Somessa jaetaan tarkoitushakuisesti nuorten väkivaltaisia tappeluvideoita – poliisi: Omaa agendaa ajetaan uhrien kustannuksella

Poliisi on tunnistanut ainakin osan nyt leviävistä videoista. Kyseessä on poliisin mukaan jopa vuoden takaisia videoita, joiden väkivaltatilanteet ovat edenneet esitutkintaan ja syyteharkintaan.

Videoiden yhteydessä on viljelty myös avointa rasismia. Poliisitarkastaja Kai Vepsäläinen muistuttaa, että videoiden jakaminen on uhrin kannalta valitettavaa.

Suomen poliisi tiedotti viestipalvelu X:ssä (Twitterissä) sunnuntaina, että sosiaalisessa mediassa on jaettu viikonlopun aikana runsaasti väkivaltaa esittäviä videoita. Videoilla näkyy nuorten välisiä tappelutilanteita.

Poliisitarkastaja Kai Vepsäläinen Poliisihallituksesta kertoo, että poliisin huomio on kiinnittynyt etenkin yhteen Twitterin käyttäjätunnukseen, joka on jakanut runsaasti videoita viimeisen vuorokauden aikana. Julkaisujen saateteksteissä on käytetty usein halventavia termejä maahanmuuttotaustaisista henkilöistä.

– Videot ovat lähtöisin yksittäisestä henkilöstä. Kyseinen henkilö on kirjoitustensa ja mielipiteidensä perusteella profiloitunut äärioikeistolaiseksi ja erittäin maahanmuuttajavastaiseksi. Se sävyttää hänen toimintaansa sosiaalisessa mediassa, Vepsäläinen sanoo.

Vepsäläisen tiedossa ei ole, että kyseisestä henkilöstä olisi aloitettu esitutkintaa. Asia on kuitenkin poliisin tiedossa ja sitä selvitellään. Myös muut käyttäjät ovat uudelleenjakaneet videoita.

Avaa kuvien katselu Poliisitarkastaja Kai Vepsäläinen. Kuva: Poliisihallitus

Tavoitellaan kärjistämistä

Vepsäläisen mukaan kyseessä on laajempi kokonaisuus. Nuorten tappeluvideoita on jaettu myös Redditissä, Facebookissa sekä Telegram-ryhmissä. Videoiden yhteydessä on esitetty poliittisia näkemyksiä maahanmuutosta, mutta myös avointa rasismia.

– Näistä hyväksyttävyyden rajoista on käyty viime aikoina paljon keskusteluja. Että onko kyse oman mielipiteen esiin tuonnista vai siitä, että pyritään vastakkainasetteluun ja kärjistämiseen. Sosiaalisen median keskustelukulttuuri on tunnetusti hyvin myrkyttynyttä.

Ilmiö itsessään ei Vepsäläisen mukaan ole kuitenkaan uusi.

– Näitä videoita aika ajoin nousee esiin, ja asia on ottanut nyt syystä tai toisesta kierroksia. Selkeästi halutaan taas hämmentää ja aiheuttaa vastakkainasettelua. Asia kertoo jotain nykypäivän keskustelukulttuurista: halusta kärjistää asioita ja haastaa riitaa suorastaan.

Vepsäläinen sanoo, että ilmiö on ikävä etenkin videoilla olevien uhrien näkökulmasta.

– Videoissa saattaa tulla esiin sellaista materiaalia, jota uhri ei välttämättä haluaisi levitettävän. On valitettavaa, että käytetään uhrien hädänalaista tilaa oman agendan ajamiseen ja vastakkainasettelun lisäämiseen.

Videoilla näkyvät tilanteet poliisin tiedossa

Nuorten väkivalta, puukkojen kantaminen ja katuryöstöt ovat nousseet otsikoihin useasti viime vuosina.

Esimerkiksi alaikäisten tekemät ryöstöt lisääntyivät Helsingissä alkuvuonna. Keväällä Helsingin poliisin rikoskomisario Marko Forss kertoi, että nuorten väkivaltarikollisuudessa on nähty kasvua vuodesta 2015 alkaen.

Vepsäläisen mukaan nyt levitettyjä videoita on jaettu myös sillä ajatuksella, ettei poliisi ole puuttunut videoilla näkyviin tilanteisiin. Näin ei Vepsäläisen mukaan kuitenkaan ole.

Poliisi on jo tunnistanut ainakin osan nyt jaetuista videoista. Joukossa on Vepsäläisen mukaan jopa vuoden takaisia videoita, joissa näkyvät väkivaltatilanteet ovat edenneet esitutkintaan. Yksi videoilla olevista tapauksista liittyy esimerkiksi poliisin tutkimaan pahoinpitelytapaukseen Pukinmäen koululla.

Vepsäläisen mukaan poliisin tiedossa ei ole, että nyt voimakkaasti leviämään lähteneistä videoista yksikään olisi tuoreita tapauksia.

Helsingin poliisin komisario Jarmo Heinonen kertoo, miten pitää toimia nähdessään väkivaltatilanteen kadulla.

Videoita jakamalla voi syyllistyä rikokseen

Videoita levittämällä voi syyllistyä rikokseen. Esimerkiksi nyt kiertävien väkivaltavideoiden yhteydessä voi täyttyä muun muassa yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen tai kunnianloukkauksen kriteerit.

– Näitä ilmoituksia tulee poliisille enenevissä määrin. Nämä ovat pääsäätöisesti sakkojuttuja, Vepsäläinen sanoo.

Mikäli julkaisujen saateteksteissä käytetään solvaavaa kieltä, voivat kriteerit kansanryhmää vastaan kiihottamisesta myös täyttyä. Mikäli teksteissä pyritään selkeästi vaarantamaan yleistä järjestystä tai turvallisuutta, tai kehotetaan esimerkiksi suoraan väkivaltaan jotain tiettyä ihmisryhmää kohtaan, voi kyseessä olla törkeä teko.

– On aika harvinaista, että kiihottaminen kansanryhmä vastaan menee niin sanotusti käräjille asti, mutta kyllä meillä viime aikoina on ollut näitä tapauksia, joissa some- ja nettikirjoitukset ovat edenneet syyttäjälle arvioitavaksi, Vepsäläinen sanoo.

Videoista voi tehdä poliisille ilmoituksen. Videoiden jakamista on Vepsäläisen mukaan syytä välttää.

– Ennen kuin videoita jakaa, niin kannattaa miettiä asiaa muutaman kerran ja yrittää vähän selvitellä asioiden taustoja, että mikä laajempi kokonaisuus siinä takana voi olla.