Yhdysvalloilta yli 300 miljoonan euron edestä sotilaallista apua Taiwanille

Yhdysvallat julkisti perjantaina toimittavansa Taiwanille sotilaallista apua 345 miljoonan dollarin eli vajaan 313 miljoonan euron edestä. Kyseessä on Bidenin hallinnon ensimmäinen avustus armeijan omista varastoista Taiwanille.

Valkoisen talon mukaan paketti keskittyy maanpuolustukseen, opetukseen sekä taiwanilaisten kouluttamiseen. Osana pakettia Yhdsyvallat lähettää Taiwanille lisäksi olkapääohjuksia, valvontakalustoa, aseita sekä ohjuksia, kertovat AFP:n viranomaislähteet.

Aseapua päästään lähettämään nopeammin

Yhdysvaltain lainsäätäjät ovat antaneet Pentagonille painetta nopeuttaa aseiden toimittamista Taiwanille. Aseavun tarkoituksena on ollut helpottaa Taiwanin mahdollista kohtaamista Kiinan kanssa, mutta toisaalta myös estää Kiinan hyökkäystä.

Aseapupaketin lisäksi Taiwan on tehnyt Yhdysvaltain kanssa sotilaskalustoon liittyviä hankintoja lähes 19 miljardin dollarin eli noin 17,2 miljardin euron edestä. Hankintoihin on kuulunut muun muassa F-16-hävittäjiä, mutta kaluston toimitus on viivästynyt toimitusketjuongelmien myötä.

Nyt perjantaina julkistettu aseapu on sen sijaan osa kongressin viime vuonna hyväksymää päätöstä, jolla Yhdysvallat lähettää armeijan omista varastoista kalustoa Taiwanille. Tämän myötä aseapua on voitu toimittaa nopeammin.

Yhdysvallat ottanut oppeja Ukrainasta

Yhdysvallat on lähettänyt samaan tapaan omista varastoistaan ammuksia muun muassa Ukrainaan.

Varastokaluston lähettäminen Taiwanille ennen mahdollista konfliktia onkin yksi Yhdysvaltain Ukrainasta saamista opeista, Yhdysvaltain varapuolustusministeri Kathleen Hicks kertoi aiemmin tänä vuonna uutistoimisto AP:lle.

Kiina lähettää toistuvasti sotaluksiaan sekä -koneitaan Taiwaninsalmen keskilinjan toiselle puolen pyrkien pelottelemaan saarivaltiota.

Lähde: AP