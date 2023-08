Vietnamilainen perhe teki täyskäännöksen ja muutti Suomeen maaseudulle hoitamaan vanhuksia

Yle kävi haastattelemassa vietnamilaisia hoitajia, kun he saapuivat Ruovedelle ja Virroille elokuun ensimmäisellä viikolla. Nyt alkaa toden teolla tutustuminen suomalaiseen elämään. Video: toimittaja Riika Raitio / Yle, kuvaaja Sanni Isomäki / Yle

Ruovedelle ja Virroille on saapunut 20 vietnamilaista hoitajaa.

Kun vietnamilaiset Nguyen Van Muu ja Tong Bich Nguyet astuivat lapsineen ulos bussista Virroilla, ensimmäinen ajatus oli rauha.

– Todella hiljaista, puhdasta ja rauhallista. Vietnamissa elämänmeno on niin nopeaa, perheen isä Nguyen Van Muu kertoo.

Vanhemmat ovat työskennelleet sairaanhoitajina syöpäosastolla Tuyen Quangissa, Hanoin pohjoispuolella.

Nyt Vietnamin vilske vaihtuu pirkanmaalaiseen pikkukuntaan, kun he pääsevät hoitamaan potilaita Virroille. Virrat ja Ruovesi ottivat vastaan viime viikolla kaikkiaan 31 vietnamilaista. Hoitajia on 20, loput ovat perheenjäseniä. Tulossa on vielä 13 henkilöä.

Perheineen saapuvat ulkomaiset työntekijät saattavat olla iso ratkaisu Suomen työvoimapulaan. Koko perheen tulo ennustaa sitä, että Suomeen jäädään pysyvästi.

Yliopistotutkija Tiina Vaittinen Tampereen yliopistosta kertoo, että koko perheen muutto auttaa integroitumaan uuteen maahan. Vaittinen on tutkinut sosiaali- ja terveydenhuollon globaalia poliittista taloutta.

– Esimerkiksi lasten myötä syntyy sosiaalisia suhteita, yhteiskuntaan juurtuminen helpottuu ja kielitaito kehittyy, Vaittinen sanoo.

Avaa kuvien katselu 6-vuotias Nguyen Duc Long (vas.) menee Virroilla esikouluun ja 5-vuotias Nguyen Khanh Ly päiväkotiin. Kuva: Sanni Isomäki / Yle

Tuhat hoitajaa ulkomailta

Ylen mukaan Suomi on palkkaamassa lähivuosina arviolta tuhat hoitajaa ulkomailta, lähinnä Aasiasta. Tämä maksaisi hyvinvointialueille miljoonia euroja, mutta toisi ison avun hoitajapulaan.

Hoitajien rekrytoimiseen ulkomailta päädyttiin myös Virroilla ja Ruovedellä, joissa on huutava pula etenkin lähihoitajista.

Kohteeksi valikoitui Vietnam. Virtain ja Ruoveden sote-yhtiö Keiturin Sote oli itse valitsemassa ja testaamassa kaikki vietnamilaiset hoitajakandidaatit.

Samalla hoitajille voitiin kertoa, minkälaista on työnteko Suomessa ja elämä taajaman ulkopuolella.

– Valittujen piti haluta töihin meille, summaa Keiturin Soten toimitusjohtaja Kari Nuuttila.

Toiveena pysyminen Pirkanmaalla

Tavoitteena on saada vietnamilaisperheistä pitkäaikaisia asukkaita noin 6 000 asukkaan Ruovedelle ja 4 000 asukkaan Virroille.

Vietnamilaiset työskentelevät aluksi vanhusten ja kehitysvammaisten hoiva-avustajina melkein kymmenessä eri yksikössä. Puolentoista vuoden aikana he kouluttautuvat oppisopimuksella lähihoitajiksi.

– Etsimme nimenomaan pysyviä hoitajia, siksi olemme valmistelleet koko perheen tulon Suomeen, kertoo Nuuttila.

Kunnissa on valmisteltu asunnot, lasten päivähoitopaikat ja koulunkäynti sekä tulijoiden kielikoulutukset.

– Monesti kunnat aloittavat taustaselvityksillä vasta, kun työntekijät ovat tulleet. Me selvitimme jo keväällä esimerkiksi puolisoiden työhistorian ja lasten harrastukset.

Hoitajille on tehty työsopimukset jo valinnan yhteydessä, ja palkka on työehtosopimuksen mukainen.

Avaa kuvien katselu Hoitajapariskunta Nguyen Van Muu (vas.) ja Tong Bich Nguyet muuttivat Virroille lapsineen. Vanhemmat alkavat työskennellä terveyskeskuksen vuodeosastolla. Kuva: Sanni Isomäki / Yle

Rekrytoinnit villi länsi

Ulkomaisten hoitajien rekrytointimarkkinoilla vallitsee tällä hetkellä villi tilanne.

Yliopistotutkija Tiina Vaittinen Tampereen yliopistosta on todennut aiemmin Ylelle, että Suomesta puuttuu lainsäädäntö, joka säätelisi rekrytointiyritysten ja erilaisten hankkeiden toimintaa.

Suurin osa hyvinvointialueista on ulkoistanut työvoiman hankinnan kansainvälistä rekrytointia tarjoaville yrityksille.

Ruovedellä ja Virroilla rekrytointikumppaniksi valikoitu Green FiVi ja koulutuskumppaniksi Sedu Education. Ne ovat pyrkineet varmistamaan, että esimerkiksi tulijoiden kielikoulutus olisi riittävällä tasolla.

Avaa kuvien katselu Hoitajien rekrytointi ulkomailta ei ole aivan yksinkertainen prosessi. Keiturin Soten Kari Nuuttila (vas.) ja GreenFiVin Antti Rantakokko vakuuttavat, että vietnamilaisten työntekijöiden rekrytoinnissa on toimittu sääntöjen mukaan, ja hankinnan eettiset perusteet on varmistettu. Kuva: Sanni Isomäki / Yle

Tulijoiden kielitaidolla on Vaittisen mukaan iso merkitys. Keskeinen ongelma on hänestä se, että usein rekrytoijien ”rukkaset tippuvat lentokentälle”, kun uusi henkilökunta on maassa.

– Kielenoppimista ei voida taata työssä, sillä jo täällä olevat työkaverit ovat entisestään valtavan kuormittuneita. He ovat hoitoalan ammattilaisia, eivät kielikouluttajia, Vaittinen totesi A-studion haastattelussa.

Avaa kuvien katselu Vietnamilaisia alkaa työskennellä myös vanhainkoti Kotirannassa Ruovedellä. Tunnelmat ovat odottavat. – Eniten jännittää tulijoiden kielitaito, toteaa osastonhoitaja Sari Ahvenjärvi. Kuva: Sanni Isomäki / Yle

Ruovedelle ja Virroille tulleet hoitajat ovat saaneet puolen vuoden mittaisen suomen kielen koulutuksen Vietnamissa. He ovat suorittaneet tasokokeen, jolla mitataan keskustelutaitoja ja kykyä tulkita tekstejä.

Vaikka kielikoulutus jatkuu Suomessa, vietnamilaiset Nguyen Van Muu ja Tong Bich Nguyet tuskailevat omaa suomen kielen taitoaan.

– Jännittää, tosi paljon. Se on suurin haasteemme, haluamme oppia sitä nopeasti, sanoo äiti Tong Bich Nguyet.

Kotimaassaan työskennellessään pariskunta hoiti myös ulkomaalaisia potilaita.

– Sitten käytetään kehon kieltä. Sen kyllä näkee, kun asiakas on tyytyväinen, isä Nguyen Van Muu toteaa.