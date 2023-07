Aung San Suu Kyi jälleen kotiarestiin – Nobel-palkitun johtajan voinnista vain vähän tietoa

Myanmarin 78-vuotias siviilijohtaja on viettänyt viime vuoden yksin vankilasellissä. Hänen vapauttamisekseen on tehty lukuisia kansainvälisiä vetoomuksia.

Myanmarin siviilijohtaja Aung San Suu Kyin siirtämisestä vankilasta hallituksen rakennukseen pääkaupungissa Naypyidaw'ssa, kertoi Suu Kyin puolueen NLD:n jäsen uutistoimisto AFP:lle.

– Aung San Suu Kyi on siirretty korkean tason kompleksiin maanantaiyönä, nimettömänä pysytellyt lähde kertoi.

78-vuotias Suu Kyi on ollut vangittuna armeijan helmikuussa 2021 tekemästä vallankaappauksesta saakka. Hänet on tuomittu suljetuissa oikeudenkäynneissä peräti 33 vuodeksi vankilaan. Tuomioiden perusteena on ollut muun muassa korruptio.

Vangittu siviilijohtaja on kiistänyt kaikki syytteet, ja YK:n sekä ihmisoikeusjärjestöjen mukaan tuomiot ovat perusteettomia.

Suu Kyin voinnista on saatu kahteen vuoteen vain vähän tietoa. Hän on viettänyt vuoden yksityisessä sellissä. Häntä ei ole nähty julkisuudessa kuin tiettävästi kerran.

NLD-puolueen jäsen kertoi AFP:lle myös, että Suu Kyi on tavannut maan parlamentin alahuoneen puhemiehen, ja että hän tapaisi todennäköisesti myös Myanmarissa vierailevan Kiinan Aasian lähettilään.

Armeija ei ole vahvistanut tietoa siirrosta

Myanmarin sotilasjuntta ei ole vahvistanut entisen ihmisoikeusaktivistin siirtoa pois vankilasta. Yleisradioyhtiö BBC arvioi, että siirto saattaa olla merkki siitä, että juntta olisi kuunnellut vetoomuksia vapauttaa Suu Kyi.

Suu Kyin voinnista on ollut huolta. BBC:n Burman-toimitus kertoi viime viikolla saaneensa Naypyidaw'n vankilasta tiedon, jonka mukaan hän olisi hyvässä kunnossa.

Myanmar on entiseltä nimeltään Burma. Sotilashallinto muutti nimen vuonna 1989 Myanmariksi.

Takana pitkä kotiaresti ennen demokratiauudistuksia

Aung San Suu Kyi on Burman kansallissankarin Aung Sanin tytär. Hän otti 1980-luvun lopulla maan demokratialiikkeen keulahahmon roolin ja joutui 15 vuodeksi kotiarestiin. Hän sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1991.

Vapauduttuaan kotiarestista vuonna 2010 hän nousi maan siviilijohtajaksi, mutta ei tullut valituksi presidentiksi. Muun muassa ulkomailla häntä myös syytettiin liian myötäilevästä politiikasta armeijaa kohtaan.

Toissa vuonna Myanmarin armeija otti maassa jälleen täyden vallan kymmenen vuotta kestäneen demokraattisemman ajan jälkeen. Suu Kyi vangittiin. Tällä hetkellä Myanmarissa on monin paikoin sisällissodan kaltainen tilanne armeijan ja sen vastustajien välillä. Väkivaltaisuuksissa on kuollut tuhansia ihmisiä.