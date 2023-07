Koboltti on kuumaa kamaa, sillä se on tärkeä mineraali erilaisissa akuissa. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n ennusteiden mukaan koboltin kysyntä kasvaa voimakkaasti aina vuoteen 2030 saakka, ja senkin jälkeen. Vuonna 2050 koboltin vuotuiseksi tarpeeksi on ennustettu noin 300 000 tonnia, kun sitä tällä hetkellä tuotetaan noin 150 000 tonnia vuodessa.