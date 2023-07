Susi on kova saalistaja ja tappaa vahvalla vietillä – Tohmajärven tapauksessa alfapari opetti pentujaan saalistamaan

Suden saalistusvietistä tuli vahvaa näyttöä viikonloppuna Tohmajärvellä Pohjois-Karjalassa. Sudet tappoivat Sirolan lammastilalla lähes 30 uuhta eli naaraslammasta. Lisäksi usempaa uuhta jouduttiin hoitamaan puremajälkien takia.

Riistasuunnittelija Kai-Eerik Nyholm Suomen riistakeskuksesta luonnehtii Tohmajärven tapausta tyypilliseksi suden saalistustoiminnaksi. Paikkatutkinnan perusteella lampaiden kimppuun oli hyökännyt susipariskunta sekä pentuja. Nyholm ei itse ole käynyt tapahtumapaikalla, mutta on saanut tietoja tapahtumista.

– Suden saalistusvaisto herää runsaassa ravintokohteessa. Susipari opettaa pentujaan saalistamaan ja vietin omaisesti susi tappaa saalista niin paljon kun vain saa. Saalistaminen on pennuille tärkeä taito eikä silloin katsota kuinka monta eläintä tapetaan.

Nyholm pitää viikonlopun susihyökkäystä poikkeuksellisen isona. Joskus aiemmin sudet ovat surmanneet kymmenittäin lampaita, mutta näin laajaa tappotuhoa tapahtuu harvemmin.

Sähköisku ei välttämättä estä sutta hyökkäämästä

Tohmajärvellä lampaat olivat petoaidan sisällä, mutta sudet pääsivät jotenkin sisälle. Yleensä sudet kunnioittavat sähkövirtaa hyvin, jos paimenen isku on tarpeeksi voimakas. EU-lainsäädäntö säätelee miten voimakkaan sähköiskun aita voi pedolle antaa.

– Riittävän voimakas sähköisku rajoittaa pedon kulkua aidasta läpi. Susi puntaroi aina saalistustilanteessa sähköiskun hyöty-haittasuhdetta. Ongelmatilanne on, jos pedon kokemus on, että sähkövirran antama isku ei ole niin kova, että ei kannattaisi hyökätä saaliin kimppuun, kuvaa Nyholm.

Petoaitojen kehittämistä ja parantamista mietitään jatkuvasti. Nyholm arvioi suoja-aidan sähkövirran voimakkuuden nousevan varmasti esille mietittäessä petohyökkäysten torjumista.

– Maailmalla sähkö on todettu hyväksi petohyökkäyksen torjuntakeinoksi, mutta sitä pitää kehittää.

Asiantuntijoilla on monista tilanteista havaintoja, että susi kääntyy pois sähköiskun saatuaan. Tiedossa on myös tapauksia joissa susi on keksinyt keinon välttää voimakkaimman iskun. Susi on voinut päästä aitaukseen petoaidan lankojen välistä tai katkaisemalla jonkin langan.

Kaivautumista on vaikea estää

Noin 1,4 metriä korkean petoaidan yli susi ei tyypillisesti hyppää. Susi kyllä pääsisi aidan yli, mutta se varoo vatsanahkaansa ja kaivautuu mieluummin aidan ali.

– Kaivautuminen ali on yksi tapa päästä saaliin kimppuun. Kaivautuminen on estettävissä erittäin hankalasti. Aitarakennetta on mietittävä uudelleen, että se menisi vielä syvemmälle. Se on myös kustannuskysymys, sanoo Nyholm.

