläinlääkärille.

Yksittäiset linnut voi haudata vähintään 40 senttimetrin syvyyteen paikkaan, jossa ihmisten ja eläinten terveydelle sekä ympäristölle aiheutuvat riskit ovat mahdollisimman vähäiset.