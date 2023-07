Kansainvälinen kristilliskonservatiivinen järjestö on kerännyt Päivi Räsäselle rahaa oikeudenkäyntiin, kasassa nyt 359 euroa

Järjestö on viime vuosina tukenut useita sanan- ja uskonnonvapauteen liittyviä oikeudenkäyntejä Euroopassa. Suomessa se on tarjonnut apuaan ex-ulkoministeri Timo Soinille.

Kansainvälinen Alliance Defending Freedom International -järjestö kerää varoja kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) tulevaa oikeudenkäyntiä varten. Helsingin hovioikeus käsittelee elokuun loppupuolella Räsästä vastaan nostettuja syytteitä kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi syytteet maaliskuussa 2022.

Järjestön mukaan oikeudenkäynti Räsästä vastaan osoittaa, kuinka pitkälle syyttäjät ovat valmiita menemään vaientaakseen puhetta, joka ei ole heidän maailmankuvansa mukaista sekä rangaistakseen siitä.

– Päivi vapautettiin yksimielisesti syytteistä, ja silti syyttäjä jatkaa vihapuhesyytteiden ajamista tätä suomalaista isoäitiä ja kansanedustajaa vastaan, järjestö sanoo rahankeräyssivustollaan.

Järjestö on pitänyt Räsäsen tapausta näkyvästi esillä sosiaalisen median tileillään. Tapaus on nostettu myös järjestön verkkosivujen etusivulle.

Kristilliskonservatiivinen järjestö kertoo koordinoineensa Räsäsen puolustusta jo vuodesta 2019. Järjestön toiminnanjohtaja Paul Coleman oli paikalla Helsingin käräjäoikeudessa alkuvuodesta 2022, kun tapausta käsiteltiin oikeudessa.

Lauantai-iltaan mennessä järjestö oli saanut kerättyä Räsäsen tueksi 359 euroa.

Valtava, rahakas järjestö

Järjestön juuret ovat Yhdysvaltain Arizonassa, jossa se perustettiin vuonna 1993 alun perin The Alliance Defense Fund -nimellä. Järjestö kertoo olevansa kristillinen oikeusapujärjestö, joka on sitoutunut suojelemaan muun muassa uskonnon- ja sananvapautta, avioliittoa ja elämän pyhyyttä.

Käytännössä se vastustaa esimerkiksi aborttia, eutanasiaa, samaa sukupuolta olevien avioliittoja sekä vihapuheen kriminalisointia. Sen mukaan vihapuhelakeja käytetään ihmisiin, jotka eivät jaa valtion näkemyksiä tietyistä poliittisista aiheista, kuten abortista, maahanmuutosta ja samaa sukupuolta olevien suhteista.

Se myös kouluttaa kristittyjä oikeustieteen opiskelijoita ja ”innostaa heitä kuvittelemaan uransa uudelleen tapana palvella Jumalaa”.

Myöhemmin järjestö laajensi toimintansa Eurooppaan Alliance Defending Freedom International -nimellä. Nyt sillä on Euroopassa viisi toimistoa.

Yhdysvaltalainen ihmisoikeusjärjestö Southern Poverty Law Center (SPLC) on luokitellut järjestön seksuaali- ja sukupuolivähemmistövastaiseksi vihajärjestöksi. SPLC:n mukaan järjestö on tukenut homoseksuaalisuuden uudelleen kriminalisointia Intiassa sekä väittänyt, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat ihmiset syyllistyvät muita todennäköisemmin pedofiliaan.

ADF International -järjestö on tarjonnut apuaan suomalaisille aiemminkin. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja ja ex-ulkoministeri Timo Soini kertoo blogissaan, että järjestö auttoi häntä vuonna 2018. Soinin mukaan järjestö otti häneen yhteyttä ja tarjosi oikeudellista apua, kun Soinista oli tehty valituksia oikeuskanslerille.

Valitukset koskivat sitä, kun Soini ulkoministerinä toimiessaan osallistui Kanadan-virkamatkallaan abortinvastaiseen kynttiläprotestiin.

STT ei tavoittanut Räsästä kommentoimaan ADF Internationalin varainkeruuta hänen hovioikeudenkäyntiään varten. ADF International ei vastannut STT:n sähköpostitse lähettämiin kysymyksiin.

”Erittäin harvinaista”

Ei ole ihan jokapäiväistä, että ulkomainen järjestö kerää rahaa suomalaista oikeudenkäyntiä tukeakseen, asiantuntijat sanovat STT:lle. He kommentoivat asiaa yleisellä tasolla eivätkä ota kantaa Räsäsen tapaukseen.

Juristiliiton toiminnanjohtajan Jore Tilanderin mukaan on erittäin harvinaista, että ulkomainen järjestö kerää rahaa suomalaisten oikeudenkäyntiä varten.

– Joitain pooleja [keräyksiä] voi olla ollut, joissa kerätään varoja siviilipuolen juttuja varten, mutta nekin ovat olleet kotimaisia, eivät kansainvälisiä, Tilander sanoo STT:lle.

Ulkomaisen järjestön keräämiä varoja voidaan Tilanderin mukaan käyttää esimerkiksi rikosprosessissa vastaajan eli syytetyn oikeudenkäyntikulujen kattamiseen, kuten puolustusasianajajaan ja todisteluun.

– Vaikka varojen kerääminen ulkomailla suomalaista oikeudenkäyntiä varten on erikoista, en näe varojen vastaanottamisessa mitään väärää, Tilander sanoo.

Myös Verohallinnon veroasiantuntija Eija Laine kuvailee tilannetta erikoiseksi. Laineen mukaan oikeudenkäyntiä varten kerättyjen varojen vastaanottamisessa voisi tulla kyseeseen lahjaverotus. Lahjaveroa pitää maksaa, jos saa lahjan, jonka arvo on 5 000 euroa tai enemmän.

– Verotuksen kannalta sillä ei ole merkitystä, otetaanko kerätyt varat vastaan rahana vai palveluna eli esimerkiksi asianajokulujen maksuna, Laine sanoo.

Laineen mukaan tämänkaltaisissa, erikoisemmissa tapauksissa asiakasta voidaan ohjata hakemaan ennakkoratkaisua, jossa selvitetään asiaan liittyvät yksityiskohdat ja mahdolliset veroseuraamukset.

Poliisihallituksen arpajaishallinnon mukaan Suomen rahankeräyslainsäädäntö koskee vain Suomessa toimeenpantavia rahankeräyksiä, eli rahankeräyslakia ei sovelleta ulkomailla toimeenpantaviin rahankeräyksiin.

Lobbaa suurella rahalla EU:ssa

Uskonnollisten ääriliikkeiden ja anti-gender-liikkeiden rahoitus Euroopassa on lähes nelinkertaistunut vuosina 2009–2018. Asia käy ilmi selvityksestä, jonka teki seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia puolustavien europarlamentaarikkojen muodostama European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights -verkosto. Anti-gender-liike vastustaa sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä naisten ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistämistä.

Selvityksen mukaan liikkeet kuluttivat vuonna 2018 Eurooppaan yhteensä yli 86 miljoonaa euroa. Räsästä tukeva ADF International kulutti vuosina 2009–2018 Eurooppaan lähes 21 miljoonaa euroa.

ADF International on tukenut sanan- ja uskonnonvapauteen sekä aborttiin ja eutanasiaan liittyviä oikeusjuttuja Euroopassa myös muun muassa Saksassa, Belgiassa ja Ranskassa.

Valtioneuvoston tasa-arvopoliittisessa selonteossa varoiteltiin vuonna 2022 anti-gender-liikehdinnästä ja tunnistettiin se merkittäväksi uhaksi sukupuolten tasa-arvolle sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksille.

Myös arkkipiispa Tapio Luoma on ilmaissut huolensa siitä, että Suomi on joutunut uskonnollistaustaisen äärikonservatiivisen lobbauksen kohteeksi. Luoman mukaan äärikonservatiivijärjestöillä on selkeä tavoite vaikuttaa eurooppalaiseen lainsäädäntöön sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT).

Uuden Suomen haastattelussa Luoma sanoi anti-gender-toiminnan olevan erittäin arveluttavaa.

– Kun sen kautta yritetään estää tasa-arvon ja syrjimättömyyden etenemistä, silloin se on väärin. Kannattaa olla hereillä tällaisten virtausten suhteen, jotka tulevat meille muualta päin, hän sanoi.

Räsänen on kyseenalaistanut Uudelle Suomelle anti-gender-liikkeen olemassaolon sanomalla, että hän jos kuka olisi siihen törmännyt, jos sellainen olisi. Hän on sanonut varmistaneensa ADF:n johtajalta, etteivät järjestöstä esitetyt väitteet esimerkiksi homoseksuaalisuuden kriminalisoinnin tukemisesta pidä paikkaansa.

Räsänen myös kertoi, että häntä auttoivat oikeusjutussa ADF:n eurooppalaiset juristit, jotka tekivät hänen asianajajalleen muistioita Euroopan sananvapaus- ja uskonnonvapauslainsäädännöstä. Hän kertoi ADF:n myös etsineen hänelle parhaan edustajan suomalaisista lakitoimistoista. Suoraa rahallista tukea hän ei kertomansa mukaan ollut saanut.

Hovikäsittely alkaa elokuussa

Räsäselle vaadittiin käräjäoikeudessa sakkoja kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan hänen homoja koskevien kirjoitustensa vuoksi. Syyttäjä katsoi Räsäsen lausumien muun muassa solvaavan homoja ryhmänä. Syytteiden nostosta päätti valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet maaliskuussa 2022. Syyttäjä valitti Räsäsen saamasta vapauttavasta tuomiosta. Valituksen myötä käsittely eteni hovioikeuteen. Asian käsittely Helsingin hovioikeudessa alkaa 22. elokuuta.

ADF International -järjestöstä ja sen varainkeruusta Räsäsen oikeudenkäyntiä varten on aiemmin kertonut laajasti myös Kanava-lehti sekä Helsingin Sanomat.

Miksi Räsäsen syytteet hylättiin? Kuuntele Ylen Uutispodcast maaliskuulta 2022: