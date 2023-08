Kallis sähkönsiirto harmittaa Lapissa, kun siitä joutuu maksamaan pakosta jopa satoja euroja enemmän naapurikuntalaiseen verrattuna

Sähkön siirtohinnoissa on suuria vaihteluita eri puolilla Suomea. Kalleinta sähkönsiirto on Pohjois-Lapissa, Itä-Suomessa sekä Caruna Oy:n alueilla eri puolilla Suomea.

Suomessa on yhteensä 77 sähkönsiirtoyhtiötä, joilla on luonnollinen monopoli sähkönsiirron osalta. Eniten sähkönsiirrosta joutuu maksamaan Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla Kajaven alueilla. Korkeat hinnat ovat myös Pohjois-Karjalassa ja Koillis-Savossa, PKS Sähkönsiirron alueella.

Edullisimmin sähkö siirtyy asiakkaille Keravalla ja Turussa, joissa esimerkiksi 20 000 kilowattituntia kuluttava omakotiasuja selviää yli tuhat euroa halvemmalla kuin Kajaven asiakkaat joilla siirtokustannukset ovat yli 2000 euroa vuodessa.

Yksi kalleimmista on myös Caruna, joka yksistään hoitaa yhteensä 57 kunnan sähkönsiirron. Espoossa toimivan Caruna Espoon hinnoittelu poikkeaa kuitenkin muualla Suomessa toimivan Carunan hinnoittelusta.

Caruna on nostanut sähkönsiirron hintoja vuoden alussa sekä toistamiseen elokuun alussa eli yhtiö on nostanut sen mitä sähkömarkkinalain hintakattosäädösten mukaan on mahdollista vuodessa siirtohintoja nostaa, 5,6 prosenttia.

Lapissa valtakunnallinen Caruna toimii sähkönsiirtoyhtiönä Posiolla ja Ranualla.

Posiolla asuvaa Aapi Lonnakkoa harmittaa Carunan korkeat hinnat ja hän pitää etenkin perusmaksua korkeana. Lonnakoilla on omakotitalo Posion kylän keskustassa sekä mökki Kitkajärven rannalla. Erityisesti mökin sähkönsiirtokustannukset kismittävät.

– Maksan Carunalle mökistä tällä hetkellä lähes 30 euroa joka kuukausi vaikka syyskuusta kesäkuulle ei ole yhtään kulutusta. Nyt kun perusmaksu vielä nousee, niin se on lähes 400 euroa tyhjästä.

Lonnakko pitää sijoittajien omistuksessa olevaa Carunaa kasvottomana yrityksenä, joka ei toimi kuluttajien parhaaksi.

– Caruna kyllä miettii meitä maksajina. Mutta niinhän se on, kun tämä on jonkun tienestiä, niin ei siinä kuluttajia millään lailla huomioida.

Kunnalle tilanne tuo mainehaittaa ja keikuttaa jopa sen budjettia

Korkeat sähkön siirtohinnat harmittavat Posion kunnanjohtajaa Pekka Jääsköä, niin asukkaiden kuin kunnankin puolesta.

– Jos siirtohinnat alkavat olla kohtuuttoman suuret, niin se on aina kuntalaisille ja mökkiläisille sekä kunnalle itselleenkin ikävää.

Ylisuuret kustannukset näkyvät siten, että jossain muussa säästetään. Jääskö arvelee, että tilanteesta voi olla myös yleisemmin haittaa kunnalle.

– Se vaikuttaa tietysti kunnan vetovoimaan ja kunnan omaan kulurakenteeseenkin. Posion kunnan omat sähkökulut viime vuoden osalta olivat niin korkeat, että toivat budjettitalouteen loven, jota ei pystytty ennustamaan, kertoo Jääskö.

Jääskö toivookin, että sähkönsiirtohinnat pysyisivät kohtuullisella tasolla. Varsinkin kun naapurikunnissa Rovakairan alueella sähkösiirron veroton energiamaksu 1,69 senttiä kilowattitunnilta on koko valtakunnan edullisin.

Carunalla pientalon perusmaksu on elokuun korotuksen jälkeen 28,58 euroa ja yleissähkön energian siirtomaksun veroton hinta 5,07 senttiä/kWh. Rovakairalla perusmaksu on 20,42 euroa kuukaudessa pientalokäyttäjille.

Avaa kuvien katselu Posiolla suuri osa kiinteistöjen sähköliittymistä on vielä ilmajohdoilla vedetty teiden yli. Kuva: Raimo Torikka / Yle

Omakotiasujien siirtohinnoissa on suuria eroja kunnittain

Keravan Energia on selvästi koko maan edullisin sähkönsiirtoyhtiö. Omakotitalossa asuvalle ero kalleimpaan siirtohintaan voi olla jopa yli 1000 euroa.

Taulukossa on vertailtu sähkön siirtomaksuista kertyvää vuosimaksua eri sähkönsiirtoyhtiöiden asiakkailla. Vertailtavana on 2000 kWh vuodessa kuluttava saunaton kerrostalohuoneisto.

Lisäksi vertaillaan omakotitaloja, joissa toisessa on varaava sähkölämmitys ja toisessa sähkölämmitystä ei ole.

Sähkönsiirron tyyppikäyttäjähinnat vuositasolla yleishinnoilla. Luvut ovat verollisia.

Verkon pituus

m/käyttöpaikka Kerrostalohuoneisto,

ei saunaa

2000 kWh/v Pientalo

sauna, ei sähkölämmitystä 5000 kWh/v Pientalo, sauna, varaava sähkölämmitys 20 000 kWh/v Caruna (Ranua, Posio ja 55 muuta kuntaa) 165 328,28 € 736,16 € 1915,76 € Enontekiön Sähkö 438 273,28 € 665,68 € 1995,28 € Kemin Energia ja Vesi 57 226,68 € 565,26 € 1536,36 € Keminmaan Energia ja Vesi 142 224,24 € 507, 02 € 1385,12 € Koillis-Lapin Sähkö 294 337,00 € 756,52 € 1762,12 € Muonion Sähköosuuskunta 251 243,72 € 515,16 € 1400,76 € Rantakairan Sähkö (Simo-Kuivaniemi) 219 249,52 € 518,00 € 1366,36 € Rovakaira 214 274,72 € 469,24 € 1141,84 € Rovaniemen Verkko 32 199,04 € 461,96 € 1218,56 € Tervolan Energia ja Vesi 268 259,60 € 615,70 € 1643,80 € Tornion Energia 78 201,28 € 543,70 €5 1472,80 € Tunturiverkko(Inari-Utsjoki) 281 262,44 € 564,54 € 1415,04 € Esimerkkejä muualta Suomesta: Kajave (Kajaani, Pohjois-Pohjanmaa) 235 456,00 € 858,60 € 2091,60 € PKS Sähkönsiirto (Pohjois-Karjala, Koillis-Savo) 263 367,24 € 803,68 € 1949,68 € Keravan Energia 24 152,80 € 385,00 € 1126,00 € Turku Energia Sähköverkot 27 174,60 € 452,68 € 1149,84 € Lähde: Omakotiliitto ja sähköverkkoyhtiöiden verkkosivut.

Taulukon tyyppikäyttäjien esimerkkikulut vuositasolla on laskettu omakotiliiton tilastoista ja sähköverkkoyhtiöiden hinnastoista kerätyilla hintatiedoilla. Sähkönsiirron energiamaksuna on käytetty yleissähkönsiirron hintoja. Kerrostalon osalta perusmaksuna on käytetty pääosin 1x25A liittymämaksua mikäli se on sähköyhtiöllä hinnastossa. Omakotitalon perusmaksuna on käytetty 3x25A ja yleisimmin käytettyä aikasähköliittymää.

Kuluttajille Lapin kalleimmat sähkönsiirtoyhtiöt ovat Caruna sekä Enontekiön Sähkö, jonka energian veroton siirtomaksu on peräti 6,07 senttiä/kWh eli sentin korkeampi kuin Carunalla. Enontekiön Sähkö siirtyy kalleimmaksi kun kulutus nousee yli 12 000 kWh.

Esimerkkinä halvimman siirtoyhtiön Keravan Energian vastaava energiamaksu on verottomana 2,15 senttiä ja verollisena 4,5 c/kWh.

Enontekiön Sähkön asiakkaat joutuvat siis maksamaan 20 000 kilowattitunnista lähes 900 euroa vuodessa enemmän kuin Keravan Energian asiakkaat. Carunan asiakkaatkin lähes 800 euroa enemmän.

Kajaanissa kerrostaloasujat joutuvat maksamaan sähkönsiirrosta jopa tuplasti sen mitä Lapin halvimmissa kaupungeissa, Torniossa ja Rovaniemellä.

Ikävintä on se, että sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa, koska sähkön jakeluverkkotoiminta on luonnollisen monopolin liiketoimintaa, eikä ole järkevää rakentaa päällekkäisiä sähköverkkoja. Kuluttaja on siten täysin siirtoyhtiönsä armoilla.

Hoidettavan sähköverkon laajuus ei selitä korkeita siirtohintoja

Enontekiön Sähköllä on 438 metriä hoidettavaa sähköverkkoa käyttöpaikkaa kohden, mutta Carunalla on vain 165 metriä per käyttöpaikka, joten siirtohintojen pitäisi olla Enontekiöllä yli kaksinkertaiset.

Caruna ja Enontekiön Sähkö ovat myös ainoita yhtiöitä Lapissa, jotka ovat korottaneet sähkönsiirtomaksuja vuonna 2023. Caruna jopa kaksi kertaa ja tuorein korotus astui voimaan 1. elokuuta.

Rovakaira ja Muonion Sähköosuuskunta puolestaan ovat niitä harvoja, jotka ovat laskeneet hintoja vuodesta 2022.

Rovakairalla on sähköverkon pituus käyttöpaikkaa kohden 214 metriä, mutta silti sähkönsiirron energiamaksu on kuluttajille koko Suomen halvin.

Aiheesta lisää:

Sähkön siirtohinnat eivät laskeneet, paljastaa vertailu – katso listasta, mitä siirrosta maksetaan eri puolilla Suomea

Carunan sähkönsiirtohinnat nousevat taas elokuun alussa

Sähkönsiirtoyhtiö Rovakairalla takana hyvä vuosi – omistajakunnille yhteensä yli miljoonan euron osinko