Matti Paalanen sai kolmessa viikossa 20 000 seuraajaa huumoritililleen – ”Orpo googlaa” on esimerkki ilmiöstä, jossa tutkija näkee myös uhan

Helsinkiläinen koomikko Matti Paalanen palasi kesäkuussa kotiin työkeikalta ja päätti katsoa televisiosta A-studiota ennen nukkumaanmenoa. Keskusteluohjelmassa puitu politiikka ärsytti ja väsytti.

Vielä samana iltana hän loi kuvapalvelu Instagramiin poliittista huumoria meemien muodossa käsittelevän Orpo googlaa -sometilin.

Tili sai kolmessa viikossa yli 20 000 seuraajaa.

– Ajattelin, että tämä voisi olla hyvä tapa käsitellä turhautumistani nykypolitiikkaan. Nyt meemijulkaisuja on viitisenkymmentä ja seuraajia näin paljon. Kyllähän se yllätti.

Poliittisen tilin luominen oli Paalaselle luontevaa, sillä hän oli vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaana toissa vuonna.

Vastaavan nousun on nähnyt niin ikään yhteiskunnallisia meemejä julkaiseva Finanssiveli-tili. Vuonna 2019 avatulla tilillä oli viime vuodenvaihteessa pari tuhatta seuraajaa, mutta nyt niitä on yli 38 000.

– Teimme ja lähettelimme meemejä toisillemme työpaikan viestintäkanavissa. Kun ideoita riitti, avasin tilin huvin vuoksi, koska ajattelin tällaisilla olevan kysyntää, vaikka en itse ole kovinkaan poliittinen, Finanssiveli-tilin ylläpitäjä sanoo.

Finanssiveli ei halua nimeään julkisuuteen, koska ei tahdo henkilöityä poliittisesti ja haluaa olla puolueeton. Hänen henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa.

Tällaisille tileille on tilausta: kolmen–neljän viime vuoden aikana meemien ja internet-huumorin määrä on kasvanut räjähdysmäisesti ja niiden kuluttajakunta on laajentunut. Samalla myös poliittisten meemien määrä on ollut kasvussa, arvioi Tampereen yliopiston tutkijatohtori Saara Särmä.

Uusi hallitus, uudet meemit

Meemeillä tarkoitetaan usein kuvaa ja tekstiä yhdistävää viestiä, jota on helppo kopioida, muuntaa ja jakaa.

Kotimaan politiikasta meemeiksi ovat jalostuneet muun muassa Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikainen koulutuslupauskuva sekä kuvallinen rinnastus Kummeli-ohjelmaan.

Sanna Marinin (sd.) hallituksesta meemihuumoria revittiin muun muassa nahkatakeista ja jauhojengikohusta.

Nyt koomikko Paalasen kohteena on Petteri Orpon (kok.) hallitus. Hän uskoo, että pelkkä hallituksen vaihtuminen kirvoittaa huumoria nopeasti. Jokaisella hallituksella on omat piirteensä ja näin omat vitsinsä.

– Viime hallituksessa nähtiin omat absurdit hetkensä. Ehkä uusi hallitus on näkynyt kollegoiden stand up -esityksissä enemmän kuin edellinen hallitus.

Tutkijatohtori Saara Särmä tutkii poliittisia meemejä. Niiden buumin hän näkee alkaneen Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin ensimmäisen presidentinvaalikampanjan aikana.

Särmä ei ole huomannut, että Suomen uusi hallitus olisi tuottanut enemmän meemejä kuin aiemmin. Aiemmasta niitä tehtiin jo paljon.

Nykyinen ja edellinen hallitus tekevät hyvin erilaista politiikkaa. Särmän mukaan tämä on synnyttänyt paljon vertailumeemejä, joissa molempien hallitusten ajatuksia esitellään vierekkäin.

Finanssiveli-tilin ylläpitäjä uskoo, että meemien ajankohtaisuus on olennaista niiden menestykselle.

– Politiikka yhdistää kaikkia suomalaisia, halusi tai ei, joten kohdeyleisö on iso ja näin myös julkaisujen jakojen määrä, hän arvioi.

Meemeillä tehdään kovaa politiikkaa

Matti Paalasen meemit syntyvät usein hetken mielijohteesta uutisten tai viestipalvelu X:n eli entisen Twitterin selaamisen jälkeen. Turhautuminen kanavoituu nopeasti julkaisuun.

– Naureskelin jo toissa hallituksen aikoihin sometilille ”Sipilä erikoishousuissa”, vaikka se ei kovin kantaa ottava ollutkaan, Paalanen sanoo.

Finanssiveli näkee tilinsä kuvaavan nuoren työssäkäyvän aikuisen elämää. Meemeissä esiintyy politiikasta tuttuja kasvoja, mutta tekstien sisältö olla jotain muuta.

– Kuvassa voi olla Sauli Niinistö, mutta sisältö voi liittyä vaikkapa oluella käyntiin.

Meemit usein piruilevat poliitikkojen kustannuksella, mutta yhä enemmän niillä otetaan myös kantaa.

Tutkija Saara Särmä uskoo, että myös poliitikot hyödyntävät meemejä tulevaisuudessa enemmän. Niiden vaikutuksia äänestyspäätöksiin on mahdoton arvioida, mutta niiden luominen ja jakaminen on helppoa, jolloin omaa mielipidettä voi esitellä isosti ilman kustannuksia.

Särmä uskoo meemien sopivan kannan ottamiseen niiden yksinkertaistavuuden vuoksi. Samalla ne voivat luoda mustavalkoisen kuvan hankalista asioista.

– Meemit voivat ohjata ajatuksia poliittisista aiheista. Medianlukutaito on tärkeää.

Finanssiveljen mukaan lyhyet, humoristiset kärjistykset menestyvät parhaiten. Hän on huolissaan sosiaalisen median alustojen algoritmeista, jotka jopa estävät eriävien mielipiteiden näkymisen omalla tilillä.

– Jos kannattaa vasenta, tulee vasemmistosisältöä, ja jos oikeistoa, tulee oikeistosisältöä. Ihmisistä voi tulla jyrkempiä, ja kahtiajako voi kasvaa.

Hän ei ota tilillään poliittisia puolia, koska ei halua kommenttikentän täyttyvän nahistelusta.

Oikeistolla pidemmät perinteet

Pääsyy meemien määrän kasvuun on Särmän mukaan teknologian ja sosiaalisen median kehittymisessä.

– Viimeistään koronan ja etätyön yleistymisen aikana meemit levisivät valtavirtaan: kaikenikäiset ja -taustaiset ryhtyivät jakamaan ja tekemään niitä.

Jos Suomen poliittista kenttää tarkastelee jaettuna vasempaan ja oikeaan, on oikeistolla pidemmät perinteet poliittisten meemien luomisessa, Särmä arvioi. Sosiaalista mediaa edelsivät lukuisat keskustelupalstat, joista esimerkiksi Ylilaudalle kehittyi voimakas oikeistolainen meemikulttuuri.

Tutkija uskoo, että vasemmistomeemejä on syntynyt osin vastareaktiona oikeiston dominoimaan kenttään.

– Poliittinen vasen ja oikea erottuvat myös somealustan käytössä. Vasemmistolaisia meemejä näkee enemmän Instagramissa ja oikeistolaisia enemmän foorumeilla.

Finanssiveli on huomannut saman, mutta näkee oikeistolaisen sisällön kallistuvan etenkin Tiktokiin.

– Viime eduskuntavaalien alla jotkut poliitikot tekivät ison osan vaalityöstään juuri Tiktokissa.

Meemejä syntyy niin kauan kuin aihetta on

Matti Paalanen julkaisee meemejä Instagram-tilillään noin kerran päivässä tai kahdessa. Hänellä ei kuitenkaan ole suuria tulevaisuudensuunnitelmia tililleen.

– Luulen, että hallitus määrittelee tämän meemitilin suunnan ja elinkaaren. Jos turhautuminen jatkuu, jatkuu varmaan tämä tilikin.

Finanssiveli saa jo myytyä oheistuotteita tilinsä ansiosta. Hän ei silti aio jättää päivätyötään.

– Näitä tulee väännettyä varmaankin niin kauan kuin tekeminen tuntuu hauskalta eikä väkisin väännetyltä.

Mitä meemeistä pitää tietää ja mitä leviävä meemikulttuuri kertoo ajastamme? Tästä keskusteltiin YleX:n Etusivussa 20. tammikuuta 2022.

