Akkutehtaan kiinalaisomistajuus jakaa mielipiteitä Kotkan valtuustossa – Kokoomus ja SDP: ”Mahdollisuudet ovat suuremmat kuin uhat”

Kotkan suurimpien valtuustoryhmien puheenjohtajien mielipiteet jakaantuvat, kun Yle kysyi, mitä mieltä he ovat isosta kiinalaisomistuksesta uudessa akkumateriaalihankkeessa.

Kotkan Keltakallioon kaavailtua akkumateriaalitehdasta varten on perusteilla yritys, josta kiinalaisella Beijing Easpringillä on 70 prosentin osuus ja Suomen Malminjalostuksella on 30 prosentin osuus.

Yle kysyi suurimpien valtuustoryhmien puheenjohtajilta, mitä mieltä he ovat kiinalaisomistuksesta ja mitä uutta se tuo mukanaan.

Kokoomus: ei liikaa painoarvoa kiinalaisomistukselle

Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Riina Broforsin mielestä Kiinan iso omistajuuspohja ei ole uhka.

– Kiina on merkittävä toimija akkualalla. Kotkan etu on, että uutta tämän tyyppistä teollisuutta sijoittuisi tänne. En lähtisi ainakaan omistajapohjan takia projektia jarruttelemaan, toteaa Brofors.

Silti Broforsin mielestä Kiinan merkittävä rooli pitää huomioida, kun riskikartoitusta tehdään.

– En silti lähtisi antamaan kiinalaisomistukselle liikaa painoarvoa. Ehdottomasti tässä projektissa on mahdollisuudet suuremmat kuin uhat.

Hän näkee ylipäätään akkutehdashankkeen hyvä asiana – etenkin sen jälkeen, kun Stora Enso ilmoitti kesäkuussa sulkevansa Sunilan sellutehtaan Kotkassa.

– Minun ja valtuustoryhmämme mielestä akkutehtaan mahdollinen sijoittuminen Kotkaan on positiivinen ja tervetullut asia, etenkin Sunilan jälkeisen tilanteen myötä, ynnää Brofors puhelimessa.

Perussuomalaiset: hankkeessa enemmän uhkaa kuin mahdollisuutta

Perussuomalaisten Kotkan valtuustoryhmän puheenjohtajaa tilanne huolestuttaa.

– Aina kun on ulkomainen omistus, olkoon mistä päin vaan, se on riski. En sano, että se on uhka, mutta riski se on, toteaa perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Samuli Sibakoff.

Sibakoff näkee asiassa enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia.

– Olemme tosi huolissaan siitä, että meidän vesistöt pilaantuvat. Ja jos yhdenkään kiinteistön omistajan kotitalo tai kotitila jyrätään akkuklusterin alle, onhan se hirveää, sanoo Samuli Sibakoff.

Hyviäkin puolia mahdollisessa akkutehtaan tulossa on.

– Uusien työpaikkojen kannalta sen tulo olisi lottovoitto. Uskon kuitenkin, että suurin osa akkuklusterin työntekijöistä tulee ulkomailta. Ei paikallisia tulla niin paljoa työllistämään, mutta silti joitain satoja työpaikkoja varmaan tulisi tännekin, Sibakoff pohtii.

Sibakoff ei usko hankkeen toteutuvan, tai ainakaan mediassa kerrotun suuruisena. Aiemmin on kerrottu, että toteutuessaan akkukennotehdas oli Suomen historian toiseksi suurin investointi. Tehtaan rakentamiskustannuksiksi on arvioitu olevan jopa 4 miljardin euroa.

SDP: Kiinalaisomistajuus tuo rahaa

Kotkan suurimman valtuustoryhmän, sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Tiina Montosen mielestä suuri kiinalaisomistajuus tuo mukanaan rahaa.

– Se tuo rahaa. Kiinalaisyhtiö yrittää laajentua tällä tavoin Eurooppaan. Toki riskeistä on yleisesti puhuttu, mitä kiinalaiset tuovat, mutta Suomen Malminjalostuksen pitää arvioida ne riskit.

Kiinalaisomistajuudesta huolimatta Montosen mielestä akkutehdas on enemmän Kotkan kaupungille mahdollisuus kuin uhka.

– Se tuo työpaikkoja. Tehtaan toteutuessa tarvitaan uusia osaajia ja koulutusta. Se vaikuttaa alueen talouteen, toteaa demarien valtuustoryhmän puheenjohtaja Montonen puhelimessa.

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Montonen uskoo, että Suomen valtion mukana oleminen hankkeessa takaa sen, että kiinalaisomistajuuden riskit kartoitetaan tarkkaan.

Voit keskustella aiheesta tiistaihin 1. elokuuta kello 23.00 asti.