Valtio-opin professori: Toivon, että hallitus pystyisi löytämään yhteisen ei-rasistisen sävelen

Eilen torstaina Helsingin Sanomat uutisoi Ville Rydmanin (ps.) vuonna 2016 lähettämistä rasistista kielenkäyttöä sisältävistä viesteistä. Perussuomalaisten poliitikoiden rasistiset vanhat kirjoitukset ovat olleet syynissä jo aiemmin kesällä.

Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund nostaa esille, että perussuomalaisten ja puolueen poliitikkojen täytyy ymmärtää, että hallituksessa on tultava toimeen muiden puolueiden kanssa.

– Vaikka olisi saanut noin viidenneksen äänestäneiden äänistä, se ei tarkoita, että sillä tuella voidaan sanella tai unohtaa asioita, jotka muiden mielestä ovat täysin hyväksymättömiä. Jotta pystyy toimimaan vastuullisessa ministerin tehtävästä hallituspuolueena, täytyy hyväksyä myös muiden asettamia pelisääntöjä, Grönlund kommentoi.

Grönlund tarkentaa, että perussuomalaisten ministereiden tulee sitoutua vilpittömästi yhteiseen näkemykseen siitä, että rasismille ei ole sijaa. Hallitus ja sen jokainen ministeri on aiemmin kesällä irtisanoutunut rasismista.

– Anteeksipyyntöjä ja pahoitteluita on tullut, mutta osittain varauksella, ja tämä ei tietenkään näytä hyvältä. Toivon, että anteeksipyynnöt ovat aitoja, ja että rasismia ei esiinny, koska sille ei kerta kaikkiaan voi olla suomalaisessa yhteiskunnassa tällä tasolla sijaa, Grönlund kommentoi.

Toleranssi on noussut

Grönlund arvioi, että suhtautuminen ja toiminta hallitusta koskevissa kriiseissä on muuttunut.

– Toleranssi on noussut. Jos ajattelemme esimerkiksi kuinka kevein perustein Ilkka Kanerva joutui eroamaan ulkoministerin paikalta, on tapahtunut muutos. Tosin kun hallitus ei ole vielä edes päässyt käyntiin kunnolla, emme tiedä, mitä tässä tulee tapahtumaan.

Avaa kuvien katselu Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund. Kuva: Arash Matin/Yle

Grönlund toivoo, että hallituksessa löydettäisiin yhteinen, ei-rasistinen sävel.

– Olen vilpittömän huolestunut siitä, mitä Suomessa tapahtuu. Meillä on suuria ongelmia maailmassa tällä hetkellä, ja toivon että hallitus pystyisi löytämään yhteisen ei-rasistisen sävelen.

Hallituksen toimintakyky on heikko

Grönlund arvioi, että hallitus ja pääministeri Petteri Orpo eivät ole aktiivisesti pyrkineet ottamaan julkisuuteen tulleisiin asioihin kantaa

– Usein käynyt jopa niin että tasavallan presidentti Sauli Niinistö on joutunut epäsuorasti ilmoittamaan, että tämä asia pitäisi nyt hoitaa ja on Suomen maineelle huono asia tällaiset rasistiset viittaukset, ja sitten Orpo on lähtenyt toimiin.

Grönlundin mukaan nähtäväksi jää, toimiiko hallituksen tämänhetkinen toimintatapa.

– Purran kohdalla asia käsiteltiin julkisuudessa. Tällä hetkellä tuntuu olevan strategiana, että ollaan kesälomalla. On asetettu työryhmä, joka tekee pelisääntöjä ja toimintatapaehdotuksia hallitukselle ja sitten pidetään sisäinen seminaari.

Grönlund arvioi, että hallituksen toimintakyky on heikko. Sisäiset ristiriidat ovat kovia, eikä sisäistä luottamusta ole tällä hetkellä paljoakaan.

– Sisäinen epäluottamus tuntuu olevan niin suuri, että en uskalla arvioida, onko hallitus toimintakykyinen syksyllä, professori kommentoi.