Tunnetko itsesi nuoreksi vai vanhaksi? Näin viisi eri-ikäistä ihmistä ajattelee omasta iästään

Milloin sinusta tuntuu nuorelta? Entä vaikuttaako mielentila kokemukseen iästä? Katso millaisia ajatuksia helsinkiläisillä on iästä ja vanhenemisesta.

Kerran vuodessa juhlit syntymäpäivääsi ja numero naksahtaa yhtä suuremmaksi. Se on vääjämätöntä ja tasa-arvoista. Puhutaan kronologisesta iästä.

Mutta ikää voidaan tarkastella muillakin tavoilla. Voidaan puhua esimerkiksi biologisesta iästä, joka kuvaa kehon toimintakykyä. Sosiaalinen ikä puolestaan käsittää iän yhteiskunnan ja kulttuurin asettamien normien kautta.

Ehkä kaikkein kiinnostavin on koettu ikä. Se tarkoittaa ihmisen kokemusta omasta iästään. Eli sitä, minkä ikäiseksi hän mieltää itsensä.

Ylen toimittaja Lauri Karoa kiinnosti, mitä ihmiset ajattelevat omasta iästään. Hän otti pyörän alleen ja lähti polkemaan ympäri Itä-Helsinkiä.

Milloin tuntuu nuorelta?

Toimittajan kokemuksen mukaan aina ei tunnu yhtä vanhalta. Esimerkiksi parikymppinen voi yhtenä hetkenä rakentaa hiekkakakkuja rannalla. Hetkeä myöhemmin hän analysoi niiden arkkitehtuurillista muotokieltä. Mitä ovat ne hetket, kun ikä ei paina päälle?

Entä milloin tuntuu vanhalta?

Mielentila ja ikä

Liikkuessa ja hyvässä seurassa vuodet ottavat takapakkia. Suuttumus, alakulo ja väsymys heittävät vuosia pinon päälle. Mielentila tuntuu vaikuttavan kokemukseen omasta iästä. Mitä mieltä ovat haastateltavat?

Ajatuksia vanhenemisesta

Kaikille vanheneminen ei tunnu samalta. Joku ahdistuu ja toinen kohauttaa olkiaan. Yksi katsoo lämmöllä mennyttä elämäänsä ja toinen odottaa innolla tulevaa. Miltä ikääntyminen tuntuu?

Entä jos vanheneminen ahdistaa?

Kaikki kysymykset on kysytty. Toimittaja on kuitenkin pannut merkille Katajamäen huolettoman ja elämäniloisen asenteen. Mikä on hänen salaisuutensa? Miten hän rohkaisisi ihmistä, jota vanheneminen ahdistaa?

Heräsikö ajatuksia? Jäikö jotain hampaankoloon? Voit keskustella aiheesta 1.8. kello 23 saakka.