Uwa Iduozeen kolumni: Vitsi on väärissä käsissä vaarallinen työkalu

”Huumorin analysointi on kuin sammakon ruumiinavaus: hyvin harva on kiinnostunut siitä, ja sammakko kuolee lopussa.”

Vertauskuva on peräisin amerikkalaiskirjailija E.B. Whiten esseestä The Preaching Humoris. Kesän hallitusskandaalien kontekstissa lainaus tuntuu osuvalta.

Muun muassa perussuomalaisten poliitikkojen vuosien ajan suoltama rasistinen, huonojen vitsien ja huumorin taakse verhottu vihapuhe on joutunut syyniin. Sammakolle tehtiin vihdoin ruumiinavaus.

Kaikki on kerta toisensa jälkeen lopulta hyvin, kunhan hallitus ei kaadu, ja kohun aiheuttajasta saadaan edes pihdeillä ulos muodollinen pahoittelu.

Patologin pöydän ääressä on kilpailtu siitä, kuka on paljastuksista eniten yllättynyt. Pääministerimme kisaa kärkipaikasta. Hän on järkytykseltään tehnyt selväksi, ettei voi missään muodossa koskaan hyväksyä rasismia ja natsismilla ilakointia – joskin kaikki on kerta toisensa jälkeen lopulta hyvin, kunhan hallitus ei kaadu ja kohun aiheuttajasta saadaan edes pihdeillä nyhdettyä ulos jotain, jota voidaan muodollisesti kutsua pahoitteluksi.

Toimittajat ovat tehneet tiliä siitä, miksi vähemmistöjä halveksuvaa huumoria ollaan mielipiteiden moninaisuuteen ja median objektiivisuuteen vedoten katsottu sormien läpi. Etenkin perussuomalaisten yhteydessä tämänkaltainen vitsailu on vihdoin alettu ymmärtää omille kannattajille suunnattuna kaksoisviestintänä.

Jos kaikelle voi nauraa, miksei myös vähemmistöille?

Mutta eikö huumori ole vain huumoria? Se kukkii tunnetusti huonosti tiukkapipoisessa seurassa. Jos kaikelle voi nauraa, miksei myös vähemmistöille?

Kirjassaan ”The Souls of White Jokes” sosiologi Raúl Pérez kartoittaa rasistisen huumorin historiaa ja sitä, miten sen avulla on muokattu ihmisten mielikuvia. Vitseillä on epäinhimillistetty rodullistettuja ihmisiä aina 1800-luvulla Yhdysvalloissa alkunsa saaneesta minstrel show -traditiosta sosiaalisessa mediassa leviäviin rasistisiin meemeihin asti.

Rasistinen huumori on itse asiassa hyvin syvälle juurtunutta suomalaisessa kulttuurissa.

Esityksiä yhdistää se, että ne hyödyntävät huumoriin liitettyjä positiivisia tuntemuksia rakentaakseen solidaarisuutta oletetun valkoisen yleisön keskuudessa. Näin ne vakiinnuttavat keinotekoista narratiivia ei-valkoisten luontaisesta alemmuudesta.

Sitä myötä, kun vähemmistöjen avoimesta halveksunnasta on tullut paheksuttua, rasistisesta huumorista on tullut kielletty hedelmä, joka tarjoaa väylän ilmaista patoutuneita mielipiteitä ilman pelkoa tuomitsemisesta. Vitsit piilottavat kuitenkin alleen aitoa katkeruutta ja vihamielisyyttä, ja niiden avulla tunnustellaan, miten paljon vastakaikua omille näkemyksille löytyy.

Monien kokema kollektiivinen ”yllätys” muun muassa perussuomalaisten sanailun todellisesta luonteesta voi johtua siitä, että rasistinen huumori on itse asiassa hyvin syvälle juurtunutta suomalaisessakin kulttuurissa.

Romanivitsit ovat yhdistäneet valkolaissuomalaisia sukupolvien ajan, ja turvapaikanhakijan itsemurhayritykselle naureskeltiin poliisien salaista facebook-ryhmää myöten. Mediaesitysten puolelta kollektiivisessa muistissamme ovat muun muassa sketsisarja Kummelien Aziz The Combat Fighter tai tv:n Pulkkisen Ruusushow -sketsissä vieraillut blackfaceen sonnustautunut ”pesunkestävän somali”.

Näiden rinnalla muutama pilke silmäkulmassa tehty natsitervehdys saattaa vaikuttaa harmittomalta. Vasta, kun julkiseksi vuotanut murhafantasia ei ollutkaan enää hauska meemi, herättiin siihen, että rasistista huumoria viljelleiden ihmisten tähtäimessä ei ehkä olekaan stand up -kiertue.

Kun johtavat poliitikot joutuvat siistimään kieltään, rasistinen vitsailu jätetään rivikansanedustajien, paikallispoliitikkojen ja äärilaitaa edustavien somesoturien vastuulle.

Huumori voi olla moneksi hyväksi, mutta sillä voi myös tehdä vahinkoa: normalisoida vihapuhetta, tukea äärioikeistolaisen terrorismin uhan kasvua ja marginalisoida vähemmistöjä.

Nyt, kun esimerkiksi perussuomalaisen puolueen näkyvimmät poliitikot ovat juurtuneet osaksi perinteistä poliittista koneistoa, he ovat joutuneet siistimään kielenkäyttöänsä. Samalla rasistinen vitsailu jätetään hiljaisella siunauksella rivikansanedustajien, paikallispoliitikkojen ja äärilaitaa edustavien somesoturien vastuulle.

Valkoisen äärioikeiston tunnetuimpiin johtohahmoihin kuuluva yhdysvaltalainen Andrew Anglin on kehottanut seuraajiaan epäinhimillistämään ”vihollisiaan” huumorin avulla, kunnes ”ihmiset ovat valmiita nauramaan heidän kuolemalleen”. Samojen liikkeiden rekrytoijat houkuttelevat nuoria keskustelufoorumeille vähemmistöjä pilkkaavien meemien avulla, jotka muuttuvat pikkuhiljaa yhä räikeämmän rasistisiksi.

Etenkin rotuun perustuvat vitsit nojaavat huumorissaan niihin nimenomaisiin valta-asetelmiin ja mielikuviin, jotka ovat syntyneet rasististen rakenteiden seurauksena. On turha toivo, että mikään puolue, joka nauraa epätasa-arvolle, tulee koskaan sitoutumaan antirasistiseen toimintaan, milloinkaan.

Uwa Iduozee

Kirjoittaja on dokumentaristi, jolla ei ole hauskaa.

