Tuulivoima ottaa nyt jättiloikkaa sisä-Suomeen – kunnat käyvät ankaraa kilpailua voimaloista, mutta Ylä-Savossa asukkaiden vastustus kasvaa

Ylä-Savossa ja lähialueilla kymmenet tuulivoimahankkeet ovat ajaneet kunnat kilpailemaan keskenään päätöksenteon nopeudessa. Päättäjien pelkona on, että tuulivoimarakentamisen vastustus kasvaa, kun hankkeet etenevät.

Tuulivoimaa suunnitellaan nyt kiivaasti Pohjois-Savon, Kainuun, Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan raja-alueelle. Yksittäisen kansalaisen elinympäristöön, noin 30–35 kilometrin säteelle, voi asuinpaikasta riippuen nousta jopa yli 700 voimalaa.

Kymmenen vuotta sitten Pohjois-Savossa kaavailtiin, että vähintään kolmen voimalan tuulipuistoja saa rakentaa vain sellaisiin paikkoihin, jotka on luokiteltu maakuntakaavassa tuulivoima-alueiksi. Silloin Pohjois-Savon ensimmäiset tuulivoimalat Leppävirralla olivat vasta rakenteilla.

Nyt tilanne on toinen. Tulevassa maakuntakaavassa ei varsinaisia tuulivoimarakentamisen kieltoalueita ole lainkaan, ja esimerkiksi 1–6 tuulivoimalan kokonaisuuksia saa maakuntakaavan puolesta rakentaa lähes mihin tahansa, jos kunta niin päättää.

330 vai 1 400 tuulivoimalaa?

Itä-Suomi on tähän asti ollut lähes täysin ilman tuulivoimaa, koska muun muassa Puolustusvoimat on arvioinut tuulivoimaloiden mahdollisesti haittaavan tutkien toimintaa. Nyt tilanne on muuttunut, kun Puolustusvoimat on antanut myönteisiä lausuntoja myös itäisen Suomen tuulivoimahankkeista.

Pohjois-Savon tavoite on kattaa tuulivoimalla 20 prosenttia maakunnan tarvitsemasta energiasta vuoteen 2040 mennessä. Se tarkoittaa satoja tuulivoimaloita.

– Teoreettinen maksimimäärä on reilu 500 tuulivoimalaa, joista toteuttamiskelpoisia, maakunnallisesti merkittäviä, on noin 330, Pohjois-Savon liiton suunnittelujohtaja Annaelina Isola sanoo.

Avaa kuvien katselu Maakuntien kesken käydään kilpajuoksua tuulivoimahankkeista, sanoo suunnittelujohtaja Annaelina Isola Pohjois-Savon liitosta. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Yli 300 tuulivoimalan lisäksi kunnat voivat rakentaa myös pienempiä, 1-6 voimalan puistoja oman halunsa mukaan. Sitä maakuntakaava ei ohjaa eikä rajoita.

Kuntien ja maakuntien kilpajuoksu

Maakuntarajojen molemmin puolin Pohjois-Savossa, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa on Itä-Suomen aluehallintoviraston laskelmien mukaan 51 hanketta menossa eri vaiheissa. Niissä tuulivoimaloiden määrä on yhteensä yli 1 400 voimalaa.

Tuulivoimaloiden vaikutusalueet menevät osin niin paljon päällekkäin, että voidaan puhua lähes yhtenäisestä tuulivoima-alueesta, joka jakautuu useiden kuntien alueelle neljässä maakunnassa.

Avaa kuvien katselu Tuulivoimahankeisiin varatut alueet on merkitty tummalla värillä. Ympyrän sisälle on suunniteltu yli 1400 tuulivoimalaa. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle, Lari Hölttä Itä-Suomen aluehallintovirasto Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle, Lari Hölttä Itä-Suomen aluehallintovirasto

Tämä on synnyttänyt kuntien ja maakuntien välisen kilpailun kaavoituksen ja luvittamisen nopeudessa.

– No kyllä tässä oikeastaan kilpajuoksusta voidaan puhua. Ei pelkästään meidän omien kuntien kesken, mutta myös naapurimaakuntien kesken, Isola sanoo.

Pelkona on, että voimaloiden yhteisvaikutukset voivat alkaa kaataa hankkeita, jos naapurikunnassa tai -maakunnassa on jo tuulivoimapuisto rakenteilla tai toiminnassa.

– Varsinkin, kun nämä meidän tuulivoimapotentiaaliset alueet sijoittuvat samoille seuduille maakuntarajojen tuntumaan, Isola sanoo.

Voimaloiden tieltä on kaadettava metsää ja rakennettava teitä. Lisäksi tuulivoimalat synnyttävät ääntä.

Kokonaiskuva puuttuu

Aluehallintovirasto on esittänyt toiveen, että hankkeiden yhteisvaikutuksia tulisi arvioida nykyistä laajemmin, yksittäisten hankkeiden sijaan.

Maakuntaliitossa myönnetään, että kokonaiskuvaa tuulivoimahankkeista on vaikea muodostaa. Valtakunnallista suunnittelua ei ole, päätökset tehdään kunnissa ja maakunnan ohjausvalta pysähtyy rajalle.

– Maakuntakaavoja kyllä yhteensovitetaan muiden maakuntien kanssa, mutta kuka olisi ristiriitatilanteessa valmis luopumaan omista merkinnöistään, Isola sanoo.

Kritiikki lisääntyy

Tuulivoiman vastustus on kasvanut Ylä-Savossa nopeasti. Iisalmen Sanomien (24.7.2023) mukaan muun muassa Kiuruvedelle ja Pielavedelle on syntymässä uudet tuulivoimaa vastustavat yhdistysliikkeet.

Pohjois-Savon liitossa on kiinnitetty huomiota vastustuksen kasvuun. Itä-Suomessa ei ole ehditty käydä kansalaiskeskustelua tuulivoimasta, koska sitä on edelleen hyvin vähän.

– Tämä on meille uusi asia. Kriittisyys, huoli ja suoranainen vastustus ovat sillä tavalla ymmärrettäviä. Huoli näkyy palautteessa, jota olemme saaneet maakuntakaavan luonnoksista, Pohjois-Savon liiton suunnittelujohtaja Annaelina Isola sanoo.

Vieremällä on kokemusta hankkeen kaatumisesta

Vieremän kunnalla on kokemusta tuulivoimahankkeen kaatumisesta. Kunnanjohtaja Mika Suomalainen kertoo kokemuksiinsa perustuen, että tuulivoimahankkeiden edistäminen pitäisi aloittaa laajalla kansalaiskeskustelulla.

– Jos paikallinen yhteisö hyväksyy hankkeen, on aika varmaa, että silloin se menee kyllä eteenpäin, kunnanjohtaja Mika Suomalainen sanoo.

Avaa kuvien katselu Vieremän kunnanjohtajan Mika Suomalaisen mielestä tuulivoimasta on välttämätöntä käydä laaja kansalaiskeskustelu alueen asukkaiden kanssa. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Suomalainen painottaa avoimuutta kaavaprosessin aikana: kuulemistilaisuuksia ja todellista vaikuttamismahdollisuutta.

– Sitten tietenkin on hyväksyttävä se, että päättäjät lopulta päättävät, Suomalainen sanoo.

Oma tuulivoimaohjelma

Suomalainen olisi toivonut, että Pohjois-Savoon olisi laadittu maakunnan oma tuulivoimaohjelma, jossa olisi hyvissä ajoin käyty laaja keskustelu tuulivoima-alueista.

– Näitä hankkeita voitaisiin silloin koordinoidummin keskittää sellaisille alueille, jossa paikallisen yhteisön hyväksyntä olisi mahdollisesti jo olemassa, Suomalainen sanoo.

Hän kokee, että puuttuvan tuulivoimaohjelman ja siitä johtuvan koordinaation puuttumisen vuoksi nyt on menossa tuulivoimatoimijoiden kilpajuoksu.

– Tässä sitten kunnat koettavat taiteilla mukana, Suominen sanoo.