Ennätykselliset rankkasateet ja tulvat riepottavat Pekingin seutua – videolle tallentui, kun mies pelastettiin virran mukanaan viemästä autosta

Pelastustyöntekijät ovat vieneet turvaan satoja veden saartamia ihmisiä, mutta ainakin kaksi on löytynyt kuolleena.

Ennätyksellisten rankkasateiden aiheuttamat tulvat ovat peittäneet teitä ja autoja sekä jättäneet satoja ihmisiä loukkuun Kiinan pääkaupungissa Pekingissä.

Pelastustyöntekijät ovat pelastaneet satoja ihmisiä, mutta ainakin kaksi on löytynyt kuolleena.

Kymmeniä tuhansia ihmisiä on evakuoitu kodeistaan ja työt on keskeytetty tuhansilla rakennustyömailla. Satoja lentoja on peruttu tai lykätty.

Viranomaiset antoivat tänään manantaina Pekingiin korkeimman tason varoituksen tulvien ja maanvyörymien varalta.

Taifuuni Doksurin jäänteiden tuomat rankkasateet jatkuvat edelleen myös Pekingin naapurissa Tianjinissa sekä Hebein maakunnassa. Doksuri heikkeni jo viikonloppuna trooppiseksi matalapaineeksi.

Vesi on noussut vaarallisen korkealle kolmessa alueen viidestä joesta.

Wu’anissa tallentui videolle, kun tulvivasta joesta pelastettiin mies, joka jäi jumiin virran viemään autoonsa.

Doksuri oli yksi voimakkaimmista Kiinaa viime vuosina koetelleista myrskyistä. Pekingissä satoi lauantai-illan ja maanantaiaamun välillä keskimäärin 176,9 milliä. Yhdellä sääasemalla kirjattiin 580,9 millimetrin sademäärä, Kiinan valtiolliset tiedotusvälineet kertovat.

Ennen Kiinaa Doksuri riepotteli Filippiinejä, jossa ainakin 40 ihmistä kuoli. Heistä 27 sai surmansa, kun liian täyteen lastattu lautta kaatui.

Toisen taifuunin, Khanunin, ennustetaan saapuvan Kiinan rannikolle tällä viikolla.

Lähteet: Reuters, AFP