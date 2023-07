Unkarin parlamentti äänestää Ruotsin Nato-jäsenyydestä maanantaina

Unkari on sanonut heinäkuun Vilnan Nato-kokouksesta lähtien, että maa tulee äänestämään Ruotsin jäsenyyden puolesta.

Unkarin parlamentin on määrä äänestää Ruotsin Nato-jäsenyydestä maanantaina 31. heinäkuuta, kertovat ruotsalaislehdet Expressen sekä Aftonbladet. Ensimmäisenä asiasta uutisoi ruotsalaisuutistoimisto Omni.

Pyrkimys äänestää Ruotsin jäsenyydestä käy ilmi Unkarin parlamentin päiväjärjestyksestä. Äänestystä päiväjärjestykseen on pyytänyt parlamentin puhemies László Kövér. Asian käsittelyn on määrä aikaa klo 13 paikallista aikaa. Mahdolliselle keskustelulle on varattu lisäksi aikaa 80 minuuttia.

Keskustelun jälkeen käynnistyy lopullinen äänestys Ruotsin Nato-jäsenyydestä.

Mikäli Unkari ratifioi Ruotsin jäsenyyden, odottaa jäsenyys tämän jälkeen ainoastaan Turkin ratifiointia. Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin mukaan parlamentti voisi käsitellä jäsenyyttä palattuaan kesätauolta lokakuussa.