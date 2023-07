Video näyttää luvattoman rajanylityksen: ”Venäjän armeija on houretta, heikkoutta ja kurittomuutta”, sanoo Suomeen loikannut venäläissotilas

Kesän aikana Suomen itärajan on ylittänyt luvattomasti kymmenkunta venäläistä. Joukossa on myös venäläisiä aktiivisotilaita. Loikkarit hakevat Suomesta turvapaikkaa.

Andrei vaelsi metsien kautta, Tomas tuli purjehtien ja kumiveneellä.

Miksi venäläiset tulevat ison kiinnijäämisen riskin uhallakin rajan yli luvattomasti Suomeen?

Yle pääsi poikkeuksellisessa tapaamisessa haastattelemaan kahta kesän aikana loikannutta venäläismiestä.

Miesten nimet on muutettu turvallisuussyistä.

Laiton maasta poistuminen ja rintamakarkuruus takaavat Venäjällä pitkät vankilatuomiot, mahdollisen hengenvaaran lisäksi. Molemmilla miehillä on perheet vielä Venäjällä.

Ylellä on tiedossa miesten oikeat henkilötiedot. Yle on nähnyt myös miesten maahanmuuttoviraston (Migri) henkilökortit. Heidän taustansa on pyritty varmistamaan niin pitkälle kuin mahdollista.

Miehet kertovat nyt oman tarinansa omin sanoin.

Video näyttää luvattoman rajanylityksen

Andrein oman kertomuksen mukaan hän liftasi kaukaa Venäjältä ensin Pietariin ja sieltä Viipuriin. Sieltä hän käveli rajalle. Ylitettyään rajan hän törmäsi suomalaiseen naiseen ja pyysi tätä soittamaan viranomaisille.

Enempää hän ei kerro matkastaan. Andrei halusi Suomeen, koska hänellä oli hyvä mielikuva maasta.

Alla oleva video näyttää, kuinka hän ylittää luvattomasti Suomen ja Venäjän rajan. Videolla mainittu aita ei ole itärajalle rakennettava esteaita vaan normaali raja-aita.

Videon kuvaa ja ääntä on muokattu turvallisuussyistä.

Andrei kertoo: – Suora lähetys viimeisistä minuuteista Venäjällä. Tuossa on Suomi. Tuossa on heidän rajansa. Täytyy vielä löytää rajavartijat. Tuossa on tietenkin aita, ymmärrän. Olen lopultakin turvassa. Siinä kaikki. Olen virallisesti Suomessa.

Venäjän armeijan sopimussotilas Andrei pakeni armeijan tilannetta ja väkivaltaa omia kohtaan.

– Tajusin, että Venäjän armeija on mätä eikä siinä kannata puolustaa mitään. Armeijaan on jäänyt ihmisiä, jotka haluavat vain valtaa ja rahaa. Mistään sotilaskoulutuksesta ei ole puhettakaan, Andrei kertoo Ylelle.

Andrein mielestä Venäjän armeijassa vallitsee houreus, heikkous ja täydellinen kurittomuus. Kukaan ei halua sotia, eikä palvella armeijassa.

– Venäjän armeijaa pidettiin yhtenä maailman parhaimmista, mutta se on yksi maailman romahtaneimmista armeijoista, Andrei sanoo Ylelle.

Palveltuaan kolme kuukautta sopimussotilaana Andrei päätti irtisanoa sopimuksensa armeijan epäkohtien vuoksi syksyllä 2021.

Esimiehet eivät hyväksyneet irtisanomista. Andrein mukaan joukkueen varajohtaja myös pahoinpiteli häntä. Andrei ei palannut enää yksikköönsä ja häntä syytettiin luvattomasta poissaolosta.

Kesäkuussa 2022 Andreita käskettiin jälleen palaamaan yksikköönsä, mutta hän ei totellut.

– Ukrainan sota oli alkanut. Minä vastustin tuota sotaa enkä halunnut mennä Ukrainaan taistelemaan. Kaikki sukulaiseni vastustavat myös tätä sotaa, Andrei sanoo.

Andrei pakoili armeijaa Venäjällä vuoden ajan perheensä kanssa. Kesän alussa hänestä annettiin etsintäkuulutus sotilaskarkuruuden vuoksi.

Andrei teki päätöksen. Laillisesti hänellä ei olisi ollut mitään mahdollisuutta lähteä maasta.

Avaa kuvien katselu – Minulla on vain kaksi mahdollisuutta, joko vankila tai sota, Andrei toteaa. Kuva: Pasi Peiponen / Yle

– Päätin jättää perheeni Venäjälle, koska heitä ei toistaiseksi uhkaa mikään, ja ylitin luvattomasti Suomen rajan. Muuta mahdollisuutta ei ollut, Andrei kertoo.

Andrein mukaan sotilaskarkuruudesta Venäjällä voi saada jopa 15 vuoden vankilatuomion.

Yle on kertonut aiemmin, miten Venäjä kiristää nyt myös kaikin tavoin asevelvollisia armeijaan.

Pakollisen asepalveluksen yläikärajaa nostettiin vastikään 30 vuoteen ja kaikki 18-30 -vuotiaat kutsutaan asepalvelukseen ensi vuoden alusta. Myös rangaistuksia kiristetään asepalveluksesta kieltäytymisestä, viemällä muun muassa ajo-oikeus.

Andrei hakee sen sijaan nyt Suomesta turvapaikkaa.

Hän toivoo saavansa myönteisen päätöksen maahanmuuttovirastolta, koska haluan yhdistää perheensä.

– Haluan mahdollisimman nopeasti perheeni yhteen, ikävöin heitä kovasti. Haluan nähdä poikani, hänen hymynsä. En halua poikani kasvaa miehittäjävaltiossa, vaan että hän näkisi, miten hieno maailma on, Andrei sanoo.

Kumiveneellä pakoon Suomeen

Tomas ja hänen veljenpoikansa pakenivat Primorskin (Koiviston) satamasta läheltä Viipuria purjeveneellä kesäkuun puolivälissä.

Miesten ensisijainen päämäärä oli päästä Yhdysvaltoihin tavalla tai toisella, ei pyrkiä Suomeen.

Venäjän merivartiosto kuitenkin huomasi veneen poistuvan Venäjän aluevesiltä ja lähti perään. Tomasin mukaan he jättivät purjeveneen merelle, josta Venäjän merivartiosto nappasi sen.

– Meille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin siirtyä kumiveneeseen, jota oli vaikeampi havaita, ja paeta Suomen suuntaan, Tomas kertoo Ylelle.

Suomenlahden merivartiosto otti lopulta miehet kiinni.

Avaa kuvien katselu Tomaksen veneet pietarilaisessa satamassa. Kuva: Tomas

Tomas kertoo olevansa liikemies ja vastustaneensa Putinin hallintoa.

– Minua vastaan nostettiin rikossyyte petoksesta, minkä tarkoitus oli ottaa firmani haltuun ja hiljentää minut ja aktiivinen toimintani.

Tomas kertoo olleensa tutkintavankeudessa, vapautuneensa ja joutuneensa uudelleen alimman oikeusasteen tutkintaan.

Hän kritisoi rajusti Venäjän oikeusjärjestelmää.

– Venäjällä tuomioistuimia ei valvota lainkaan. Ne toimivat täysin oman mielivallan mukaan ja päättävät itse, mikä on laki ja oikeus Venäjällä, Tomas sanoo.

Paon taustalla oli myös Venäjän jatkuva miestarve Ukrainan rintamalle.

– Jos minut olisi otettu säilöön, niin minua olisi ehdottomasti alettu tuolla hetkellä värvätä Wagnerin joukkoihin. Sitä olisi tarjottu minulle vaihtoehtona vapautumiselle, Tomas kertoo.

Avaa kuvien katselu – Oikeusjutun takia en pystynyt lähtemään laillisesti. Kukaan ei olisi päästänyt minua Venäjältä, Tomas sanoo. Kuva: Pasi Peiponen / Yle

Kotimaansa suhteen Tomas on pessimistinen.

– Venäjästä voin sanoa varmasti yhden asian. Venäjä pysyy Putinin johtaman laittoman hallinnon orjuudessa vielä hyvin pitkään.

Tomaksen mukaan Venäjällä on kaksi vaihtoehtoa. Joko kaikki Putinin johtaman ryhmän ihmiset kuolevat tai tapahtuu vallankumous.

– Se on minusta radikaalia, mutta siitä huolimatta mahdollista, Tomas sanoo.

Syytteet petoksesta, laittomasta maasta poistumisesta ja Ukrainan sodan välttelemisestä tarkoittaisivat Tomakselle ja hänen veljenpojalleen pitkiä vankeustuomioita Venäjällä.

Suomelta hän toivoo yhtä asiaa.

– Minut otettaisiin täällä vastaan ja taattaisiin turvallisuuteni, jos sellainen on mahdollista. Ellei, etsin siinä tapauksessa toisen paikan, Tomas toteaa.

Ovatko venäläiset turvapaikanhakijat turvallisuusuhka?

Tällä hetkellä venäläisten turvapaikkahakemuksia on vireillä maahanmuuttovirastossa (Migri) 1 275 kappaletta.

Viime vuonna hakemuksia oli 1 180. Näistä 775 jätettiin Venäjän osittaisen liikekannallepanon julistamisen jälkeen viime syyskuussa. Suurin osa hakijoista on miehiä.

Migri vahvistaa Ylelle, että turvapaikkaa hakevien joukossa on myös yksittäisiä venäläisiä sotilaita.

Tällä hetkellä täysi-ikäisten venäläisten miesten osalta turvapaikkapäätösten tekemisen on kuitenkin keskeytetty.

Migri odottaa EU:n yhteistä linjausta, miten suhtaudutaan venäläisiin, jotka perustelevat hakemustaan Venäjän liikekannallepanolla. Asiassa odotetaan päätöstä syksyn aikana.

Ovatko Suomeen tulleet venäläiset sotilaat ja reserviläiset jonkinlainen uhka?

Suojelupoliisin erikoistutkija Petteri Lalu muistuttaa, ettei sotilasammatti tai aiemmin saatu sotilaskoulutus sinänsä tee turvapaikanhakijasta kansalliselle turvallisuudelle uhkaa.

Avaa kuvien katselu – Supolla on mahdollisuus antaa Migrille lausunto turvapaikanhakijasta kansallisen turvallisuuden näkökulmasta, Petteri Lalu sanoo Kuva: Sakari Piippo / Yle

Hän myöntää silti, että myös turvapaikanhakijoiden joukossa voi liikkua ihmisiä, joilla on muita motiiveja kuin turvapaikan tarve.

– Tällaisten ihmisten tunnistaminen on osa turvallisuusviranomaisten ammattitaitoa, Lalu toteaa.

Lalun näkemyksen mukaan venäläisen tiedusteluväen maahan pyrkiminen turvapaikanhakijoina ei sen sijaan ole kovin todennäköistä.

Kasvaako paine itärajalla?

Rajavartiolaitoksen esikunnan rajaturvallisuusasiantuntijan, komentaja Juho Vanhatalon mukaan, Ukrainan sodan tilanne ei sinänsä näy vielä luvattomissa rajanylityksissä. Jännitteet ovat sen sijaan lisääntyneet.

Avaa kuvien katselu Viime vuonna itärajan ylitti luvattomasti 26 henkilöä. Kuva: Pasi Peiponen / Yle

Vanhatalon mielestä, mitä pidempään sota jatkuu, sitä enemmän se tulee vaikuttamaan myös Pietarin alueen ja Karjalan asukkaisiin.

Paine kasvaa erityisesti venäläisillä, joilla ei ole oikeutta poistua maasta ulkomaanpassin puuttumisen, kesken olevan asepalveluksen, rikosasian, tai jonkun muun syyn vuoksi.

– Venäjällä on ollut jo ennen Ukrainan sotaa, ja on edelleen suuriakin määriä ihmisiä, jotka haluaisivat tulla Suomeen ja Eurooppaan, mikäli heillä olisi siihen mahdollisuus, Vanhatalo sanoo Ylelle.

Käännökset Liisa Viitanen.

