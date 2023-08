Suomalainen äänivirtuoosi näyttelee pääpahista yhdysvaltalaiselokuvassa

Slotherhouse on kauhukomedia, jossa tappajalaiskiainen kylvää kauhua yliopiston sisarkunnassa.

Suomalainen äänitaituri Rudi Rok loi äänen yhdysvaltalaisen kauhukomedian pääpahikselle.

Rudi Rok, koko nimeltään Rudi Rok Karolus Mickelsson, esiintyy tappajalaiskiaisen äänenä Matthew Goodhuen ohjaamassa Slotherhouse-elokuvassa. Elokuva saa ensi-iltansa Yhdysvalloissa 30. elokuuta, ja sitä esitetään valikoiduissa teattereissa.

Rudi Rok on erikoistunut ihmisäänellä luotuihin ääniefekteihin ja beatboxaamiseen. Vuonna 2014 hän julkaisi Youtubessa videon 30 eläinäänestä. Seuraavaan aamuun mennessä video oli saanut 10 000 katselukertaa. Yhteydenottoja alkoi tulvia nopeasti ympäri maailmaa. Nyt videolla on jo 16 miljoonaa katselukertaa, ja Rudi Rok on julkaissut useita uusia hittivideoita.

Myös Slotherhouse-elokuvaan Rudi Rok löydettiin eläinäänivideon avulla. Puolitoista vuotta sitten häntä pyydettiin lähettämään demo laiskiaisen äänestä.

Rooli meinasi mennä kuitenkin sivu suun. Rudi Rok sivuutti ensin aiheeseen liittyvät sähköpostit, koska luuli niitä huijaustarjouksiksi. Hän kertoo saavansa päivittäin mitä erikoisempia yhteistyökyselyitä, jotka usein osoittautuvat lopulta pelkäksi hutuksi. Kun Rudi Rokille lähetettiin elokuvaroolista Whatsapp-viesti, täytyi hänen uskoa tarjous todeksi.

– He sanoivat pelänneensä, että he menettävät minut. Olin heidän ykkösvaihtoehtonsa. Hyvä, ettei mennyt ohi, koska oli kyllä lähellä.

Äänen tulee taipua rakkauteen, iloon ja vihaan

Laiskiaishahmo ottaa elokuvan varrella hyvin monenlaisia rooleja, joten äänen tulee olla monipuolinen. Elokuvassa yliopisto-opiskelija Emily Young adoptoi suloisen laiskiaisen, josta tulee nopeasti sisarkunnan rakastettu jäsen. Pian alkaa kuitenkin joukkoteurastus, ja laiskiaisesta tulee pääepäilty.

Ennen roolin saamista Rudi Rok ei tiennyt, miltä laiskiaisen ääni kuulostaa. Hän teki taustatyötä katsomalla Youtube-videoita ja kohtasi yllätyksen.

– Ajattelin, että se vain mussuttaa lehtiä, mutta sillä onkin todella kimeitä ja erikoisia ääniä.

Rudi Rok kuvailee laiskiaisen ääntä vihellyksen ja kiljumisen yhdistelmäksi.

Kun todellisen laiskiaisen ääni oli selvillä, lähti Rudi Rok luomaan sen pohjalta elokuvan laiskiaishahmon Alphan ääntä. Äänen luomisessa tulee ottaa huomioon, että se taipuu erilaisiin tunnetiloihin.

– Sen täytyy taipua rakkauteen, iloon ja vihaan. Alphalla on sen oma kieli, jolla se kommunikoi. Äänen ja hahmon täytyy olla tunnistettava kaikissa sen eri tunnetiloissa.

”Olin ihan laiskiainen siellä studiossa”

Äänitykset tehtiin, kun elokuva oli jo kuvattu ja sen leikkaus oli lähes valmis.

Rudi Rok nauhoitti äänet Suomessa oman tiiminsä kanssa. Hän kertoo valitsevansa äänityksiin mukaan luottoihmisensä. Studiossa olivat hänen lisäkseen äänittäjä ja luottoystävä, jotka huolehtivat että kaikki muu toimii, ja Rudi Rok voi keskittyä äänen luomiseen.

Elokuvan ohjaaja ja tuottaja osallistuivat äänityksiin etäyhteydellä. Rudi Rok kuvailee äänitysten tunnelmaa uskomattomaksi.

– Se on surrealistinen fiilis, kun olet studiossa ja näyttelet tappajalaiskiaista sinun luomalla äänellä, ja aina kun homma menee maaliin, kaikki hurraa. Se heittäytymisen määrä ja energia oli todella positiivinen yllätys.

Rudi Rok kertoo eläytyneensä rooliin täysillä.

– Heittäydyin rooliin ihan täysin sydämin. Olin ihan laiskiainen siellä studiossa.

– Se on myös iso krediitti, mitä tuotanto antoi siitä minulle. En pelkästään tee ääniä vaan laitan itseni likoon myös fyysisesti. Olen sen hetken sokeasti se hahmo.

Rudi Rok opettaa videolla ensimmäisen oppimansa eläinäänen eli kärpäsen surinan tekemisen.

”Pyrin viemään ihmisäänen kaikkialle”

Rudi Rok kertoo, että tappajalaiskiainen on hänen unelmaroolinsa. Hän myös toivoo, että Slotherhouse poikii hänelle lisää elokuvarooleja ja äänihaasteita.

– Pyrin viemään ihmisäänen kaikkialle, missä sitä ei olla totuttu kuulemaan. Haluaisin tehdä elokuvakohtauksen, jossa kaikki äänet olisi tehty ihmisääneellä. Esimerkiksi taistelukohtauksen kaikki iskut, lasin rikkoutumiset ja vartaloiden liikkeet.

Slotherhouse-elokuvan lisäksi Rudi Rok on tehnyt ääniä peleihin ja animaatioelokuviin. Hänen ääntään on kuultu esimerkiksi vuonna 2015 julkaistun MarcoPolo Learning -pelifirman Arctic-pelissä. Siinä hän esittää kaikkia arktisia eläimiä. Erilaisia ääniä syntyi kyseisessä projektissa yhteensä 450.

Rudi Rok on tehnyt myös Fiatin sähköautolle moottorin äänen. Hän kertoi Ylelle pari vuotta sitten, että innostus ääniin lähti beatboxaamisesta. Hän törmäsi breakdance-harrastuksen kautta beatboxaajiin ja päätti itsekin kokeilla erilaisten äänten luomista.